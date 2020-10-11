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Эффект присутствия реальности … Елена Рохлина

18:01. 11 октября 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
scale_1200

 " ...Поймите вы, Навальный создан не для объединения, а для разъединения активного народа и к Навальному годами обращаются различные организации с просьбами объединить протест и в ответ – тишина. То, что Навальный делает - стоит огромных денег. Это олигархические деньги. Ни один олигарх не выделит средства тем, кто выступают за систему в интересах большинства.... "

 Сон снился такой странный с эффектом того, что я будто всё слышу, что дома происходит и так реалистично, будто я не сплю. Проснулась кошек утихомирить, а они не носятся, рядом лежат. Сон с эффектом присутствия в реальности, на той же кровати, у себя дома. Я что-то расписалась, но уснуть не получилось, после такого эффекта.

Пошла смотреть Хабаровск, люди выступают, полицию стыдят, годами мы её стыдили, не получилось устыдить. За душу берут выступления, люди говорят о своём нищенском существовании, о том – как обидно им видеть разорение и разрушение России, о том – что Путин распродал страну, о том – как им жалко леса и животных. «Поднимайтесь города, с нашей Родиной беда» - самый трогательный и актуальный лозунг. В барановирусную пандемию хабаровчане не верят, им ли верить – они три месяца ходят большими массами. Всем хабаровчанам насадить тему сочувствия лидерам белорусской оппозиции у либералов не вышло.
И надо понимать, что абсолютно все - и кто поддержали Лукашенко и кто против Лукашенко, абсолютно все против агрессивного поведения белорусских силовиков, особенно когда избивают мирных протестующих. Но повторяю, белорусский майдан организовали кремлёвские, с тем - чтоб нагнуть Лукашенко и забрать себе предприятия, которые ещё остались в госсобственности. И Путин строит квази-союзные государства, так чтоб ими его дружки управляли. Вот потому мы были против деструктивного протеста, против того - чтобы недовольство людей использовали россиянские олигархи и мы за то, чтобы Белоруссия ещё хоть как-то просуществовала в качестве независимого государства, не ушла бы в подчинение нашей колонии. Но поздно, всё уже случилось, лидеры белорусской оппозиции изначально были кремлёвскими марионетками и теперь кремль выберет кого-нибудь из них, чтобы впоследствии провести выборы и поставить более зависимую фигуру во главе Белоруссии. То, что люди имеют право на собрания ЗА конечно же. Но надо учиться различать, кто возглавляют протестные массы. За что погибли и были побиты белорусские протестники?
Зашла в наши группы, а там советов море для НПСР. Советы - в народ идти и с Навальным объединяться. Мы и так народ, все живём на окраинах Москвы или в Подмосковье, общаемся на месте с людьми, ходим поддерживаем, когда можем районные акции. Поймите вы, Навальный создан не для объединения, а для разъединения активного народа и к Навальному годами обращаются различные организации с просьбами объединить протест и в ответ – тишина. То, что Навальный делает - стоит огромных денег, миллионы в месяц уходят на офисы, на оплату соратников-организаторов, на оплату штабов и эти деньги не с народа собираются, это олигархические деньги. Ни один олигарх не выделит средства тем, кто выступают за систему в интересах большинства. Что касается молодёжи, да – наша молодёжь покупается как и их родители когда-то - на борьбу с коррупцией, но молодёжь подросла и умнеет, а значит думающие молодые люди пребудут в наши ряды, даже если у нас нет денег, креативных видео и своих сми.
Возмущённые активные люди в очень разном состоянии, одни осмыслили происходящее, другие только знакомятся с протестом и принимают за правду – всё подряд. А система насовала своих рупоров общественного мнения во все углы.
Сегодня будет собрание, будут приглашены самые разные люди, без деления на идеологические предпочтения, в таком русле будем работать и дальше. Но объединяться получается только людям националистических и социалистических взглядов. Либералы словно секта, хоть они и выступают против Путина, но очень похожи на путинистов в верности своему вождю (без оглядки на то, что за систему он им предлагает).
А пока, в разных районах Москвы объединяются люди в борьбе за свои дома и за парки, там нет делений на идеологии вообще. Но и дальше эти группы не идут и очень подвержены либеральной пропаганде – за всё хорошее, против всего плохого, разбираться в том, что написано в либеральных декларациях им в основной своей массе – лень, неинтересно. Но и они разберутся со временем. Все на разных уровнях, от того – кто в лес, кто по дрова.
Националисты и левые на самом деле очень близки, чтобы там не говорили радикалы всех мастей. У националистов сильна тема духовной жизни, у левых социальная тема. Просто нужно дополнить друг друга и уйти от штампов и уступать друг другу и договариваться, тогда станем силой и страшным сном для олигархов.
Справедливое государство в интересах большинства, без уравниловки и диктата партий. С чётким пониманием, что нужна духовная основа и на неё будет опираться социальное государство с полным разнообразием общинного труда. Ставку надо делать на науку и высокотехнологичные производства, природу любить - учить людей. Пропаганда любви и заботы друг о друге на первом месте должна быть. Элитой должны стать те, кто больше других заботятся о народе. Станет сильным русский народ, осознает себя народом и все коренные народы почувствуют, что преображение началось, подключатся, потому как в человеческих условиях – русские всегда несут миссию заботы о тех, кто с ними. И надо наращивать связи со всеми активными людьми за рубежом, чтобы глобализм развернуть себе во благо.
Я бы предложила существование различных партий от либеральных, до националистических, социалистических - в качестве партий, движений и организаций просто для уравновешивания идей, чтобы не скатиться в догматизм и в диктатуру, присутствие в общественном пространстве на самофинансировании. Но в Думу должны выдвигаться представители народа, депутаты должны легко отзываться, если не оправдали доверия и должны получать среднестатистическую зарплату по стране. Суды присяжных, выборность судей народом – это и есть настоящие суды.
Вы можете верить в восстановление СССР, в восстановление монархии, во что угодно, но друг без друга мы останемся у разбитого корыта и будем сокращены.
В принципе, образ будущего давно выработан, можно ещё раз его прописать тем, кто нашли в себе силы объединиться. Положения должны быть чёткими и короткими, наработок у всех выше крыши, позже можно выбирать всем народом, что больше подходит, в интернете и блокчейн для этого самое то, ютуб-каналы для разъяснений - подключить.
Мы должны это сделать, просто обязаны это сделать, нам не выжить без объединения. Заставляйте своих лидеров объединяться, требуйте от них объединения, это самое важное сейчас.
Мы разрозненны, но мы сможем.

Метки: власть, народ, общество

Источник: https://vk.com/lulululalalalululu

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