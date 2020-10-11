Здравствуйте. Мы сегодня в Абакане беседуем с Анатолием Вассерманом. Анатолий расскажите зачем приехали?

У Росмолодежи есть программа «Диалог на равных». Это беседы с молодёжью разных более менее известных людей. В основном конечно молодые спрашивают, а приглашённые гости отвечают, но бывает и наоборот. Я уже несколько раз в разных местах выступал в рамках этой программы. Вот сейчас меня они пригласили в Абакан. Вчера встречался с преподавателями и студентами университета. Сегодня какой-то технический ВУЗ, к сожалению мне не сказали его название. Кроме того вчера, после встречи с молодёжью, показали мне здешний музей. А до встречи с молодёжью встречался с главой республики. Обсуждали довольно много всякого, но тут уж извините подробности рассказывать не буду. К сожалению боюсь, что вряд ли ещё сюда попаду. Поскольку страна большая, а времени мало. Но тем не менее надеюсь.

Вы что-нибудь слышали про нашу республику? Что-то особенное может быть?

Нет. К сожалению всё что я знаю о республике, это прочитанный в детстве роман, естественно за давностью лет название уже на помню, но в основе сюжета лежала программа орошения степей Хакасии.

Я могу так сказать, если в двух словах, наша республика славится археологическими находками. Там древние скифы, там курганы и так далее.

Значительную часть представлений об археологической истории Хакасии получил вчера в музее.

У нас тут недавно нашли какую-то уникальную находку. Давно ничего не находили. И вот раскопали, говорят там очень дорого и очень… но подробностей нет. Мы славимся степями и курганами, а по краям нашей республики горы. Так и живём.

Часть гор видел вчера при подлёте, просто из окна самолёта. Зрелище даже сверху впечатляющее.

У меня сложилось такое мнение, по вашим последним передачам, что вы патриот. Вы так анализируете все ситуации, что в мире проходят, что я полностью солидарен с вами.

Ещё Бисмарк сказал: “Не участие в политике не освобождает от ее последствий”. И к сожалению последствия той политики, что проводит сейчас к нам запад таковы, что мы просто вынуждены действовать в духе французского детского стишка: “Это животное очень опасное, когда на него нападают оно защищается”.

Это они этот стих про нашу страну написали или это метафора?

Нет. Это очень старый детский стишок. Но очень точно описывает наше положение…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/beseda-v-abakane-10-10-2020/