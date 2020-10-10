Комментируя нынешнее кровопролитное военное столкновение Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, многие рассматривают его как сугубо внутренний конфликт двух стран, а также как следствие вмешательства все более амбициозной Турции. Однако звучат и голоса тех, кто считает, что речь на самом деле идет о куда более масштабной геополитической игре, в которую включены США.

«Тень Бжезинского над Нагорным Карабахом» — под таким заголовком крупнейшая итальянская газета «Джорнале» напечатала статью, в которой войну из-за Карабаха называет часть большой геополитической игры, начатой в свое время Великобританией и теперь продолженной Вашингтоном.

«Невозможно полностью понять, что происходит в Нагорном Карабахе, не принимая во внимание более широкий контекст, который не является контекстом простого азербайджано-армянского спора, а представляет собой контекст новых русско-турецких войн и даже в большей степени шахматную игру за контроль над Хартлендом», — пишет газета. При этом Хартлендомона называет «ядро ​​Евразии, простирающееся от Средней Азии до сибирских степей, и судьба хотела, чтобы им управляла Россия».

Конечная цель Вашингтона в современную эпоху та же, что и двигала Лондоном в конце XVIII— начале XX веков: помешать какой-либо евразийской державе взять под полный контроль так называемый Хартленд, — отмечает газета. Для чего англосаксам были все средства хороши. Чтобы убедиться, что это именно так, достаточно вспомнить хотя бы про убийство в 1832 году в Тегеране российского посла и замечательного поэта, дипломата Александра Грибоедова. За нападением на посольство России в Тегеране тогда стояла Англия, которая пыталась любой ценой не допустить расширения влияния Российской империи в регионе.

Выступая в 2016 году в Госдуме, режиссёр Никита Михалков рассказал, что в процессе работы над сценарием фильма «Жизнь и гибель Александра Грибоедова» он работал с источниками, в том числе в архиве МИД, и обнаружил документы, которые свидетельствуют, что «убийство Грибоедова — это не «мусульманская разъяренная чернь», это спланированное и холодное политическое убийство, созданное, придуманное и проведённое англичанами». Нашлись также «абсолютно невероятные документы, из которых ясно, что граф Нессельроде, канцлер российской империи, но немец по происхождению, был резидентом английской разведки», — поведал Михалков.

В наши дни коварную политику Англии, направленную на вытеснение России из региона и подрыв её влияния, продолжают США.

«Гегемония над Южным Кавказом, регионом, из которого Россия была почти полностью вытеснена за долгие годы из-за уникальной возможности, предоставленной распадом СССР, является обязательным шагом в этом контексте из-за его ключевой роли в объединении Черного и Каспийского морей, с тем, чтобы соединить Европу с Центральной Азией: вот почему США спонсировали цветную революцию в Грузии, затем в Армении и теперь поддерживают Азербайджан», — отмечает «Джорнале».

Об этом же писал сэр Хэлфорд Маккиндер, которого на Западе считают отцом-основателем современной геополитики, в книге «Географическая ось истории». Он утверждал, что, если Соединенное Королевство хочет сохранить свою глобальную гегемонию, оно должно сместить акцент с морского превосходства на земное измерение, особенно на Евразию. Больше всего Маккиндера пугали три силы: Германия, Россия и Китай. Соответственно он определил руководящие принципы для большой стратегии, направленной на то, чтобы избежать русско-германской оси и вывести Хартленд из-под контроля любой великой евразийской державы. По словам Маккиндера, «кто правит Восточной Европой, тот управляет Хартлендом; тот, кто правит Хартлендом, управляет Мировым Островом; кто правит Мировым Островом, тот правит миром».

Такую же точку зрения высказал Збигнев Бжезинский на страницах книги «Великая шахматная доска». По его мнению, современный Азербайджан, как он и предсказывал, стал жизненно важным поставщиком энергии для Запада. Но Баку с его трубопроводами, чтобы быть по-настоящему полезным и полностью пригодным для использования в шахматной игре, должен был попасть в сферу влияния Анкары. Турция помешала бы России осуществлять монополию на доступ в регион и, таким образом, также лишила бы Россию решающего политического рычага влияния на политику новых центрально-азиатских республик.

Таким образом, то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе — следствие попытки Запада осуществить эту предсказанную Бжезинским стратегию своего доминирования, которую Англия начала проводить ещё много лет назад, а вслед за ней взяли на вооружение и США.

Любопытно, что США оказывали ранее Нагорному Карабаху финансовую помощь на основании решения Комитета по внешним ассигнованиям. По словам исполнительного директора этого комитета Арама Амбаряна, денежная помощь США способствует «продвижению интересов Штатов в стратегическом регионе». Зачем? Речь тут идет не только о планах глобальной гегемонии в регионе, но и для решения конкретной проблемы. Как предупреждал ещё в 2014 году директор Института социальных и политических исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Захаров, американцы давно хотят использовать территорию непризнанной республики при нападении на Иран.

«США не покидает идея о начале военных действий с Ираном. А для этого американцам нужно иметь в непосредственной близости к Ирану такие места, откуда смогли бы подниматься американские самолеты», — отметил Захаров.

Азербайджан, по мнению Захарова, для роли плацдарма американской авиации не подходит, так как Тегеран предупреждал о возможности ответного удара по этой республике, если та будет оказывать активную военную помощь США. «Американцам необходимо оставить в целости и сохранности своего сателлита. А Карабах — это отличная временная полоса для начала военных действий», — подчеркнул Захаров.

Размещение в Нагорном Карабахе миротворцев США — это составная часть плана по вторжению в Иран. Выведенные из Афганистана американские войска будут размещены в Азербайджане.

Война США с Ираном может начаться с широкомасштабных операций войск Азербайджана в Нагорном Карабахе. После этого американские войска войдут в Нагорный Карабах с миротворческой целью. А дальше эти «миротворцы» примут участие в военной кампании против Ирана.

Такой прогноз сделал в свое время российский эксперт, а потому не исключено, что именно это сегодня — главная причина неожиданной войны между Азербайджаном и Арменией. Конфликт между ними вызван, конечно, и внутренними причинами, и тем, что армяне никак не могут забыть про турецкий геноцид 1914 года. Однако в составе СССР они жили мирно, а вот теперь, оказавшись независимыми республиками, стали жертвами закулисных подстрекателей и невольными проводниками чужих глобальных интересов.

Источник: https://nstarikov.ru/zachem-ssha-nagornyj-karabah-120084