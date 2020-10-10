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К удивительным итогам привела трёхлетняя деятельность Исторического Вольнодумца. Не только официальные историки заинтересовались подтопленной под Выборгом гранитной колонной, которую уже вытащили на берег. Не только находкой остова старинной баржи, которую поместят в музей. Но исследователь ещё и отметился крайне любопытной гипотезой как о роли Монферрана, так и о природе невских наводнений.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5254676.html