Зачем Огюст Монферран устраивал наводнения?
22:12. 10 октября 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
К удивительным итогам привела трёхлетняя деятельность Исторического Вольнодумца. Не только официальные историки заинтересовались подтопленной под Выборгом гранитной колонной, которую уже вытащили на берег. Не только находкой остова старинной баржи, которую поместят в музей. Но исследователь ещё и отметился крайне любопытной гипотезой как о роли Монферрана, так и о природе невских наводнений.
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