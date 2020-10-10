Переговоры в Москве между Арменией и Азербайджаном продолжались более 8 часов и завершились уже ночью Результатов пока нет. UPD: Информация о завершении переговоров оказалась преждевременном – переговоры идут уже почти 10 часов.Результат скорее всего узнаем утром. Судя по затраченному времени, РФ предпринимает нешуточные усилия, чтобы найти компромиссный вариант, который позволит обеим сторонам сохранить лицо.Заявления Алиева о захвате Гадрута оказались враньем. Мадагиз де-факто так и не был захвачен – азербайджанцы сидят на высотах рядом с поселком. Как и армяне.Итого, к 9 августа контроль Азербайджана над Джебраилом и Талышем подтвержден на 100 процентов. Армяне контролирует Физули и Гадрут. Мадагиз в оспариваемой зонеПодтверждающее видео из Джебраила.Видео ударов по тому самому танковому батальону. который неудачно пытался атаковать на днях, потеряв более 10 танков уничтоженными и затрофеенными.Еще оттуда же.Уничтоженная азербайджанская техника.Азербайджанцы трофейные танки перекраiивают в свои цвета и используют для компенсации собственных потерь в бронетехники.Уничтоженные ББМ азербайджанцев – 2 БТР-82, 1 БМП-3 и покойники.Уничтожение 3-х армянских "Градов"Уничтожение двух армянских радаровПодтверждение армянского контроля над Физули и Хадрутом.Пегов в Физули и Гадруте.Официозный репортаж об армянской пехоте в горных районах.Вид на Мадагиз с занимаемых азербайджанцами высот. С другой стороны сидят армяне.ТалышДорога на СтепанакертПоследствия ударов по Степанакерту.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6233338.html