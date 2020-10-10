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Боевое отравляющее вещество, называемое «Новичок», — это «чисто западный бренд», который был синтезирован и присутствует в западных странах в примерно 140 вариантах, у России его нет. Об этом заявило российское Министерство иностранных дел, передает RT.

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«Официально подтверждаем, что всё имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот трудоёмкий процесс был завершён 27 сентября 2017 года», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Там напомнили, что 11 октября 2017 года гендиректор техсекретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в Российской Федерации.

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«Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе «Новичок», то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США», — подчеркнули там.

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Министерство добавило, что впоследствии на основе этого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, которые не подпадали под действие КЗХО.

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«С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада», — говорится в сообщении.

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МИД отметил, что проведённые в Омске исследования биоматериалов Алексея Навального не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом.

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«И врачи «Шарите» их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю», — рассказали в ведомстве.

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Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

Российское дипломатическое ведомство отметило, что история продолжилась по заранее спланированному сценарию, и пообещало предоставить хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/54867-v-mid-rossii-nazvali-novichok-zapadnym-brendom.html