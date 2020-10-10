Главная » Невероятное в мире, Политика, События

В МИД России назвали «Новичок» западным брендом

15:05. 10 октября 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Фото: РИА Новости

Боевое отравляющее вещество, называемое «Новичок», — это «чисто западный бренд», который был синтезирован и присутствует в западных странах в примерно 140 вариантах, у России его нет. Об этом заявило российское Министерство иностранных дел, передает RT.

«Официально подтверждаем, что всё имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот трудоёмкий процесс был завершён 27 сентября 2017 года», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там напомнили, что 11 октября 2017 года гендиректор техсекретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в Российской Федерации.

«Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе «Новичок», то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США», — подчеркнули там.

Министерство добавило, что впоследствии на основе этого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, которые не подпадали под действие КЗХО.

«С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада», — говорится в сообщении.

МИД отметил, что проведённые в Омске исследования биоматериалов Алексея Навального не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом.

«И врачи «Шарите» их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю», — рассказали в ведомстве.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

Российское дипломатическое ведомство отметило, что история продолжилась по заранее спланированному сценарию, и пообещало предоставить хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

Метки: Россия

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/54867-v-mid-rossii-nazvali-novichok-zapadnym-brendom.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 27 сентября 2017
...перегоне Сосенко — Калиновка Юго-Западной железной дороги; — воздушного транспорта... пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД России назвали новую норму «возмутительным актом... филиалом ОАО „УЗ“ „Юго-Западная железная дорога“, перегон Сосенко — ...
Новости России и Крыма. Сегодня 30 января 2015
... Схетыны «объединиться против России» Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека...опрошенных. Еще 25 процентов назвали Североатлантический альянс «важным». ...новых греческих властей политолог видит в сотрудничестве с Россией и альтернативными западным...
События в России и в мире: тенденции за неделю (08.12-14.12.2014)
...Конкуренция разных проектов построения нового мирового порядка: либерального,...либеральной общественности и западных политиков; причем все... к России в европейском обществе: - МИД России осудил ...- Бывший наставник Обамы назвал США террористической нацией (http...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 апреля 2018
...2017-го уже провёл пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты, якобы ...о превосходстве российского оружия над западным Официальная делегация парламентариев РФ ...разговоре с НСН произошедшее. В МИД России назвали действия вооружённых сил трёх стран...
Новости Украины и Новороссии 25 мая 2018
... ФРГ Ангелой Меркель. В МИД России назвали действия Киева в отношении РИА...докладу, подготовленному одним из сотрудников западной разведки, в окружении Порошенко ...стремятся к урегулированию, там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с ...
Новости России и Крыма. Сегодня 2 марта 2015
... ли ЕС новые санкции в отношении России. По итогам встречи Сгуридис назвал вероятность..., по которым они въехали. Источник МИД России получил от Киева ноту по... со стороны некоторых западных политиков, безусловно? нет», – отметил представитель МИД РФ. Он...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)