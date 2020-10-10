В 11 часов по МСК и в 12 часов по местному времени, в Карабахе официально началось перемирие.МО Карабаха и МО Армении официально объявили, что в соответствии с достигнутыми договоренностиСколько оно продлится и будет ли оно выполняться, пока неизвестно.Плюс еще видео.Репортаж Anna News из Мартакерта.Большой сюжет военкора Иванова из "Свободной прессы" о войне в Карабахе.Еще один ракурс ударов по армянскому танковому батальону, который пытался атаковать к югу от Физули пару дней назад.Удары по артиллерийским позициям армян. Часть кадров старые, но их выдают за новые.Пуск армянской баллистической ракеты "Эльбус". Когда и куда стреляли, неизвестно.Удары по батарее САУ.Еще удары по армянским позициям.Якобы поражение армянского радара от С-300 дроном-камикадзе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6233853.html