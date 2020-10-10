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В Карабахе официально началось перемирие

11:49. 10 октября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В 11 часов по МСК и в 12 часов по местному времени, в Карабахе официально началось перемирие.
МО Карабаха и МО Армении официально объявили, что в соответствии с достигнутыми договоренности
Сколько оно продлится и будет ли оно выполняться, пока неизвестно.

Плюс еще видео.


Репортаж Anna News из Мартакерта.


Большой сюжет военкора Иванова из "Свободной прессы" о войне в Карабахе.


Еще один ракурс ударов по армянскому танковому батальону, который пытался атаковать к югу от Физули пару дней назад.


Удары по артиллерийским позициям армян. Часть кадров старые, но их выдают за новые.


Пуск армянской баллистической ракеты "Эльбус". Когда и куда стреляли, неизвестно.


Удары по батарее САУ.


Еще удары по армянским позициям.


Якобы поражение армянского радара от С-300 дроном-камикадзе.

Метки: азербайджан, Алиев, армения, Видео, кавказ, карабах, нкр, пашинян, Россия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6233853.html

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