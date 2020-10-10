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В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость

15:57. 10 октября 2020 161 просмотр 3 коммент. Опубликовал:

Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на аморальные песни и клипы современных исполнителей, в частности, рэп-звезд.

В беседе с РИА Новости она пояснила, что регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на «модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты».

«Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других реперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений», – заметила Вторыгина.

Вернувшиеся с работы родители, по ее словам, слышат от детей различные фразы провокационного характера, которые они повторяют за своими кумирами.

В связи с этим депутат ГД предлагает «срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег».

«Такие ресурсы, как социальные сети и Youtube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и исходя из этого формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя», – считает заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутат Госдумы добавила, что «готова пойти на все, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты».

Источник: РИА-Новости

Комментарий редакции:

Давно назревшая инициатива, которую необходимо придать широкой огласке и информационно поддержать. Для этого призываем распространять заявление Елены Вторыгиной на доступных интернет-ресурсах (соцсети, сайты, блоги) в сопровождении опубликованных ниже мотиваторов и видеороликов по данной теме, а также активно участвовать в дискуссиях, разъясняя важность защиты детей от аморальной музыки:

В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость

Примеры текстов песен аморальных исполнителей: ссылка

В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлостьВ Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость

В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость

В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость В Госдуме призвали оградить детей от песен, пропагандирующих наркотики и пошлость

Видеоматериалы по теме

Технология продвижения аморальных исполнителей через центральные СМИ
Чему учит телеканал МУЗ-ТВ?
 
Метки: события, технологии

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/ogradit-detey-ot-amoral-pesen/

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 33796 29418
    Вячеслав 10 октября 2020 в 16:34

    А что, в этой думе можно только призывать? Как детей изымать и отдавать (отдавать ли?) за 24 часа, так это у них быстро прошуршало… Выходит, за рубеж будут отдавать только высокодуховных детей?

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    • 16106 12122
      SergeevВячеслав 10 октября 2020 в 17:30

      Ну то что они там от безделья маются это точно. Но в отношении запретов это как при эпидемии, не переболеешь не поймёшь. От запретов пользы никогда не будет, нужно предложить альтернативу, которая заинтересует молодежь.

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  • 5891 4795
    Женечка 10 октября 2020 в 18:58

    «Такие ресурсы, как социальные сети и Youtube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения…” чета мне кажется, все ради этого пункта затевалось.

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