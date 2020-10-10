Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на аморальные песни и клипы современных исполнителей, в частности, рэп-звезд.

В беседе с РИА Новости она пояснила, что регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на «модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты».

«Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других реперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений», – заметила Вторыгина.

Вернувшиеся с работы родители, по ее словам, слышат от детей различные фразы провокационного характера, которые они повторяют за своими кумирами.

В связи с этим депутат ГД предлагает «срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег».

«Такие ресурсы, как социальные сети и Youtube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и исходя из этого формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя», – считает заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутат Госдумы добавила, что «готова пойти на все, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты».

Источник: РИА-Новости

Комментарий редакции:

Давно назревшая инициатива, которую необходимо придать широкой огласке и информационно поддержать. Для этого призываем распространять заявление Елены Вторыгиной на доступных интернет-ресурсах (соцсети, сайты, блоги) в сопровождении опубликованных ниже мотиваторов и видеороликов по данной теме, а также активно участвовать в дискуссиях, разъясняя важность защиты детей от аморальной музыки:

Примеры текстов песен аморальных исполнителей: ссылка

Видеоматериалы по теме

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/ogradit-detey-ot-amoral-pesen/