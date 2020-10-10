Приказ коменданта Бишкека о мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в столице Киргизии.Еще вчера были вопли про победу демократии и свободы в Киргизии. А сегодня в Бишкеке уже запрещены собрания и митинги, а также приостановлена деятельность политических партий.Бывший президент Атамбаев, который под давлением протестующих был освобожден из СИЗО и в которого вчера стреляли, сегодня был снова взят под стражу и сейчас снова решается вопрос о мере пресечения.И вот все это пытались ставить в пример Белоруссии. Что мол и там так надо.Ранее в столицу страны были введены войска.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6234488.html