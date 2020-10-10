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Приказ коменданта Бишкека.

14:57. 10 октября 2020 155 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Приказ коменданта Бишкека о мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в столице Киргизии.
Еще вчера были вопли про победу демократии и свободы в Киргизии. А сегодня в Бишкеке уже запрещены собрания и митинги, а также приостановлена деятельность политических партий.
Бывший президент Атамбаев, который под давлением протестующих был освобожден из СИЗО и в которого вчера стреляли, сегодня был снова взят под стражу и сейчас снова решается вопрос о мере пресечения.
И вот все это пытались ставить в пример Белоруссии. Что мол и там так надо.







Ранее в столицу страны были введены войска.


















Метки: бишкек, киргизия, средняя азия, фотографии. документы

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6234488.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 3514 2684
    Игорь 10 октября 2020 в 17:12

    Просто с рейдерством молодежь перестаралась затронули базу которая сразу показала хозяина горы.

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    -1
  • 24504 16335
    Ликвидатор 10 октября 2020 в 18:26

    Россию ёбнули головой аб стенку. А русские повизгивают от радости.
    Кремль поддерживает, аж облизывает, всех смертельных врагов России – русофобов эрды-гана, Лукашенко, Пашиняна.
    https://www.youtube.com/watch?v=QwEgKbEzczc
    щас опустила друга России Атамбаева. Сегодня не стало у неё друзей в Киргизии.
    Россия методично уничтожает всё живое по своему периметру. Прям, как Израиль с соседями. Вот и руководители те же самые.
    Вопрос к населению – вы-то почему повизгиваете от удовольствия? Ещё после продажи с-400 Турции надо было линчевать таких гауляйтеров-управителей.
    Совсем не ферштейн, что вы же сами – следующие?? Мозги купите уже, плять….

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