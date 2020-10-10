Приказ коменданта Бишкека.
14:57. 10 октября 2020 155 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Приказ коменданта Бишкека о мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в столице Киргизии.
Еще вчера были вопли про победу демократии и свободы в Киргизии. А сегодня в Бишкеке уже запрещены собрания и митинги, а также приостановлена деятельность политических партий.
Бывший президент Атамбаев, который под давлением протестующих был освобожден из СИЗО и в которого вчера стреляли, сегодня был снова взят под стражу и сейчас снова решается вопрос о мере пресечения.
И вот все это пытались ставить в пример Белоруссии. Что мол и там так надо.
Ранее в столицу страны были введены войска.
Просто с рейдерством молодежь перестаралась затронули базу которая сразу показала хозяина горы.
Слышь, немолодёжь, с такими друзьями ваши западные враги – просто милейшие существа ведь!!! всего-то массовые убийцы.
где у пиплов мозх, расскажите. плиз.
Россию ёбнули головой аб стенку. А русские повизгивают от радости.
Кремль поддерживает, аж облизывает, всех смертельных врагов России – русофобов эрды-гана, Лукашенко, Пашиняна.
https://www.youtube.com/watch?v=QwEgKbEzczc
щас опустила друга России Атамбаева. Сегодня не стало у неё друзей в Киргизии.
Россия методично уничтожает всё живое по своему периметру. Прям, как Израиль с соседями. Вот и руководители те же самые.
Вопрос к населению – вы-то почему повизгиваете от удовольствия? Ещё после продажи с-400 Турции надо было линчевать таких гауляйтеров-управителей.
Совсем не ферштейн, что вы же сами – следующие?? Мозги купите уже, плять….