После длительных переговоров в Москве, глубокой ночью Армения и Азербайджан при посредничестве МИД РФ согласовали временное перемирие, которое начнется уже сегодня.Перемирие будет нацелено на то, чтобы обеспечить обмен пленными и убрать трупы при содействии Красного Креста.Начало перемирия – 12 часов дня.Некоторые параметры перемирия будут согласованы дополнительно. Как и общий переговорный процесс в рамках Минской Группы ОБСЕ, которую столь активно критиковал Алиев.Принятый документ не гарантирует мир, по во всяком случае показывает, что Москва сохраняет свою роль арбитра в армяно-азербайджанском конфликте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6233348.html