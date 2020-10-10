Перемирие в Карабахе начнется 10 октября в 12-00
07:25. 10 октября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
После длительных переговоров в Москве, глубокой ночью Армения и Азербайджан при посредничестве МИД РФ согласовали временное перемирие, которое начнется уже сегодня.
Перемирие будет нацелено на то, чтобы обеспечить обмен пленными и убрать трупы при содействии Красного Креста.
Начало перемирия – 12 часов дня.
Некоторые параметры перемирия будут согласованы дополнительно. Как и общий переговорный процесс в рамках Минской Группы ОБСЕ, которую столь активно критиковал Алиев.
Принятый документ не гарантирует мир, по во всяком случае показывает, что Москва сохраняет свою роль арбитра в армяно-азербайджанском конфликте.