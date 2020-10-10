Решил читать до любого указанного в разборе тезиса. И, знаете, нашёл ! Тот, что касается частной собственности. Вот после этого понял, что содержание папского послания действительно из ряда вон выходящее. Дальше читать уже не имело смысла.

Прочитав рецензию на новую папскую энциклику, поначалу не поверил . Подумалось – это какой-то неумный розыгрыш, пародия, фарс… Стал искать оригинал. В нём, если без трёх сотен ссылок – три десятка страниц.

120. …В этом смысле напоминаю, что „христианская традиция никогда окончательно не признавала право частной собственности абсолютным и неприкасаемым, а всегда подчёркивала социальный характер любой формы частной собственности”…

В субботу 3 октября 2020 г. папа Франциск во время визита в Ассизи, в базилике святого Франциска подписал новую энциклику Fratelli tutti. Ее полное название в переводе звучит так: «Энциклическое письмо всем братьям святого отца Франциска о братстве и социальной дружбе». И это «братство и социальная дружба» подразумевается прежде всего по отношению к мусульманам.

Уже в третьем абзаце рассказывается, как Франциск Ассизский посещал султана Малик-​аль-Камиля в Египте. Вероятно, с выражением верноподданнических чувств, поскольку понтифик пишет следующее: «Нас поражает, как восемьсот лет назад Франциск рекомендовал избегать любой формы агрессии или раздоров, а также жить в смиренном и братском "подчинении" даже по отношению к тем, кто не разделял их веры».

А в пятом абзаце папа говорит уже о своей собственной встрече с имамом Ахмада Аль-​Тайебом, которая состоялась в 2019 г. и во время которой ими была подписана совместная декларация о братстве.

Основной посыл энциклики Fratelli tutti следующий: европейские страны должны всячески заботится о мигрантах, способствовать их переселению в Европу и проводить политику толерантности, открытости и мультикультурализма.

Мусульманские мигранты должны стать хозяевами в Европе?

В отношении к мигрантам папа Франциск основывается на Евангельской притче о милосердном самарянине, факте того, что младенец Иисус Христос и Святое Семейство были пришельцами в земле Египетской, а также на многочисленных цитатах Священного Писания об отношении к пришельцам.

Первое, что шокирует в энциклике Fratelli tutti – это то, что папа по сути объявляет частную собственность не частной, а общей. Он говорит о том, что пользоваться этой собственностью имеют право все.

«Христианская традиция никогда не признавала право на частную собственность абсолютным или неприкосновенным и подчеркивала социальную функцию любой формы частной собственности. <…>

Принцип общего использования товаров, созданных для всех, является "первым принципом всего этико-​социального порядка", это естественное, изначальное и приоритетное право.

Все другие права на товары, необходимые для целостной реализации людьми, в том числе права частной собственности и любые другие, "этому не должны препятствовать, а, наоборот, способствовать их реализации", как утверждал Святой Павел VI. Право на частную собственность может рассматриваться только как вторичное естественное право, вытекающее из принципа универсального предназначения создаваемых благ, и это имеет очень конкретные последствия, которые должны отражаться в функционировании общества».

И в другом месте: «Вместе с правом частной собственности всегда существует приоритетное и предшествующее право подчинения всей частной собственности универсальному предназначению земных благ и, следовательно, право всех на их использование».

Рассуждения о природе собственности вообще очень необычны для духовного лица, но дело даже не столько в этом. Папа Франциск не может не понимать того, что данным утверждением он фактически призывает нарушать заповедь «не укради».

Утверждение главы РКЦ означает, что если кому-​то хочется кушать, он может просто зайти в магазин и взять.

Если кому-​то негде переночевать, он может зайти в любой дом и поселиться там.

Если кто-​то считает, что он беднее другого, то может взять и «исправить» это положение. Ведь «принцип общего использования товаров, созданных для всех, является "первым принципом всего этико-​социального порядка"».

Утверждение главы РКЦ означает, что если кому-​то хочется кушать, он может просто зайти в магазин и взять. Если кому-​то негде переночевать, он может зайти в любой дом и поселиться там. Если кто-​то считает, что он беднее другого, то может взять и «исправить» это положение.

Папа Франциск говорит, что мигранты должны пользоваться теми же благами, что и коренные европейцы: «Никто не может оставаться ущемленным, независимо от того, где он родился <…> Границы государств не могут предотвратить этого.

Подобно тому, как недопустимо, чтобы у человека было меньше прав из-за того, что он был женщиной, также недопустимо, чтобы место рождения или проживания само по себе привело к меньшим возможностям для достойной жизни и развития».

То есть неважно трудишься ты или нет, все равно можешь пользоваться тем, что кто-​то другой заработал. Этими словами папа Франциск прямо призывает мигрантов к тому, чтобы они брали то, что им нужно, не обращая внимания на право собственности.

Очень многие факты говорят, что абсолютное большинство мигрантов из стран Ближнего Востока не работают и работать не хотят. Они получают баснословное, по меркам своей родины, пособие и очень этим довольны.

И получается, что работать, чтобы содержать мигрантов должны европейцы. А папа Франциск узаконивает такое положение вещей: «Фактически деятельность предпринимателей "является благородным призванием, направленным на создание богатства и улучшение мира для всех". <…>

В любом случае эти навыки предпринимателей, которые являются даром от Бога, должны быть четко ориентированы на прогресс других людей и преодоление бедствий, особенно посредством создания разнообразных возможностей трудоустройства».

Папа требует делиться благами с мигрантами и напрочь забывает слова апостола Павла: «…если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10).

Да, конечно же богатые должны помогать бедным. Но папа Франциск не может не понимать, что если требовать от богатых такой помощи и при этом не выдвигать бедным условие, чтобы они со своей стороны также трудились на благо себя и общества, то такая помощь наносит вред как одним, так и другим.

Богатые лишаются своей собственности, а бедные становятся иждивенцами и тунеядцами. А как известно, праздность есть мать всех пороков. Но папа требует делиться благами с мигрантами и напрочь забывает слова апостола Павла: «…если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10).

Уже сам по себе призыв папы Франциска к тому, чтобы пользоваться материальными благами невзирая на право собственности – это революция во взаимоотношениях между людьми. Но глава РКЦ идет еще дальше, он утверждает, что и целые государства с их территориями и ресурсами являются достоянием всех жителей земли.

Вот его слова: «Уверенность в том, что сегодня товары на Земле являются общими, требует, чтобы это относилось также к странам, их территориям и их ресурсам.

Если мы посмотрим на это не только с точки зрения законности частной собственности и прав граждан данной нации, но и с первого принципа общего назначения товаров, то мы можем сказать, что каждая страна принадлежит иностранцу, как и товары. В территории не может быть отказано нуждающемуся лицу, пришедшему из другого места».

Что это, если не прямой призыв к жителям мусульманских, прежде всего, стран приезжать в Европу и брать все, что им нужно?

Четвертая глава энциклики целиком посвящена теме миграции. Она называется: «Сердца, открытые для всего мира». В этой главе папа призывает без всяких условий и ограничений содействовать миграции.

Вот его слова: «Наши усилия по прибытию мигрантов можно описать четырьмя глаголами: приветствовать, защищать, продвигать и интегрировать». В энциклике ничего не сказано о местных жителях, европейцах, об их защите, социальном обеспечении, реализации их интересов. Все – только мигрантам.

В частности, папа Франциск призывает:

«увеличить и упростить выдачу виз;

принять частные и общественные программы защиты интересов;

открыть гуманитарные коридоры для наиболее уязвимых беженцев;

предложить адекватное и достойное жилье;

гарантировать личную безопасность и доступ к основным услугам;

обеспечить адекватную консульскую помощь;

право всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

беспристрастный доступ к правосудию;

возможность открытия банковских счетов и гарантии того, что необходимо для жизненно необходимого существования;

дать им (мигрантам – ред.) свободу передвижения и возможность работать;

защищать несовершеннолетних и обеспечивать им регулярный доступ к образованию;

предусмотреть программы временного опеки или приема;

гарантировать свободу вероисповедания;

способствовать их социальной интеграции;

способствовать воссоединению семей и готовить местные сообщества к интеграционным процессам».

То есть европейцы должны мигрантов кормить, одевать, обувать, давать им жилье, обеспечивать транспортом и так далее. И делать все это, не требуя ничего взамен, даже работать.

«Делать некоторые вещи просто потому, что они хороши сами по себе, не надеясь получить какие-​либо результаты, не ожидая сразу чего-​то взамен. Это позволяет приветствовать иностранца, даже если на данный момент это не приносит ощутимой пользы», – говорит папа.

Папа, мигранты и преступность

Но, может быть, облагодетельствованные таким образом мигранты будут хотя бы благодарны? Может, они будут вести себя в рамках закона и помогать своим благодетелям? Увы… Факты свидетельствуют об обратном.

Например, в ноябре 2019 г. в славящейся своей либеральностью Швеции, либерал из либералов, премьер-​министр Стефан Левен решился обнародовать статистику о чудовищном росте насильственных преступлений и объяснил это «неудачами интеграции». Число убийств из огнестрельного оружия возросло в три раза с начала 2010-х годов. И 90% этих преступлений совершают мигранты. Мигранты совершают в 23 раза (!) больше изнасилований, чем коренные жители.

А в Стокгольме, Мальме и других крупных городах целые районы являются этническими гетто, где процветает наркоторговля, проституция, торговля оружием и прочий криминал и куда даже полиция заходить опасается. Эти районы управляются ближневосточными и североафриканскими криминальными кланами, которые распространяют свою деятельность и на другие территории. За 2018 год в Швеции состоялось более 160 взрывов и даже Дания вынуждена была впервые с 1950-х годов закрывать границу со Швецией.

В Германии мигранты, которые составляют уже 5% от числа всех жителей, совершают более 50% преступлений на сексуальной почве. В 2017 году мигранты насиловали в среднем 13 немок в день. В ночь на Новый год 2016 г. в Кельне организовано собралось около 1000 мигрантов, чтобы «поохотиться» на местных женщин.

В полицию было подано 454 заявления о сексуальных домогательствах и изнасилованиях. В 2016 г. немецкие власти признали тот факт, что крупные города Германии практически полностью контролируются криминальными кланами преимущественно ливанского, палестинского и североафриканского происхождения.

В Германии мигранты, которые составляют уже 5% от числа всех жителей, совершают более 50% преступлений на сексуальной почве.

В других европейских странах наблюдается аналогичная ситуация. Все это даже отдаленно не напоминает израненного путника из притчи о добром самарянине. И совсем не к этой ситуации относятся слова Священного Писания: «…любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской» (Втор. 10, 18-19). Употребление этой и других цитат из Библии о милости к пришельцам похоже на сознательную спекуляцию.

Поведение мигрантов в европейских странах больше напоминает нашествия филистимлян, амаликитян, хананеев и других враждебных народов на земли Израиля.

То, что творят мигранты в Европе больше соответствует словам пророка Иеремии: «Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его – как открытый гроб; все они люди храбрые.

И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои; разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься» (Иер. 5, 15-17).

Мусульманская Европа – лишь вопрос времени

Да, сегодня мигранты не разрушают мечем «укрепленные города». Но это и не требуется. Сегодня демографическая война ведется другим оружием. Яснее всего это выразил покойный лидер Палестины Ясир Арафат: «Лучшее оружие палестинцев – чрево арабской женщины». Чрево, которое рожает много детей.

Учитывая стремительное уменьшение в Европе приверженцев христианства, можно сказать, что весь европейский континент окажется под властью ислама. Что будет тогда с христианскими храмами и святынями? Недавнее превращение Святой Софии в мечеть и осквернение храма великомученика Георгия Победоносца в Греции красноречиво говорят о том, что ничего хорошего.

Как известно, уровень рождаемости в мусульманских диаспорах в Европе в 5-6 раз больше, чем у коренных европейцев. Коренное изменение демографической карты Европы – это всего лишь вопрос времени, причем очень недалекого.

На днях премьер-​министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что через 30 лет население Европы будет на 20% состоять из мусульман, а в крупных городах мусульмане будут составлять более половины жителей. И это еще очень оптимистический для христиан сценарий.

Учитывая стремительное уменьшение в Европе приверженцев христианства, можно сказать, что весь европейский континент окажется под властью ислама.

Что будет тогда с христианскими храмами и святынями? Недавнее превращение Святой Софии в мечеть и осквернение храма великомученика Георгия Победоносца в Греции красноречиво говорят о том, что ничего хорошего.

Провал мигрантской политики и ее катастрофические последствия для Европы уже признаются многими политическими силами и общественными движениями. Но папа Франциск своей энцикликой Fratelli tutti предлагает не только не ограничивать поток мигрантов, но наоборот – широко распахнуть перед ним двери, совершая таким образом настоящее демографическое самоубийство Европы.

Придет время, когда мигранты истощат ресурсы в странах западной Европы и двинутся к нам. Произойдет это практически со стопроцентной вероятностью.

Что же касается Украины, то мы оказались в парадоксальной ситуации: нам хорошо, потому что нам плохо. Мы самая бедная страна Европы (по данным Всемирного банка за 2019 г.) и поэтому мигранты к нам не едут. Пока не едут. Им гораздо сытнее в Германии, Швеции или Нидерландах.

Но придет время, когда они истощат ресурсы в странах западной Европы и двинутся к нам. Произойдет это практически со стопроцентной вероятностью, но у Украины есть в запасе еще несколько лет, а может и десятилетий, чтобы выработать противодействие этой угрозе.

Одним из элементов такого противодействия должна стать грамотная миграционная политика, которая должна поставить заслон проникновению в Украину нежелательных элементов: криминалитета, боевиков, радикальных исламистов и так далее.

Есть ведь и в Европе страны с очень жестким миграционным законодательством. Их опыт показывает, что гораздо легче предупредить болезнь, чем ее потом лечить.

Уроки западноевропейских стран можно усвоить и постараться не повторять их ошибок. Но энциклика Fratelli tutti стала обязательной для всех католиков, после того как римский понтифик поставил на ней свою подпись. Она теперь будет во многом определять отношение к миграции всех сторонников Ватикана, в том числе и украинских греко-​католиков.

Всем известно насколько велико влияние УГКЦ на властные структуры в Украине и соответственно на принятие государственных решений. А если произойдет объединение УГКЦ с ПЦУ, о чем поступают явные сигналы из обоих этих религиозных организаций, то новая структура получит еще более мощные рычаги воздействия на политические и общественные силы в Украине.

И папская энциклика Fratelli tutti может быть воплощена в жизнь в нашей стране со всеми вытекающими последствиями.

sergeyussr

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