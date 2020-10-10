“Оправдывающий ожидания”. Японский менталитет в фильмах
Как в лучших японских фильмах прошлого и настоящего раскрывается культура и менталитет японцев. В чем их главное отличие от западного мышления. Какие коренные изменения произошли в последние десятилетия. Об этом и многом другом рассказывает Игорь Нагаев в продолжении цикла передач "Кино Азии".
Замечательный обзор. Не только про кино. Конечно, и о многом другом.
Поэтому придётся сконвертировать звук в текст. Зачем?
Ну во-первых: не запомнил все ссылки на фильмы и режиссёров.
Во-вторых: в авторские мысли есть желание “углубиться”. Некоторые из них, пожалуй, спорные.