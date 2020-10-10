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“Оправдывающий ожидания”. Японский менталитет в фильмах

09:51. 10 октября 2020 163 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Как в лучших японских фильмах прошлого и настоящего раскрывается культура и менталитет японцев. В чем их главное отличие от западного мышления. Какие коренные изменения произошли в последние десятилетия. Об этом и многом другом рассказывает Игорь Нагаев в продолжении цикла передач "Кино Азии".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pgh6uLFGvJs

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1911 1695
    Александр 10 октября 2020 в 11:13

    Замечательный обзор. Не только про кино. Конечно, и о многом другом.
    Поэтому придётся сконвертировать звук в текст. Зачем?
    Ну во-первых: не запомнил все ссылки на фильмы и режиссёров.
    Во-вторых: в авторские мысли есть желание “углубиться”. Некоторые из них, пожалуй, спорные.

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