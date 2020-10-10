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Новости Украины и Новороссии 10 октября 2020

11:21. 10 октября 2020 209 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Дебилизация


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У Зеленского хотят закупиться российской вакциной против COVID-19

Хотя Владимир Зеленский показательно отказался от приобретения российского препарата в угоду западным фармацевтическим корпорациям, в президентской партии есть иное мнение.

У Зеленского хотят закупиться российской вакциной против COVID-19

Депутат парламентской фракции «Слуга народа» Александр Качура отметил, что власти обязаны заботиться о людях, а значит не могут игнорировать уже появившуюся вакцину от коронавируса.

«Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан, — заявил парламентарий. — Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать».

Российская вакцина от коронавируса стала первым в своем роде зарегистрированным препаратом. До сих пор на Западе пытались критиковать разработку российских ученых, обвиняя их в поспешности. Причины подобных заявлений имели политический характер и объяснялись отсутствием у западных стран собственной вакцины. Тем временем, российским лекарством уже заинтересовались многие государства, среди которых Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика и другие.

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Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО)

Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо пригласил украинских нардепов в «серую зону» на Донбассе.

На днях Сивохо посетил в село Опытное Донецкой области, где люди живут в мягко говоря трудных условиях: без света, без воды и без газа. И это когда XXI век на дворе.

Обращаясь к слугам народа, он назвал их «дорогими нашими депутатами», напомнив о об их причастности к судьбам простых украинских граждан.

«Дорогие наши народные депутаты! Вы всё никак не можете оторвать свои нежные точки от мягких кресел и приехать сюда — в „серую зону“, где уже седьмой год люди живут в абсолютно диких условиях.

Здесь, в Опытном, над украинцами, по-моему, ставят опыты — здесь нет газа, нет воды, здесь нет электричества», — рассказал Сивохо.

Услышали и приехали пока только сторонники партии Шария. Чтобы «убедиться, своими глазами посмотреть, как это можно семь лет жить без электричества, без света и без воды».

Добавим: и в квартирах без остекления, в своих домах разрушенных войной. Один из таких домов мы видим на первых кадрах. Рядом — хозяйственные постройки. Женщина рассказала, что три года назад «Красный крест» им давал «курочек по 20 штук». Воды питьевой у них нет, но привозят волонтёры «90 литров на месяц». Газ — закачивают в баллон. Так и живут.

«”Красный крест” раздал им кур. Тут вообще я прошу вас обратить внимание: когда они будут рассказывать, что “международная организация помогла, „Красный крест“ помог…” А украинское правительство не помогло, не?.. Им международные организации обещают дать свет, не украинское правительство. Я так понимаю, для правительства, для Зеленского и прочей вот этой вот “братии” они уже всё — отрезанный ломоть», — поделился мнением об увиденном украинский журналист Анатолий Шарий.

Другая жительница села рассказала, как военные дважды в месяц их за продуктами в Авдеевку вывозят. Правда, хранить те же масло и колбасу без холодильника никак. Два дня — продукты портятся.

Пожилые люди пожаловались журналисту из Шария, на то, что «нервов уже не хватает» так жить. «Трёшка», которую показал хозяин квартиры, разрушена снарядами. Осталась только кухня. Люди сами сделали себе отопление. Насколько им поможет оно пережить зиму — один Бог знает…

«Украина — це Европа. Я понимаю — война там, всё! Но, блин! Эти же люди на подконтрольной живут! Как можно было так забить, и забыть вообще?..  И куда ей уехать? Ну куда? Она же говорит: „Две тысячи гривен“. Их бросили, им не помогают. Во всяком случае, украинская власть не помогает, — заметил Шарий. — Их же ещё считают гражданами Украины? Они же не поражены в правах?..».

В правах пока и не поражены. Но это (очевидно!) на словах. Мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал прогноз, что ждёт украинцев через 15 лет. Честно сказать: волосы встают дыбом. Глава украинского правительства заявил, что очень скоро им просто нечем будет платить пенсии своим гражданам. На что будут жить эти люди? И как государство будет выходить из сложной экономической ситуации? Пока что ответа нет… 

Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на оккупированном Донбассе: «Их всё ещё считают гражданами Украины?» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

У 34 сотрудников ЦИК Украины выявили коронавирус

Фото: РИА Новости

У 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии Украины выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, при этом до местных выборов в стране осталось чуть больше двух недель. Об этом говорится на странице ЦИК в Facebook, передает RT.

«В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работника сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно… Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 250 538.

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Украина присоединится к санкциям за Навального


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Метки: важное, компиляция

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