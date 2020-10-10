Коротко по Карабаху. 10.10.2020
22:00. 10 октября 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1. На вечер 10 октября соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном в Карабахе фактически не действовало на некоторых участках, хотя в МО Армении заявлялось, что на ряде участков перемирие в целом соблюдалось (Появилось даже видео передачи азербайджанцам трупов их солдат https://twitter.com/301_AD/status/1315007432960114688)
Азербайджан предпринял атаку на поселок Гадрут пытаясь подтвердить вчерашние заявления Алиева о захвате Гадрута, которые вчера же были дезавуированы репортажами армян и российских военкоров из Гадрута.
Сегодня была попытка подвести обоснование под заявление Алиева. Как заявляют армяне, в город зашла группа то ли боевиков СНА, то ли турецкого спецназа, то ли азербайджанского спецназа и завязала бой в городе, якобы в попытках вывесить на камеру азербайджанский флаг. В ответ в город был переброшен спецназ МО Карабаха. Также в район Гадрута заезжал президент Карабаха Арутюнян. Как сообщают российские военкоры, на вечер бой в городе продолжался. На вечер обе стороны заявили о контроле Гадрута.
По всей видимости, ясность по ситуации наступит уже завтра. С учетом того, что в поселке идут уличные бои, Гадрут можно смело считать оспариваемым населенным пунктом.
Президент Карабаха Арутюнян в районе Гадрута общается со спецназом.
Арутюнян селфится в районе Гадрута. Рискуют армяне – осколочный боеприпасов в такую толпу и нет ни президента, ни пары десятков спецов.
Кадры со снайперам сняты к северо-западу от Гадрута.
Пегов в районе Гадрута.
Там же.
Коц из района Гадрута.
2. Лавров позвонил главам МИД Армении и Азербайджана – с обеих сторон подтвердили приверженность перемирию. Но де-юре. А де-факто оно не соблюдается, как минимум в районе Гадрута, где идут боевые действия. Между тем, днем в Европе успели также приветствовать наступление перемирия, которая так де-факто и не началось.
3. Видео с боевиками СНА из Карабаха. По данным "Сирийской обсерватории" сидящей в Лондоне, с начала войны в Карабахе, они смогли подтвердить гибель 107 сирийских боевиков в Карабахе. Также заявляют о сотнях раненых боевиков.
Основные потери пришлись на "Султан Мурад" и "Дивизию Хамза".
Еще https://twitter.com/Elizrael/status/1314989213352419328 (предположительно, район Марджина)
По потерям основных участников.
Армения на 10 октября признает 400+ убитых с начала войны.
У Азербайджана на 10 октября установлены личности 541 убитого – вот здесь ведут учет и обновляют списки погибших https://shehidler.info/
Официально потери МО Азербайджана не будут раскрыты до конца войны. По гражданским заявлено – 32 убитых и 171 раненый с начала войны. Также заявлено 1137 поврежденных домов и 137 объектов гражданской инфраструктуры.
4. Юрий Котенок сегодня вышел из Комы. Его состояние стабильно-тяжелое. В России его пока не перевозили из-за медицинских показателей, пока что лечить его будут в Ереване.
Держись, Юра.
Фото обломка боеприпаса, которым ударили по собору в Шуше.
Предполагают, что это турецкий MAM-L, которые используются на турецких БПЛА "Байрактар".
И еще видео до кучи.
Удары по армянской артиллерии
Уничтожение ЗРК. Скорее всего снято в первые пару дней войны.