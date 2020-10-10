Американцы любят всюду совать свой любопытный нос, чтобы быть как минимум в курсе всех дел, а ещё и вмешаться по возможности в любую ситуацию. Не исключением стали и нынешние события в Нагорном Карабахе, где ведут боевые действия армий Армении и Азербайджана. Авиационная разведка США активизировалась сейчас как над акваторией Чёрного моря, так в небе Грузии, сканируя обстановку на земле. Заодно пытаясь прощупать российские военные базы в этом регионе. Не всегда, как выяснилось успешно.

Широкой огласке этот случай придан не был, по крайней мере в самих Соединенных Штатах истерику устраивать пока не стали. Однако, как стало недавно известно, разведывательный самолёт ВВС США CL-600 ARTEMIS предпринял попытку подобраться поближе к российской военной базе в Гюмри на территории Армении и жестоко за это поплатился. Самолёт-разведчик был атакован российскими средствами РЭБ «Красуха-4» — действие мощной системы радиоэлектронного подавления и постановки помех вывело из строя космические аппараты, которые отслеживали самолёты по включенному транспондеру.

На опубликованных в Сети фотографиях указан маршрут перемещения американского военного самолёта с подавляемой системой GPS. «На CL-600 было оказано сильное подавление, о чём свидетельствует его отклонение в несколько десятков километров», — комментирует этот факт российское издание avia.pro.

Дело, впрочем, могло обернуться и более трагичным образом. Здесь приведём слова всезнающих китайских экспертов из издания Sohu, которые оценивали «Красуху-4». «Этот комплекс способен вторгнуться в электронику соперника, а в некоторых случаях уничтожить транзистор», — напомнили китайцы. Можно считать, что в данном случае американский самолёт-шпион только попугали, напомнив о существовании российских средств РЭБ в регионе и их возможности провести радиоэлектронную атаку. А то, понимаешь, расслабились — ранее 22 сентября другой американский самолёт радиоэлектронной разведки CL-650 прошмыгнул в воздушное пространство Грузии, «зацепив» при этом часть территории Абхазии, где также расположена российская военная база.

Атакованный российской станцией РЭБ «Красуха-4» разведывательный самолёт CL-600 не так уж и безобиден, хотя и создан на базе гражданского коммерческого самолёта Bombardier Challenger. Он переоборудован по программе ARTEMIS, которая была запущена в США в мае 2019 года. Самолёты ARTEMIS являются основной авиационной пилотируемой платформой воздушной разведки и наблюдения. И, как говорится в технических документах Пентагона, «обеспечивает возможности обнаружения с большой высоты целей противника и устраняет пробелы в миссии многодоменных операций».

На борту таких самолётов размещены самые совершенные датчики и коммуникационное оборудование, он имеет высокоточную и надежную в эксплуатации систему обнаружения. С высоты в 11 тысяч метров он может сканировать сотни километров поверхности во всех направлениях, обнаруживать как крупные объекты, так и небольшие движущиеся цели, например, танки и другую военную технику, а также осуществляет поиск радаров противника. Программа ARTEMIS предназначена также для наведения высокоточных боеприпасов на цель, обеспечивая при этом максимальный радиус поражения в 1600 километров. Так что как минимум два самолёта-разведчика ВВС США, переброшенные в Грузию (CL-600 и CL-650), представляют собой достаточно большую опасность с такими возможностями и достойны атаки со стороны комплекса РЭБ «Красуха-4».

Американские военные хорошо осведомлены о наличии средств радиоэлектронной борьбы в Вооруженных силах РФ. «Российские подразделения РЭБ обладают заоблачными возможностями», — пессимистично констатировал командующий силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Американцы осознали, что новейшее российское электронное оружие полностью парализует функционирование электроники, установленной на ракетах, самолетах и кораблях. «Достижения России в области радиоэлектронной борьбы сводят на нет все преимущества высокотехнологичного оружия, стоящего на вооружении НАТО», — признавал и бригадный генерал Франк Горенк.

Мы и сами прекрасно осведомлены об этом потенциале своей армии, и не только по данным китайских экспертов и признаниям американских генералов. За последние годы российский ВПК запустил в войска целую серию средств радиоэлектронной борьбы, которые способны свести на нет все возможные атаки потенциального противника с неба, земли и воды. Скажем, мобильный комплекс «Ртуть-БМ» предназначен для защиты от артиллерийских снарядов с радиовзрывателями на площади в 20−50 гектаров. Система «Инфауна» нейтрализует взрыватели высокоточных ракет «воздух-земля» и «земля-земля», а также поражает средства связи и управления противника. Авиационный комплекс «Хибины», устанавливаемый на бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ делает самолет невидимым для радиоэлектронных средств.

Есть и новинки среди средств РЭБ, в том числе предназначенные для борьбы с беспилотниками. «СП» уже рассказывала о представленных на форуме «Армия-2020» перспективных моделях в этой сфере, называя разработки концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») — переносной комплекс противодействия дронам «Бастион-Автоматика», обновлённый переносной комплекс подавления БПЛА «Рубеж-Автоматика». «Росэлектроника» продемонстрировала там же свою мобильную версию комплекса противодействия БПЛА «Атака-DBS». Предполагалось, что все они пройдут тестирование в Сирии, прежде чем поступить на вооружение российской армии. К слову, «Красуха-4» также была испытана в Сирии и, вероятнее всего, находится там по сей день.

Мобильная система радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», равно как и другие средства российских РЭБ, которые привели в уныние натовских генералов, парализуют наступательное и оборонительное оружие любых типов. Известно, что комплекс «Красуха-4» в радиусе 300 километров подавляет спутники-шпионы, наземные радары и авиационные системы АВАКС, делая российское вооружение абсолютно невидимым. Он также способен нанести радиолокационное поражение вражеским средствам РЭБ и связи. Блокирует комплекс и каналы управления беспилотников. Можно здесь добавить, что существует и более современный комплекс «Красуха-20», полные характеристики которой засекречены. Известно, что радиус её действия вырос до 400 километров, что дает возможность нейтрализации летающих радаров AWACS («Авакс»), при помощи которых управляются самолёты-невидимки F-22 и F-35, которые собственные РЛС при атаке отключают именно для незаметности.

Армия США уже успела «познакомиться» с «Красухой-4», этому комплексу приписывают, вероятно, что небезосновательно, «пропажу» 36 американских «Томагавков», запущенных с американских кораблей УРО в Средиземном море в начале 2017 года по сирийской авиабазе. До цели они не долетели и упали в море. «Ложный след» крылатым ракетам дал комплекс РЭБ «Красуха-4», который засек их и переориентировал уже в полете. Оставшиеся 23 ракеты все-таки попали по сирийскому аэродрому, не принеся ему при этом значительного вреда — по причине ограниченного присутствия на позициях российских станций РЭБ.

Уже в сентябре нынешнего года в Сирии едва не потерпел катастрофу американский вертолёт AH-64 Apache, у которого после воздействия неизвестной РЭБ вдруг отказали все системы («СП» рассказала об этом инциденте 17 сентября). Геликоптер стал снижаться в аварийном режиме и лётчику удалось стабилизировать винтокрылую машину лишь в нескольких метрах от земли. В итоге борт получил незначительные повреждения, и люди не пострадали. Американское военное командование заподозрило, что это «дело рук» размещенной на российской авиабазе Эль-Камышлы (дублер базы Хмеймим), которая контролирует весь северо-восток Сирии, системы «Красуха-4».

— Армии Соединенных Штатов никогда не доводилось воевать в условиях подавления радиоэлектронных средств на протяжении нескольких десятилетий, — считает военный обозреватель Владислав Шурыгин. — Поэтому американцы понятия не имеют, как в таких ситуациях действовать, У них отсутствует тактика и алгоритм действий, они совершенно не подготовлены к ведению боевых действий в условиях отсутствия связи.

Американцы не обладают такими обширными возможностями РЭБ, какими обладает Россия. У них, надо отдать должное, очень хорошая радиоразведка, они могут вести по всему миру «прослушку», в том числе с использованием самолётов-разведчиков, но по выведению аппаратуры из строя — здесь их возможности до аналогичных показателей российской армии явно не дотягивают. И вот ещё, какой нюанс — станция РЭБ не работает в круглосуточном режиме, как, например, радиолокационная станция. Её воздействие кратковременно и, как у любого другого оружия, направлено на конкретную цель. И если сейчас самолёт авиаразведки США действительно опасно приблизился к расположению российской военной базы в Гюмри, то его вначале засекли, а потом уже «выстрелила» «Красуха-4», ослепив на время аппаратуру. Ну, так и надо.

Виктор Сокирко

Источник: http://voicesevas.ru/news/54858-k-russkoy-krasuhe-ne-podkatyvay-vozdushnyy-shpion-ssha-narvalsya-na-nashu-reb-v-gyumri.html