Долги
Положение Газпрома динамично ухудшается. И все более тревожной проблемой для него становится долговая нагрузка. С начала этого года долг Газпрома увеличился на 16% и составил в переводе на рубли 3,7 трлн рублей. Вообще, долг Газпрома - это практически 4% ВВП страны, и что самое неприятное - значительная часть этого долга - краткосрочные займы. Более 1 трлн рублей нужно отдать в течение ближайших полутора лет, причем 80% этой суммы номинировано в иностранной валюте - доллары, швейцарские франки, евро. И вот с валютой-то как раз ситуация предельно неблестящая - на рынке пвдение цен и снижение спроса, что в совокупности создает жесткое давление на всех поставщиков, но Газпром и здесь в рекордсменах - его потери на европейском рынке самые значительные.
(график из ТГ-канала "Графономика")
Ко всем проблемам добавляется внезапно возросший резерв мощностей - хоть и криво, но введена в строй одна ветка Турецкого потока и Сила Сибири. А значит, растет доля расходов на поддержание инфраструктуры. И это без учета незавершенных строительных потуг - и второй трубы Турецкого потока, и замершего Северного потока-2. При этом в планах уже Сила Сибири-2.
Вывод весьма очевиден - единственной надеждой Газпрома в подобных обстоятельствах является повышение цен и спроса. Зимний период дает некоторые надежды, и рост цен на газ, действительно, наблюдается. Но это именно сезонный рост при том, что хранилища продолжают быть заполненными на рекордные проценты и объемы.
И вот тут вспоминается Слепаков с его песней про нефть. А что, если не подорожает? Ну вот так случится, что еще годик-другой все будет примерно на текущем уровне, то есть, очень неважно. Родной бюджет рад был бы помочь, но у него и с рублями-то напряженка, а Газпром прожорливо требует валюту. В немерянных количествах. Никто уже не вспоминает про крупнейшего налогоплательщика, тут ситуация обратная - ему самому нужно откуда-то брать и брать.
Это пока еще не дефолт и не банкротство. Большой шкаф вообще долго падает. Но зато с очень большим грохотом.
Ну и что госдолг США превышает кратно, и ничего не происходит.
Теперь тому кто сможет объяснить, как Миллер и Сечин смогли наделать долгов на триста млрд долларов, занимаясь самым прибыльным бизнесом в мире, пообещали Нобелевскую премию по экономике.
А кто сказал что он самый прибыльный? Самый прибыльный это купи продай. Или Майкрософт.
Объясните кредитную политику народонаселения в желании купить нечто дорогое, или кредитную политику малого бизнеса, в потребности использования ресурсов для развития и расширения собственной сферы бизнеса.
Ваша реплика на уровне студента-навальненка, который на публику со сцены пытается завести толпу таких же недалёких молодых умов.
Что объяснить? Как люди ещё дальше запихивают свою голову в петлю, беря новые кредиты для обслуживания ещё не погашенных? Поверьте, сейчас это основная причина обращений в банки. А не желание “купить нечто дорогое”.
Ваша позиция ясна. Паренек будет писать, не только про то, как очешуительно жить в долг. Работы у молодежи нет и не предвидится. Куда идти? Правильно, туда где хоть баланду дают: писать хвалебные комментарии про двадцать лет побед.
…Что объяснить? Как люди ещё дальше запихивают свою голову в петлю, беря новые кредиты для обслуживания ещё не погашенных? Поверьте, сейчас это основная причина обращений в банки. А не желание “купить нечто дорогое”….
Не спорю – и такое возможно.
Вариант, не более того.
Но станете ли Вы отрицать то, что порой и дорогие машины берут в кредит, ибо сходу нет нужной суммы?
Что касаемо малого и среднего бизнеса и кредитных линий – по сути это ни для кого не новость.
Далеко не у каждого есть ресурс в виде нескольких миллионов, или даже миллиардов, чтобы реализовать ту или иную задумку.
Поэтому кредитные заемы для бизнеса – вполне типичная вещь.
Так чем же отличается Газпром от остальных структур бизнеса, в каждой из которых есть дебет и кредит?
Разве что масштабами.
Для Вас мелочь – это в долг взять у товарища пару тысяч, для Газпрома же – пару миллиардов на операционные расходы.
Ну а эта фраза:
…Более 1 трлн рублей нужно отдать в течение ближайших полутора лет, причем 80% этой суммы номинировано в иностранной валюте – доллары, швейцарские франки, евро. И вот с валютой-то как раз ситуация предельно неблестящая – на рынке пвдение цен и снижение спроса, что в совокупности создает жесткое давление на всех поставщиков, но Газпром и здесь в рекордсменах – его потери на европейском рынке самые значительные….
Просто смешна в своей нелепости, ибо кубометры газа продаются на запад за ту же валюту.
И продажи на экспорт так же у Газпрома весьма велики.
Статья дилетанта, и Вы проявляете свой уровень дилетанта, пытаясь сначала извернуться в один из вариантов кредитного долга, а потом написав про баланду за хвалебные статьи.
Свою копейку я получал и получаю своим трудом, никоим не связанным с ресурсом ЯП или иными ресурсами, куда я порой заглядываю.
Считайте это моим хобби, с заделом на будущие потенциалы.
Да не, понятно, что выкрутятся. Каждые полгода узаконенное повышение тарифов и услуг внутри страны, выпросят льгот по налогам, субсидии. Вон 800 млрд. от государства скоро получат на развитие инфраструктуры внутри страны. Глядишь, не хватает – ещё попросят.
С личными карманами тож все окей. Подрядчиков посадили на откаты до сорока процентов от контракта, обнал для них только через свои фирмы, везде кумовство и т.д.
А так да, ещё и кредиты миллиардные тоже греют душу. И руки…некоторым.
А на заборе написано что у них 500 млрд долгов а в лифте что 800.
Вас похоже Кашпировский недолечил а Лёня Голубков не озолитил
Нельзя Вам в интернете находиться. Он Вас нервирует и Вы звереете. Выключайте компьютер и гоу смотреть “Давай поженимся”.
Мне есть куда смотреть.
Например на море ))
Успокаивает……
А Вам только на курей и это явно нервирует ))
…Вывод весьма очевиден – единственной надеждой Газпрома в подобных обстоятельствах является повышение цен и спроса…
Вывод весьма манипуляционный, ибо это вывод весьма далекого от истинных реалий Газпрома человека.
Статья – типичный труд недалекого манипулятора общественным мнением.
Говорить правду о состоянии больного и прогнозировать его будущее-есть манипуляция.Так воно и е.)
Не зная истинного положения дел “больного” и плана его “выздоровления” – определенно да.
Гадание на кофейной гуще, не более того.
Гуща есть – значит можно нагадать что угодно.
Ага.
Когда сантехник ставит диагнозы его полезно убить.
Вот молча и без эмоций злости и последствий.
Так.
Как вырвать сорняк в огороде.
Ты тоже ставишь диагнозы,может и тебя будет полезно отправить вслед за сантехником?
Пусть вначале от помойки “Эхо Москвы” избавиться – глядишь лишние деньги появятся…;))
И не только.https://zarplatto.ru/zarplata-millera-vam-takoe-ne-snilos/
Чё та маловато будет. Рус СМИ сказали , что зарплата Артёма Шейнина, ведущего шоу “Время покажет” на 1 канале ТВ РФ – 100млн. в месяц. Врут ? )
Он скромный,немец как никак.)
С отчеством “Борисович”.)
А 100лямов,думаю брехня,будь он даже самым крутым пропагандоном в мире.