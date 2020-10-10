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Долги

11:23. 10 октября 2020 245 просмотров 21 коммент. Опубликовал:

Положение Газпрома динамично ухудшается. И все более тревожной проблемой для него становится долговая нагрузка. С начала этого года долг Газпрома увеличился на 16% и составил в переводе на рубли 3,7 трлн рублей. Вообще, долг Газпрома - это практически 4% ВВП страны, и что самое неприятное - значительная часть этого долга - краткосрочные займы. Более 1 трлн рублей нужно отдать в течение ближайших полутора лет, причем 80% этой суммы номинировано в иностранной валюте - доллары, швейцарские франки, евро. И вот с валютой-то как раз ситуация предельно неблестящая - на рынке пвдение цен и снижение спроса, что в совокупности создает жесткое давление на всех поставщиков, но Газпром и здесь в рекордсменах - его потери на европейском рынке самые значительные.

2020-10-09 19.00.43

(график из ТГ-канала "Графономика")

Ко всем проблемам добавляется внезапно возросший резерв мощностей - хоть и криво, но введена в строй одна ветка Турецкого потока и Сила Сибири. А значит, растет доля расходов на поддержание инфраструктуры. И это без учета незавершенных строительных потуг - и второй трубы Турецкого потока, и замершего Северного потока-2. При этом в планах уже Сила Сибири-2.

Вывод весьма очевиден - единственной надеждой Газпрома в подобных обстоятельствах является повышение цен и спроса. Зимний период дает некоторые надежды, и рост цен на газ, действительно, наблюдается. Но это именно сезонный рост при том, что хранилища продолжают быть заполненными на рекордные проценты и объемы.

И вот тут вспоминается Слепаков с его песней про нефть. А что, если не подорожает? Ну вот так случится, что еще годик-другой все будет примерно на текущем уровне, то есть, очень неважно. Родной бюджет рад был бы помочь, но у него и с рублями-то напряженка, а Газпром прожорливо требует валюту. В немерянных количествах. Никто уже не вспоминает про крупнейшего налогоплательщика, тут ситуация обратная - ему самому нужно откуда-то брать и брать.

Это пока еще не дефолт и не банкротство. Большой шкаф вообще долго падает. Но зато с очень большим грохотом.

 

 

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4568666.html

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21 Комментарий » Оставить комментарий


  • 16099 12115
    Sergeev 10 октября 2020 в 11:28

    Ну и что госдолг США превышает кратно, и ничего не происходит.

    Ответить
    1
  • 5873 4777
    Женечка 10 октября 2020 в 11:43

    Теперь тому кто сможет объяснить, как Миллер и Сечин смогли наделать долгов на триста млрд долларов, занимаясь самым прибыльным бизнесом в мире, пообещали Нобелевскую премию по экономике.

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    3
    • 16099 12115
      SergeevЖенечка 10 октября 2020 в 12:08

      А кто сказал что он самый прибыльный? Самый прибыльный это купи продай. Или Майкрософт.

      Ответить
      1
    • 15975 7731
      BlackCatЖенечка 10 октября 2020 в 12:40

      Объясните кредитную политику народонаселения в желании купить нечто дорогое, или кредитную политику малого бизнеса, в потребности использования ресурсов для развития и расширения собственной сферы бизнеса.
      Ваша реплика на уровне студента-навальненка, который на публику со сцены пытается завести толпу таких же недалёких молодых умов.

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      • 5873 4777
        ЖенечкаBlackCat 10 октября 2020 в 13:54

        Что объяснить? Как люди ещё дальше запихивают свою голову в петлю, беря новые кредиты для обслуживания ещё не погашенных? Поверьте, сейчас это основная причина обращений в банки. А не желание “купить нечто дорогое”.

        Ваша позиция ясна. Паренек будет писать, не только про то, как очешуительно жить в долг. Работы у молодежи нет и не предвидится. Куда идти? Правильно, туда где хоть баланду дают: писать хвалебные комментарии про двадцать лет побед.

        Ответить
        0
        • 15975 7731
          BlackCatЖенечка 10 октября 2020 в 14:07

          …Что объяснить? Как люди ещё дальше запихивают свою голову в петлю, беря новые кредиты для обслуживания ещё не погашенных? Поверьте, сейчас это основная причина обращений в банки. А не желание “купить нечто дорогое”….
          Не спорю – и такое возможно.
          Вариант, не более того.
          Но станете ли Вы отрицать то, что порой и дорогие машины берут в кредит, ибо сходу нет нужной суммы?
          Что касаемо малого и среднего бизнеса и кредитных линий – по сути это ни для кого не новость.
          Далеко не у каждого есть ресурс в виде нескольких миллионов, или даже миллиардов, чтобы реализовать ту или иную задумку.
          Поэтому кредитные заемы для бизнеса – вполне типичная вещь.
          Так чем же отличается Газпром от остальных структур бизнеса, в каждой из которых есть дебет и кредит?
          Разве что масштабами.
          Для Вас мелочь – это в долг взять у товарища пару тысяч, для Газпрома же – пару миллиардов на операционные расходы.
          Ну а эта фраза:
          …Более 1 трлн рублей нужно отдать в течение ближайших полутора лет, причем 80% этой суммы номинировано в иностранной валюте – доллары, швейцарские франки, евро. И вот с валютой-то как раз ситуация предельно неблестящая – на рынке пвдение цен и снижение спроса, что в совокупности создает жесткое давление на всех поставщиков, но Газпром и здесь в рекордсменах – его потери на европейском рынке самые значительные….
          Просто смешна в своей нелепости, ибо кубометры газа продаются на запад за ту же валюту.
          И продажи на экспорт так же у Газпрома весьма велики.
          Статья дилетанта, и Вы проявляете свой уровень дилетанта, пытаясь сначала извернуться в один из вариантов кредитного долга, а потом написав про баланду за хвалебные статьи.
          Свою копейку я получал и получаю своим трудом, никоим не связанным с ресурсом ЯП или иными ресурсами, куда я порой заглядываю.
          Считайте это моим хобби, с заделом на будущие потенциалы.

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          • 5873 4777
            ЖенечкаBlackCat 10 октября 2020 в 14:31

            Да не, понятно, что выкрутятся. Каждые полгода узаконенное повышение тарифов и услуг внутри страны, выпросят льгот по налогам, субсидии. Вон 800 млрд. от государства скоро получат на развитие инфраструктуры внутри страны. Глядишь, не хватает – ещё попросят.
            С личными карманами тож все окей. Подрядчиков посадили на откаты до сорока процентов от контракта, обнал для них только через свои фирмы, везде кумовство и т.д.
            А так да, ещё и кредиты миллиардные тоже греют душу. И руки…некоторым.

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    • 23258 2744
      РусофилЖенечка 10 октября 2020 в 14:28

      А на заборе написано что у них 500 млрд долгов а в лифте что 800.
      Вас похоже Кашпировский недолечил а Лёня Голубков не озолитил

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  • 15975 7731
    BlackCat 10 октября 2020 в 12:30

    …Вывод весьма очевиден – единственной надеждой Газпрома в подобных обстоятельствах является повышение цен и спроса…
    Вывод весьма манипуляционный, ибо это вывод весьма далекого от истинных реалий Газпрома человека.
    Статья – типичный труд недалекого манипулятора общественным мнением.

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    1
  • 7099 6643
    KT 10 октября 2020 в 12:48

    Говорить правду о состоянии больного и прогнозировать его будущее-есть манипуляция.Так воно и е.)

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    -1
    • 15975 7731
      BlackCatKT 10 октября 2020 в 12:51

      Не зная истинного положения дел “больного” и плана его “выздоровления” – определенно да.
      Гадание на кофейной гуще, не более того.
      Гуща есть – значит можно нагадать что угодно.

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    • 23258 2744
      РусофилKT 10 октября 2020 в 14:30

      Ага.
      Когда сантехник ставит диагнозы его полезно убить.
      Вот молча и без эмоций злости и последствий.
      Так.
      Как вырвать сорняк в огороде.

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  • 9187 3117
    krikunoleg 10 октября 2020 в 12:55

    Пусть вначале от помойки “Эхо Москвы” избавиться – глядишь лишние деньги появятся…;))

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    3

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