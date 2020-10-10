Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YOemnSI_rQw
Димка Нагиев всё-же круче.
Этот лысый его китайская копия
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В настоящей жизни ничем не надо гордиться и ни к чему не надо иметь пристрастие.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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Димка Нагиев всё-же круче.
Этот лысый его китайская копия