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Военно-исторический синтвейв

12:53. 9 октября 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня случайно в рекомендациях Юутба наткнулся на ролик Into the System посвященный новому облику НОАК, а за ним уже обнаружился годный канал с роликами в стиле военное и историческое видео под бодрую музыку.  Ниже, несколько примеров.


Современный облик НОАК.


Современная война.


Про участие китайцев в Корейской войне.


Гражданская война в Испании.


Китай 50-х.


Пакт Сталина. Ранний Варшавский договор.


Москва 1953-го.


Межвоенный флот США.


Межвоенный флот Франции.


Японский милитаризм.


Армия Сталина.


Весна 1945.


Танки 80-х-2000х

И так далее.
Еще больше лежит на канале у автора https://www.youtube.com/channel/UCtF5GRjkIyM6R4LFeK0ht2A

Метки: бронетехника, Видео, военное дело, история, Китай, кнр, музыка, ссср, сталин, США, холодная война

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6232104.html

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