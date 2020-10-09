В череде досадных неудач "наездов" США на разные страны мира в последнее время был только один успех: Боливия. Именно она оказалась "слабым звеном", и её удалось перехватить. С точки зрения стратегии США было бы выгодно обернуться к занятой стране не гневом, но милостью.



Но вампир, давно уж охотящийся неудачно, уже не может позволить себе роскоши отложить мародёрство. Судьба Боливии – яркий пример того, чем кончаются "революции достоинства", типовые, как под копирку сделанные…

В Боливии есть своя Тихановская и зовут ее Жанин Аньес Чавес. [Чей племянник, Карлос Анес Дорадо — наркотрафикант, задержан за контрабанду полтонны кокаина. - Прим. ss69100.]

Революция в этой стране свершилась после смещения якобы всем якобы «надоевшего» Эво Моралеса, который 12 лет пробыл Президентом.

Ничего не напоминает? Идем дальше.

Год назад Жанин пришла к власти в результате уличных протестов против «фальсификаций» на выборах в пользу действовавшего президента.

В ход пошли те же приёмы – уличные беспорядки, дискредитация правоохранительных и государственных органов, «мирные» протесты «женщин в белом», забастовки, выступления студентов и многое другое.

Единственной особенностью можно отметить – не было координации действий протестующих через телеграм-каналы. Они оказались не нужны. Боливийцы сами по себе горячая нация. Их легко завести.

Жанин Аньес Чавес вступила во власть, по её заявлениям, исключительно с целью проведения «честных» и «демократических» выборов. Практически те же лозунги мы слышим и сейчас.