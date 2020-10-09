Вампир очень голоден…
В череде досадных неудач "наездов" США на разные страны мира в последнее время был только один успех: Боливия. Именно она оказалась "слабым звеном", и её удалось перехватить. С точки зрения стратегии США было бы выгодно обернуться к занятой стране не гневом, но милостью.
Но вампир, давно уж охотящийся неудачно, уже не может позволить себе роскоши отложить мародёрство. Судьба Боливии – яркий пример того, чем кончаются "революции достоинства", типовые, как под копирку сделанные…
В Боливии есть своя Тихановская и зовут ее Жанин Аньес Чавес. [Чей племянник, Карлос Анес Дорадо — наркотрафикант, задержан за контрабанду полтонны кокаина. - Прим. ss69100.]
Революция в этой стране свершилась после смещения якобы всем якобы «надоевшего» Эво Моралеса, который 12 лет пробыл Президентом.
Ничего не напоминает? Идем дальше.
Год назад Жанин пришла к власти в результате уличных протестов против «фальсификаций» на выборах в пользу действовавшего президента.
В ход пошли те же приёмы – уличные беспорядки, дискредитация правоохранительных и государственных органов, «мирные» протесты «женщин в белом», забастовки, выступления студентов и многое другое.
Единственной особенностью можно отметить – не было координации действий протестующих через телеграм-каналы. Они оказались не нужны. Боливийцы сами по себе горячая нация. Их легко завести.
Жанин Аньес Чавес вступила во власть, по её заявлениям, исключительно с целью проведения «честных» и «демократических» выборов. Практически те же лозунги мы слышим и сейчас.
Но уже в 2020 году о своих обещаниях Жанин позабыла, ЗАТО:
- запустила французские и английские компании в экономику страны, распродав госсобственность и выбросив рабочих на улицу
- насовала в правительство своих друзей, не имеющих отношения к Боливии (сейчас страной правят не боливийцы)
- уровень жизни опустила в три раза (в эквиваленте с примерно 300 до 100 долларов США)
- ввела страну в экономическое пике с падением ВВП в 6%
- разогнала инфляцию до 17% (и это только за год!!!)
- и … разрешила расстреливать протестующих, которых, вследствие обнищания стало больше в разы
- устроила травлю Моралеса и запретила ему участвовать в выборах, если таковые вообще состоятся (так вот какие они «честные» выборы?!)
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