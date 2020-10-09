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Трое героев из Сталинска

09:08. 9 октября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Практически все в нашей стране знают (по крайней мере, «что-то слышали») о подвиге Александра Матросова во время Великой Отечественной войны. Настоящий подвиг настоящего героя – закрыть вражескую амбразуру своим телом. Но не все знают, что в годы войны подобного рода подвиг был отнюдь не единственным.


В Великом Новгороде у реки Волхов стоит памятник, на котором можно прочесть имена трёх Героев Советского Союза – кузнецкстроевцев. Это Леонтий Черемнов, Александр Красилов и Иван Герасименко. Когда-то эти имена знал весь Новокузнецк. Трое героев из Сталинска. Именно так в годы Великой Отечественной назывался этот город.

В январе 1942 года рядовые Красилов и Черемнов, а также сержант Герасименко в составе разведгруппы выполняли задания в тылу врага. Пройдя через передовые позиции противника красноармейцы уничтожили несколько огневых точек противника, нарушили линии связи гитлеровцев, но в конечном итоге оказались фактически под перекрестным огнём нацистов. Пулемёты били безжалостно, что могло привести к полной потере личного состава группы разведчиков. Тогда ребята из головного дозора (те самые трое из Сталинска) пошли на свой подвиг. Они своими телами закрыли амбразуры трёх вражеских дзотов, что парализовало возможность противника вести шквальный огонь.

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Метки: новости / россия

Источник: http://voicesevas.ru/news/54837-troe-geroev-iz-stalinska.html

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