Сводки от ополчения Новороссии 09 октября 2020
- 16:33 Армия ДНР сообщила о вмешательстве Украины в войну в Карабахе.
- 03:00 Жестокий беспредел в ЛНР: ВСУ терроризируют захваченный городок, жители в отчаянии.
Армия ДНР сообщила о вмешательстве Украины в войну в Карабахе
На прошедшей неделе стали известны факты активного участия Украины в разгоревшемся вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.
«Незалежная» решила поддержать азербайджанскую сторону вооружением, боевиками. Сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил новые сведения об отправках Украиной военных грузов в Азербайджан.
«На прошедшей неделе нами получены достоверные сведения о вмешательстве официального Киева в армяно-азербайджанский конфликт.
В Министерстве обороны Украины считают, что военно-техническая помощь, оказываемая Азербайджану, пойдет на пользу в борьбе против Российской Федерации.
В качестве такой помощи украинское руководство направило в Азербайджан партию ПТРК “Стугна-П” и 14 ед. бронемашин.
Кроме этого, заинтересованность участия за денежное вознаграждение возросло у националистов террористических организаций “Правый сектор”* и “Национальный корпус”. Предварительное согласие на убытие в Азербайджан дали 58 националистов. С 6 октября отмечены два пролета военно-транспортной авиации между Украиной и Азербайджаном.
Также стало известно об отправке украинской компанией “Укрспецэкспорт”, входящей в госкорпорацию “Укроборонпром”, груза военного назначения турецким теплоходом Cenk Y в порт Зонгутулак (Турция).
Установлено, что в составе груза — запасные агрегаты, узлы и оборудование для вертолетов Ми-17–1В, общей стоимостью около 780 тыс. долларов.
Турция в ходе конфликта выступает на стороне Азербайджана и, помимо поставок собственного вооружения, оказывает через Украину помощь в восстановлении авиационного парка азербайджанских ВС, большая часть из которого состоит из вертолетов советского или российского производства», — заявил представитель оборонного ведомства ДНР.
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Жестокий беспредел в ЛНР: ВСУ терроризируют захваченный городок, жители в отчаянии
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
Украинские каратели продолжают терроризировать мирных жителей, проживающих на временно подконтрольных Украине территориях.
Так, боевики 2-го батальона 25-й бригады держат в страхе жителей н. п. Новый Айдар (оккупированная часть ЛНР, – прим. РВ). Только за последнюю неделю на военнослужащих со стороны местного населения подано более 15 заявлений в отдел полиции, из которых 9 — по фактам нанесения телесных повреждений, 2 — на кражу алкоголя и продуктов из магазина «1+1», а также 4 заявления от водителей такси за попытку завладения транспортом.
Из-за бездействия правоохранительных органов жители поселка обратились на горячую линию МО Украины, а также выдвинули требование главе Новоайдарского района убрать украинских боевиков из населенного пункта.
Учитывая сложившуюся ситуацию с ротацией подразделения, правоохранительные органы и командование 25-й бригады не принимают действенных мер, чтобы успокоить обнаглевших вояк.
На фоне возможной задержки ротации 25-й бригады продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния личного состава, где резко увеличилось количество употреблений наркотических веществ и алкогольной продукции.
С целью проверки личного состава на предмет употребления спиртных напитков в 25-ю овдбр прибыли сотрудники военной службы правопорядка. В ходе работы комиссии на командном пункте в районе н. п. Войтово были задержаны двое офицеров бригады в состоянии наркотического опьянения.
На фоне распространения второй волны коронавируса, в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне «ООС», продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния.
Отмечаются многочисленные факты обращения личного состава 24-й омбр в медицинские пункты с подозрением на COVID-19. По информации из штаба 24-й бригады, 14 человек изолированы за последние двое суток.
По данным нашей разведки стало известно, что военный преступник командир 24-й бригады Поступальский запретил передвижение личному составу вне расположения подразделений и ограничил передвижение транспортных средств. Данные действия комбрига привели к сокращению подвоза продуктов и воды на позиции, в результате чего резко ухудшились санитарные условия.
В подразделениях 24-й отдельной механизированной бригады участились случаи хищения материальных средств, выделенных для перевода техники на режим осенне-зимней эксплуатации. Мероприятия перевода выполняются формально, исключительно для списания ГСМ.
Моторные масла и дизельное топливо солдаты продают местным фермерам, а на вырученные средства в магазинах приобретают алкогольную продукцию.
С целью пресечения продажи военнослужащим соединения алкогольных напитков возле продуктовых магазинов выставлены патрули Военной службы правопорядка.
Для проверки состояния дел и наличия материальных средств в бригаду прибыла комиссия штаба ОТГ «Север», в состав которой входят офицеры тыловых служб.
Кроме того, в зоне ответственности 30-й бригады отмечаются факты продажи оружия и боеприпасов.
Так, 6 октября в районе н. п. Горское сотрудниками СБУ были задержаны четверо военнослужащих 30-й омбр при попытке сбыта трех цинков патронов калибра 5,45 мм, двух автоматов, одного тепловизора «Арчер» TMA-55L и семи гранат Ф-1. Украинские боевики задержаны и находятся под следствием, возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли оружием.
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