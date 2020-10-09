На прошедшей неделе стали известны факты активного участия Украины в разгоревшемся вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

«Незалежная» решила поддержать азербайджанскую сторону вооружением, боевиками. Сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил новые сведения об отправках Украиной военных грузов в Азербайджан.

«На прошедшей неделе нами получены достоверные сведения о вмешательстве официального Киева в армяно-азербайджанский конфликт.

В Министерстве обороны Украины считают, что военно-техническая помощь, оказываемая Азербайджану, пойдет на пользу в борьбе против Российской Федерации.

В качестве такой помощи украинское руководство направило в Азербайджан партию ПТРК “Стугна-П” и 14 ед. бронемашин.

Кроме этого, заинтересованность участия за денежное вознаграждение возросло у националистов террористических организаций “Правый сектор”* и “Национальный корпус”. Предварительное согласие на убытие в Азербайджан дали 58 националистов. С 6 октября отмечены два пролета военно-транспортной авиации между Украиной и Азербайджаном.

Также стало известно об отправке украинской компанией “Укрспецэкспорт”, входящей в госкорпорацию “Укроборонпром”, груза военного назначения турецким теплоходом Cenk Y в порт Зонгутулак (Турция).

Установлено, что в составе груза — запасные агрегаты, узлы и оборудование для вертолетов Ми-17–1В, общей стоимостью около 780 тыс. долларов.

Турция в ходе конфликта выступает на стороне Азербайджана и, помимо поставок собственного вооружения, оказывает через Украину помощь в восстановлении авиационного парка азербайджанских ВС, большая часть из которого состоит из вертолетов советского или российского производства», — заявил представитель оборонного ведомства ДНР.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.