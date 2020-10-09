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Развитие киргизинга

17:15. 9 октября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
1. Ранее согласившийся уйти в отставку после стабилизации ситуации президент Киргизии Жээнбеков фактически ввел военное положение в Бишкеке. К столице подтягивают войска.

2. Было совершено покушение на бывшего президента Атамбаева, а также на экс-премьер-министра Исакова. Оба живы.Сообщается о стрельбе в Бишкеке.

3. Казахстан требует от киргизских властей обеспечить охрану казахской собственности, которая подвергается грабежам.

Учись Белоруссия! Такого счастья ты лишилась.

Метки: киргизия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6232828.html

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