Давно ли вы задумывались, куда несет вас бурный поток той реки, которую зовут жизнью? Что вас ждёт за тем поворотом, что впереди? Действительно ли вы выбрали этот путь, или вы подчинились стихии, отдались потоку, позволив ему решать за вас, что с вами будет сейчас, сегодня и завтра?

Остановитесь на секунду, на мгновение, и оглянитесь, всмотритесь в окружающий вас мир. Признайтесь себе, проживаете ли вы ту жизнь, о которой вы когда-то мечтали?

Многие, пытаясь ответить на этот вопрос, признаются себе: вся их жизнь прошла взаймы. Каждый день и каждый миг они откладывали своё счастье на завтра, так никогда его и не познав.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5252677.html