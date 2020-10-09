Почему не случилась революция в Белоруссии
10:33. 9 октября 2020 204 просмотра 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Большое интервью бывшего начальника штаба до сих пор сидящего в СИЗО "газпромовского" банкира Бабарико.
Вознесенский рассказывает, почему по его мнению провалились попытки свержения Лукашенко и почему "свобода и демократия" в Белоруссии пока откладываются.
Сам Вознесенский еще в августе встал на путь сотрудничества с администрацией и критиковал бывших подельников по оппозиционной деятельности (в основном тех, кто связался с Польшей и Литвой)
Впрочем, относительно кадров Бабарико, лишь Колесникова (которая уверенно продолжает мотать срок в СИЗО) пыталась к чему-то серьезному призывать, так как сам Бабарико в своем заранее записанном обращении признавал победу Лукашенко и призывал к созданию новой оппозиционной партии, c чем Тихановская и Ко не могли смириться, так как "финал" для Лукашенко должен был наступить еще 16 августа. Но все получилось немного по другому. Как в силу поддержки Лукашенко Россией, так и в силу ошибок польско-литовской оппозиции, которая сама отчасти помогла Лукашенко консолидировать своих сторонников.
В свете Конституционной Реформы и обещанной реформы партийной системы, у мягкой оппозиции аля концепции Бабарико, будущее в Белоруссии вполне возможно (скорее всего без Колесниковой – слишком много она наболтала), а вот у Тихановской, Латушко и прочих, будущего в рамках политической системы, где существует Лукашенко, конечно нет – они при действующем Лукашенко будут обречены на длительную эмиграцию и попрошайничество за границей.
PS. Группа депутатов Европарламента призвала белорусских генералов не признавать Лукашенко и не выполнять его приказов.
Вот примерно так выглядит невмешательство в дела суверенной страны.
Ах ,вот что хотел Миллер с Бабарико,немного власти ,разбавить так сказать лекторат.Конечно ,кто же бы пошел против собственности и активов у замечательных людей со знакомыми фамилиями ,собственность она священна и не дай бог кто-то позарится на нее .Всего -то партейку ,чтобы пугать и чтобы Батя в сердцах не арестовывал Миллеров ,если покажется ,что не додали ему.А эти *придур..ки* с чужими флагами всем удобны оказались,пассионарности ни какой откуда она у млявого белорусса с хорошей з/п (айтишники более 100 тыс),а флаги чужие испугали настоящий трудовой народ.Зачем Путину на границе настоящая революция ,рабочих и крестьян,вот и спас и себя в т.ч.А теперь терпите все ,он опять по заводам правду понес ,врет,как дышит и все это понимают .Вот недавно на МАПИДе Огромный производственно(панели домов )и строительный ,но в субподрядчиках у сербско-бел. компании Дана -строй(кстати один из претендентов всё это рассказал избирателю,не набрал и 1 процента) ,которой он собственными указами отменил налоги ,земля тоже без аукционов и что там еще и при этом кричал ,зачем вы отдали им 90% прибыли.В этом он весь ,Русам кажется ,он за справедливость ,а он всего лишь кричит первым “держи вора”.Вот так народ и остался ни с чем -там пшеки ,а там всё, как раньше.Терпилы,еще и ковид сейчас притянут ,теперь можно.
Предприятие большое ,настоящее -это тоже государство -там все структуировано,так вот представьте сегодняшние крупные предприятия.И ничего ,даже без руководства профессионалов (их изгнали )они катятся..т.к. Ванька утром включает кнопочку конвеера ,правда движение вниз,но им хватит на их век.Надеюсь в РФ есть настоящие производства.
А что не так?
У каждого свои ЛИЧНЫЕ интересы.
Кто-то хочет ХАПНУТЬ и активен кто-то активен потому что кретин.
А кто-то кретин не активный и сидит на диване.
только хохлы исповедуют теорию жизни -что путь к успеху по головам и трупам -это круто и не осуждается,не верится, что работа с ними сделала тебя ими ,ведь ребенок воспитывается и складывается ,как личность до 7 лет мах .Что то в твоей истории про жизнь не совпадает ,кроме результата -ты ведь все решил.
Да ладно…..
Что Ленин-Сталин хохлы?
Может Романовы хохлами были или правящие династии Африки-Америки-Европы?
Все хохлы?
А вчера все были жидами ))
Ты уж определись.
а что ты примеры привел,которые априори являются святыми для народа?? -отнюдь -первые евреи,вторые криптокатолики присланные саксами и Ватиканом для ограбления русичей.А зачем нам чужие правители людоеды ,ты думаешь власть священа ?-это для тебя свято.Другие святые у русских.
МАПИД строит жильё для нуждающихся в улучшении жилищных условий, многодетных, бюджетников и небогатых. Заказчики панельного домостроения по большей части государственные УКСы. И я бы не сказал, что в МАПИДе нет профессионалов.
А “Дана-холдинг” занимается монолитными и каркасными домами. Хотя, конечно, они очень блатные, двери в Мингорисполком ногой открывают.
Нет однозначно “чёрного” и “белого”, есть свои особенности. И Вы знаете, я тоже так думал – в РБ “колхозавры” (по Вознесенскому), а вот в РФ “передовая рыночная экономика”. Поработал я в РФ год и был очень сильно разочарован.
Моё впечатление: российская “бизнес-элита” – бывшие работники партийно-хозяйственного актива. Стартовый капитал – украденное народное достояние. Психология бизнесмена – “барин” (19-й век), “дворянин в первом поколении”. Никакого представления о том, что экономика – это серьёзная наука, а на дворе 4-я промышленная революция. Главное иметь знакомых в полиции, налоговой, ФМС (закрыть глаза на узбеков), санстанции и т.д.
Управление неэффективное даже при том, что вкладывают в бизнес собственные деньги.
Конечно, есть и положительные примеры.
Нет однозначно “чёрного” и “белого”.
Тут стоит заметить, что в СИЗО Юрия Вознесенского неплохо кормили. Ждём интервью с Виктором Дмитриевичем, он-то как поживает? А вот Маше полнота будет не к лицу.
Лукашенко воочую убедился, что западные “партнеры” забили
и плюют на его суверенитет.
Лишь Москва протянула ему руку помощи.