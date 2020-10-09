Новости Украины и Новороссии 09 октября 2020
- 08:00 На Украине докричались «Волки, волки!»: пахнет катастрофой.
- 04:00 Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы (ВИДЕО).
- 01:00 Вереницы скорых, людей кладут в коридорах: Коронавирус спровоцировал коллапс системы здравоохранения на Украине.
- Вчера 18:27 “Чий Крим?!” – загадка для кандидата в депутаты.
На Украине докричались «Волки, волки!»: пахнет катастрофой
Одесский журналист Юрий Ткачёв на страницах личного блога рассуждает о преждевременности введения на Украине карантинных мер в марте—апреле, а также о том, что настоящего прихода «короны» страна и её система здравоохранения может просто не выдержать.
«Докричались „Волки, волки!“?
В общем, #корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определённо выходит из-под контроля.
C 5400 случаев в день Украина уже входит в десятку стран с наиболее быстрыми темпами распространения. Кривая роста зафиксированных случаев — красивая такая экспонента, свидетельствующая о почти свободном распространении инфекции. Места в больницах стремительно заканчиваются. Растёт количество смертей: уже подбираемся к показателю 100 человек в сутки. Для сравнения, от онкологии умирают около 200 человек в день.
Новый локдаун в этой ситуации просто необходим, ибо может помочь спасти тысячи жизней. По большому счёту, с этой точки зрения проблема стоит не менее остро, чем проблема войны.
Тем не менее среднестатистический гражданин в угрозы коронавируса не верит, выступает категорически против усиления карантина.
Скажите спасибо тем дебилам, которые вводили локдаун весной, когда в нём не было никакой необходимости, просто потому, что „все так делают“ и „о, смотрите, мы тоже как Европа“.
Хотя у нас по факту первой волны коронавируса не было — скажите спасибо нашей отсталости и провинциальности.
Ну и, конечно, люди весной недоумевали, зачем все эти меры, жёстко бьющие по кошельку, когда больных вокруг раз-два и обчёлся.
Кроме того, конечно, теперь граждане уже точно знают, что никакой помощи от государства в связи с локдауном им не дождаться. И резонно утверждают, что двухпроцентный риск умереть от коронавируса они предпочитают стопроцентному риску пойти по миру с протянутой рукой.
Плюс — все помнят многочисленные скандалы с „Эпицентрами“, „Велюрами“ и прочими „Евами“, которым дозволялось работать тогда, когда все их коллеги были закрыты.
То есть тогда всем было понятно, что карантин — несообразный, несоразмерный и нечестный. Власти так кричали об опасности, когда её определённо не существовало, что теперь, когда опасность есть, в её существование не верят. История про мальчика и волков сферическая в вакууме.
Короче, меры, которые надо предпринимать, понятны. Но власти понимают, что предпринять их не могут.
Тотальное недоверие общества к власти, отсутствие у этой власти ресурсов в сочетании с неблагоприятной внешней ситуацией попахивает риском неиллюзорной катастрофы. Истории из США и Европы с забитыми трупами умерших промышленными холодильниками могут показаться нам сказками про Красную шапочку.
Жить в Украине — плохо.
По возможности избегайте этого».
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Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы (ВИДЕО)
Украинская журналистка Олеся Медведева поведала о том, кто сорвал переговоры по Донбассу. «Мы снова в очередном тупике, который грозит нам скатиться в обострение конфликта после местных выборов», — заявила она. В оккупированных Луганской и Донецкой областях выборы, как известно, отменили из-за невозможности обеспечить там безопасность на участках.
Повисло в воздухе и заседание Трёхсторонней контактной группы в Минске, которое планировалось на 7 октября. Напомним, Российская Федерация предложила публиковать и выкладывать в публичный доступ видео и стенограммы заседания ТКГ, украинская сторона заявила, что отказывается работать, если не будет соблюдена конфиденциальность. Возник скандал, договориться стороны не смогли. После чего решено было взять паузу.
Но, как заметила Медведева, это, скорее, говорит о том, что «обсуждать стало практически нечего».
«Москва заявила, что Киев искажает информацию после встреч по Донбассу и что она намерена опубликовать стенограммы и даже видео с этих встреч. Чтобы все видели, кто на самом деле срывает переговоры», — пояснила она.
Прения и споры с Киевом по поводу того, нужна публичность или нет, длились три часа. Россияне убеждали, что ничего секретного на этих заседаниях не обсуждается, почему бы не опубликовать? А действительно, почему Киев против обнародования переговоров, возникает вопрос и у Медведевой.
«Обычно после заседания представители украинской делегации озвучивают свою интерпретацию итогов этих встреч и нередко с некими, знаете, такими героическими и, я бы даже сказала, эпическими нотками.
Например, о том, как Кравчук “жёстко” поговорил с главой российской делегации Грызловым, помните? Однако, по данным наших источников в ТКГ, переговоры по большей части весьма далеки от такого героического образа», — сказала журналистка.
Кроме того, в материалах «Страны» не раз упоминалось, что многие вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе блокируются именно украинской стороной. Потому и нет заинтересованности, чтобы все эти нюансы вылезли наружу, и люди это увидели.
Также в Зе-команде пообещали, что членам украинской делегации в ТКГ вообще запретят что-либо комментировать по переговорам и передадут эти полномочия специальному спикеру. И говорить он будет «по методичкам с Банковой», как смела заметить Медведева.
«Стороны не могут согласовать ни одного значимого вопроса, а главное, фактически идёт отказ от согласованных в июле-месяце мер по перемирию», — добавила она и констатировала, что «переговоры по Донбассу зашли в очередной тупик».
Сложности наблюдаются и с обменом пленными — их также «буксуют». На заседании ТКГ от 30 сентября российская сторона заявила, что Украина в нарушение обязательств до сих пор не сняла обвинения с тех, кого обменяла.
Учитывая, что большинство из этих людей — жители подконтрольной территории Украины, граждане Украины — эти люди не могут вернуться домой к своим семьям и близким. И это, по словам Медведевой, «тормозит новые обмены».
«То есть, получается, что территория Российской Федерации, территория ОРДЛО используется Украиной для сброса, так сказать, “неугодных политических элементов”», — подчеркнула она.
И это несмотря на то, что в «Минске-2» заложен обмен «всех на всех». Российская сторона при этом считает, что постановление Верховной рады «о местных выборах» знаменует выход Украины из этого документа, и пока его не исправят, нужно договариваться о новом формате обмена.
«Они тогда ещё пытались идти в рамках Минских соглашений — разведение войск, обмены, “формула Штайнмайера”… Но после встречи с Путиным в Париже в декабре прошлого года, Зеленский сменил тактику и заморозил все политические телодвижения. Начались какие-то заявления о ненужности “Минска”, на фронте начались обострения, чуть позже вообще прекратились обмены…» — напомнила Медведева.
Очевидно, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании вопроса.
На заседании 30 сентября Киев утверждал, что в СЦКК входят представители Украины и России, хотя Российская Федерация вышла из СЦКК ещё при Порошенко. И согласованные в июле дополнительные меры говорят, что центр должен работать в нынешнем составе, то есть с участием ВСУ, ДНР и ЛНР.
Как стало известно источникам «Страны», близким к переговорному процессу, ДНР и ЛНР предлагали внести коррективы в механизм устранения нарушений возможности совместных инспекций. Украина же ответила предложением ограничиться лишь телефонной связью. А все остальные функции отдать миссии ОБСЕ. На что представители этой организации объяснили, что решать вопросы остановки эскалации могут лишь враждующие стороны, а задача наблюдателей — наблюдать и фиксировать нарушения.
«То есть неделю назад договорённости о перемирии начали, по сути, пересматривать. И хотя пересмотреть не удалось, очевидно нежелание Украины работать с утверждённым в июле координационным механизмом, что выбивает на самом деле из-под перемирия очень серьёзный фактор сдерживания. А это значит, что огонь на Донбассе может возобновиться в любой момент», — сказала Медведева.
Как сообщала «Русская Весна», жительница Луганска рассказала о том, почему жители ДНР и ЛНР никогда не захотят вернуться в состав Украины.
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Вереницы скорых, людей кладут в коридорах: Коронавирус спровоцировал коллапс системы здравоохранения на Украине
Житель Киева Александр Кондратенко рассказал, что происходит в украинской столице на фоне второй волны пандемии коронавируса. По словам киевлянина, ему пришлось очень долго искать место в больнице для своей мамы, которой диагностировали COVID-19.
По его словам, больницы в Киеве переполнены, под отделениями стоят вереницы «скорых», которые то и дело подвозят новых пациентов с двусторонним воспалением легких.
«Правда такова: друзья 15-я клиническая — люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я так же. Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереница скорых», — написал Кондратенко на своей странице в соцсети.
Ему просто чудом удалось перевести маму в 4-ю клиническую, что на Соломенке, в интенсивную терапию. И то скорее всего, потому что состояние женщины быстро ухудшилось.
«И единственное о чем говорят врачи, так это «не снимайте кислородную маску, если хотите жить», — утверждает Александр.
А в 15-й городской больнице он увидел настоящий ужас.
«Отсутствие лекарств, два градусника на все отделение и т. п., это малая часть реального коллапса с нашим здравоохранением», — добавил он.
Напомним, что на Украине за последние сутки установлен новый антирекорд с коронавирусом. Так, на 8 октября зафиксировано 5397 новых случаев. Из них 422 в Киеве.
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“Чий Крим?!” – загадка для кандидата в депутаты
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