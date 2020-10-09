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Мурманское пароходство распродают за долги

17:32. 9 октября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

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Крупнейшего перевозчика грузов в российской Арктике – «Мурманское морское пароходство» суд признал банкротом и разрешил распродать за долги. Предприятие было основано при Иосифе Сталине и обладает танкерным флотом для транспортировки арктической нефти. Оно не смогло расплатиться с кредиторами, в том числе со Сбербанком, которому должно 5,4 млрд руб.

Продажа сталинского арктического флота.

 

  • По решению арбитражного суда Мурманской области АО «Мурманское морское пароходство» признано банкротом и будет распродано в счет погашения долгов. По информации РИА Новости, суд постановил «завершить наблюдение» и «открыть конкурсное производство» в течение шести месяцев, чтобы распродать имущество пароходства и погасить требования кредиторов. Фактически это – ликвидация.
 
  • Процедура наблюдения была введена судом на предприятии в марте в связи с иском оператора железнодорожных вагонов «Урал Логистика», которому пароходство должно было 1,2 млн руб. Крупнейшим же кредитором предприятия выступает Сбербанк, занявший ему 5,4 млрд руб.
  • Также суд принял решение об отстранении от должности гендиректора пароходства Николая Артемова и назначил врио конкурсного управляющего – Владимира Рябченков, сообщает ТАСС. При этом коллектив предприятия работает в прежнем режиме, а об изменениях его обещают уведомить позднее.
  • Учредитель компании Николай Куликов находится под домашним арестом с сентября прошлого года. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Следственный комитет подозревает руководство пароходства в незаконном выводе средств из оборота на сумму 580 млн руб. Так, например, в ходе обыска у Куликова были обнаружены 11 дорогостоящих картин Рериха.
  • Пароходство, основанное при Сталине, оказалось должно портовым властям иностранных государств. В результате 10 судов арестованы и 6 из них уже проданы в США, Великобритании и Литве. Среди них «Поморье», «Кузьма Минин», «Виктор Ткачев», «Петр Великий», «Иван Лопатин» и «Всеволод Белецкий».
  • Президент Владимира Путина в марте просили поддержать и спасти Мурманское пароходство. Однако Путин ничего не сделал, чтобы сохранить предприятие и не допустить его ликвидации. Президент проигнорировал обращение Российского профессионального союза моряков.
  • Но - время-вперёд . Всё не так плохо . Например , в засыхающем от недостатка воды Крыму увеличили добычу устриц аж на целых 300 %. Так что современному государству по любому есть чем гордиться.

 

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/pri_staline_takogo_ne_bylo_murmanskoe_parohodstvo_rasprodaut_za_dolgi/

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