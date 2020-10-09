Мурманское пароходство распродают за долги
17:32. 9 октября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал: Серый
Крупнейшего перевозчика грузов в российской Арктике – «Мурманское морское пароходство» суд признал банкротом и разрешил распродать за долги. Предприятие было основано при Иосифе Сталине и обладает танкерным флотом для транспортировки арктической нефти. Оно не смогло расплатиться с кредиторами, в том числе со Сбербанком, которому должно 5,4 млрд руб.
Продажа сталинского арктического флота.
- Процедура наблюдения была введена судом на предприятии в марте в связи с иском оператора железнодорожных вагонов «Урал Логистика», которому пароходство должно было 1,2 млн руб. Крупнейшим же кредитором предприятия выступает Сбербанк, занявший ему 5,4 млрд руб.
- Также суд принял решение об отстранении от должности гендиректора пароходства Николая Артемова и назначил врио конкурсного управляющего – Владимира Рябченков, сообщает ТАСС. При этом коллектив предприятия работает в прежнем режиме, а об изменениях его обещают уведомить позднее.
- Учредитель компании Николай Куликов находится под домашним арестом с сентября прошлого года. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Следственный комитет подозревает руководство пароходства в незаконном выводе средств из оборота на сумму 580 млн руб. Так, например, в ходе обыска у Куликова были обнаружены 11 дорогостоящих картин Рериха.
- Пароходство, основанное при Сталине, оказалось должно портовым властям иностранных государств. В результате 10 судов арестованы и 6 из них уже проданы в США, Великобритании и Литве. Среди них «Поморье», «Кузьма Минин», «Виктор Ткачев», «Петр Великий», «Иван Лопатин» и «Всеволод Белецкий».
- Президент Владимира Путина в марте просили поддержать и спасти Мурманское пароходство. Однако Путин ничего не сделал, чтобы сохранить предприятие и не допустить его ликвидации. Президент проигнорировал обращение Российского профессионального союза моряков.
- Но - время-вперёд . Всё не так плохо . Например , в засыхающем от недостатка воды Крыму увеличили добычу устриц аж на целых 300 %. Так что современному государству по любому есть чем гордиться.