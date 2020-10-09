Крупнейшего перевозчика грузов в российской Арктике – «Мурманское морское пароходство» суд признал банкротом и разрешил распродать за долги. Предприятие было основано при Иосифе Сталине и обладает танкерным флотом для транспортировки арктической нефти. Оно не смогло расплатиться с кредиторами, в том числе со Сбербанком, которому должно 5,4 млрд руб.

Продажа сталинского арктического флота. По решению арбитражного суда Мурманской области АО «Мурманское морское пароходство» признано банкротом и будет распродано в счет погашения долгов. По информации РИА Новости, суд постановил «завершить наблюдение» и «открыть конкурсное производство» в течение шести месяцев, чтобы распродать имущество пароходства и погасить требования кредиторов. Фактически это – ликвидация. Процедура наблюдения была введена судом на предприятии в марте в связи с иском оператора железнодорожных вагонов «Урал Логистика», которому пароходство должно было 1,2 млн руб. Крупнейшим же кредитором предприятия выступает Сбербанк, занявший ему 5,4 млрд руб.

Также суд принял решение об отстранении от должности гендиректора пароходства Николая Артемова и назначил врио конкурсного управляющего – Владимира Рябченков, сообщает ТАСС. При этом коллектив предприятия работает в прежнем режиме, а об изменениях его обещают уведомить позднее.

Учредитель компании Николай Куликов находится под домашним арестом с сентября прошлого года. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Следственный комитет подозревает руководство пароходства в незаконном выводе средств из оборота на сумму 580 млн руб. Так, например, в ходе обыска у Куликова были обнаружены 11 дорогостоящих картин Рериха.

Так, например, в ходе обыска у Куликова были обнаружены 11 дорогостоящих картин Рериха. Пароходство, основанное при Сталине, оказалось должно портовым властям иностранных государств. В результате 10 судов арестованы и 6 из них уже проданы в США, Великобритании и Литве . Среди них «Поморье», «Кузьма Минин», «Виктор Ткачев», «Петр Великий», «Иван Лопатин» и «Всеволод Белецкий».

. Среди них «Поморье», «Кузьма Минин», «Виктор Ткачев», «Петр Великий», «Иван Лопатин» и «Всеволод Белецкий». Президент Владимира Путина в марте просили поддержать и спасти Мурманское пароходство. Однако Путин ничего не сделал, чтобы сохранить предприятие и не допустить его ликвидации . Президент проигнорировал обращение Российского профессионального союза моряков.

. Президент проигнорировал обращение Российского профессионального союза моряков. Но - время-вперёд . Всё не так плохо . Например , в засыхающем от недостатка воды Крыму увеличили добычу устриц аж на целых 300 %. Так что современному государству по любому есть чем гордиться.