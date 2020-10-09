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Ким Чен Ын как практик социализма

20:28. 9 октября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


О том, насколько деятельность Ким Чен Ына отвечает социалистическим концепциям и идеологемам.



Метки: ким чем ы

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6232996.html

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