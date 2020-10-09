... КимЧен Ын понимает под социализмом и куда он ведет Северную Корею.Аннотация:КимЧен... предстает уже как революционный мыслитель, развивающий идеи Ким Ир Сена и КимЧен Ира... Кореи.Теория КимЧен Ына на наших глазах претворяется в практику. Он дает...
Перевод новогодней речи КимЧен Ына с поздравлениями народу Северной ... внешней ситуации, к вступлению строительства социализма в новую стадию своего развития... стран и ход времени.Как показывает прошлогодняя практика ускоренного сдвига межкорейских отношений...
... истина и практика.(с) КимЧен ЫнТекстовая расшифровка новогоднего выступления КимЧен Ына на...пути чучхейского социализма, проложенному великим Ким Ир Сеном и великим КимЧен Иром, а... как угрозу.Мы осуществили чаяние великого Ким Ир Сена и великого Ким...
... стоял, была мировая система социализма, где какое-то место занимала и Северная... смену КимЧен Иру пришел его сын КимЧен Ын, или Ким Третий (III), как говорят... за «коммунистическую пропаганду», а на практике — за любое положительное упоминание КНДР...
... надежды тех, кто считал КимЧен Ына корейским Горбачевым. Несмотря... лидером нежели КимЧен Ир. Сама же КНДР как и ранее ... разряда эксцессов в постоянную практику, на просторах разрушенных светских... так же против "нового социализма" будет вестись на многих ...
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