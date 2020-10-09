Пандемия коронавируса стала уникальной возможностью заработать на опасениях и страхах. В то время как весь мир ищет средство от вируса, в России всего за полгода зарегистрировали целых три препарата и запустили их в свободную розничную продажу по цене минимальной заработной платы – от 11 до 13 тыс. руб. за упаковку. Все эти средства являются дженериками японского противовирусного препарата фавипиравир и не прошли должных испытаний и исследований. В итоге у пациентов, принимавших эти лекарства, фармакологи обнаружили побочные эффекты – в том числе «моторные нарушения».

Лекарство может быть опаснее болезни