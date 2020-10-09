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1957.«Земля, забытая временем»(Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 5.Село Громы

09:35. 9 октября 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

01. Вид села Громы
01. Вид села Громы

02. Вид села Громы
02. Вид села Громы

03. Улица в селе Громы
03. Улица в селе Громы

04. Амбар
04. Амбар

05. Конек крыши
05. Конек крыши

06. Жилой дом
06. Жилой дом

07. Конек крыши
07. Конек крыши

08. Двухэтажный амбар
08. Двухэтажный амбар

09. Жилой дом
09. Жилой дом

10. Колхозные ясли
10. Колхозные ясли

11. Дом на связи
11. Дом на связи

12. Дом на связи

13. Пятистенный жилой дом
13. Пятистенный жилой дом

14. Интерьер
14. Интерьер

15. Наличники дома И.И. Филиппова
15. Наличники дома И.И. Филиппова

16. Внутренний вид бани
16. Внутренний вид бани

17. Жилой дом (вид с улицы)
17. Жилой дом (вид с улицы)

18. Жилой дом (вид со двора)
18. Жилой дом (вид со двора)

19. Печь в доме М.В. Филиппова
19. Печь в доме М.В. Филиппова

20. Интерьер в доме М.В. Филиппова
20. Интерьер в доме М.В. Филиппова

21. Печь в доме А.А. Тирских
21. Печь в доме А.А. Тирских

22. Залавок в доме А.А. Тирских
22. Залавок в доме А.А. Тирских

23. Интерьер в доме М.В. Филиппова
23. Интерьер в доме М.В. Филиппова

24. Печь в доме М.В. Филиппова
24. Печь в доме М.В. Филиппова

25. Повал (расширенная часть сруба, защищающая стены дома от дождя)
25. Повал (расширенная часть сруба, защищающая стены дома от дождя)

26. Дом на связи
26. Дом на связи

Метки: история, Россия, фото, экспедиция, этнография

Источник: https://humus.livejournal.com/7424341.html

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