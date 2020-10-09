1957.«Земля, забытая временем»(Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 5.Село Громы
01. Вид села Громы
03. Улица в селе Громы
04. Амбар
05. Конек крыши
06. Жилой дом
07. Конек крыши
08. Двухэтажный амбар
09. Жилой дом
10. Колхозные ясли
11. Дом на связи
13. Пятистенный жилой дом
14. Интерьер
15. Наличники дома И.И. Филиппова
16. Внутренний вид бани
17. Жилой дом (вид с улицы)
18. Жилой дом (вид со двора)
19. Печь в доме М.В. Филиппова
20. Интерьер в доме М.В. Филиппова
21. Печь в доме А.А. Тирских
22. Залавок в доме А.А. Тирских
23. Интерьер в доме М.В. Филиппова
24. Печь в доме М.В. Филиппова
25. Повал (расширенная часть сруба, защищающая стены дома от дождя)