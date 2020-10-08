Современная академическая наука также не может объяснить природу гравитации и пока занята тем, что размышляет и пишет статьи о каких-то гравитонах.

«До сих пор я изъяснил небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения. Эта сила происходит от некоторой причины, которая проникает до центра Солнца и планет без уменьшения своей способности… Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю». [1, стр. 661 – 662].

1. Природа гравитации . Ньютон, хоть и сформулировал Закон всемирного тяготения, но объяснить физическую природу гравитации не смог, об этом он прямо признается в самом конце своего знаменитого труда «Математические начала натуральной философии»:

Автор статьи с помощью нескольких предположений, которые он называет ключевыми догадками, пытается найти ответы на эти вопросы. Автор в своей статье ничего не доказывает; он выдвигает предположения интуитивного характера, задает направление для дальнейших исследований профессиональными физиками. Несмотря на непривычность этих предположений, опровергнуть многие из них не получается: доступные нам факты вполне могут ими объясняться. Следовательно, существует вероятность того, что они могут подтвердиться в обозримом будущем.

Ньютон хоть и сформулировал Закон всемирного тяготения, но объяснить физическую природу гравитации не смог . Современная академическая наука также пока не может объяснить природу гравитации. Ньютон полагал, что планеты вращаются вокруг своей оси и вокруг Солнца по инерции от какого-то первого толчка. В то, что планеты вращаются в течение многих миллиардов лет по инерции, трудно поверить, должны быть крутящие моменты и источники энергии для этого вращения.

2. Вращательные моменты. Ньютон полагал, что планеты вращаются вокруг своей оси и вокруг Солнца по инерции от какого-то первого толчка. В то, что планеты вращаются в течение многих миллиардов лет по инерции, трудно поверить, должны быть крутящие моменты и источники энергии для этого вращения. Там, где первый толчок, там всегда бог, дух и прочие суеверия.

Проблема эта не нова, вкратце ее история такова. Попытку поиска крутящего момента предпринял в 1640-е гг. Р. Декарт, который полагал, что все мировое пространство насыщено невидимым подвижным веществом, которое может формировать гигантские вихри. Эти вихри, окружая небесные тела, тем самым приводят эти тела в движение.



В качестве громадного вихря, в центре которого находится Солнце, представляется Солнечная система. Все планеты увлекаются солнечным вихрем и одновременно становятся центрами меньших – планетных вихрей, вовлекающих в круговое движение спутники этих планет. [8].

Ньютон, конечно, был знаком с вихревой теорией Декарта и со свойственной ему научной добросовестностью подвергает эту гипотезу скрупулезному анализу во второй книге «Начал», посвященной анализу движения тел в сопротивляющейся среде.



Заканчивает он вторую книгу Отделом IX «О круговом движении жидкостей», в котором на основе анализа вращения тел в жидких вихрях приходит к твердому выводу: вихревой теорией невозможно объяснить вращение планет по эллиптическим орбитам в соответствии с эмпирическим законами Кеплера.



Этот вывод он формулирует в следствиях к теоремам Отдела IX. Из этих следствий выделим Следствие 4, в котором Ньютон указывает, что для поддержания вихря необходим какой-то источник энергии:

«Следствие 4. Поэтому, для постоянного поддержания вихря в том же самом состоянии движения требуется какое-нибудь непрестанно действующее начало, от которого шар получал бы постоянно то количество движения, которое он сообщает веществу вихря. Без такого начала шар и внутренние части вихря, распространяя постоянно свое количество движения наружу и не получая нового, должны постепенно замедляться и прекратить свое вращательное движение». [1, стр. 493].

Далее в третьей книге «Начал» «О системе мира» свои выводы из опытов и математических расчетов движения тел в вихрях жидкости переносит на движение планет и ставит окончательный крест на теории вихрей:

«Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями… Чтобы меньшие вихри вокруг Сатурна, Юпитера и других планет могли сохранять свое обращение и спокойно плавать в вихре Солнца, времена обращения частей солнечного вихря должны быть между собою равны. Вращение Солнца и планет вокруг своих осей, которое должно бы согласоваться с движениями вихрей, совершенно не согласуется с этими пропорциями». [1, стр. 658].

Ньютон бы и рад принять теорию вихрей Декарта, но его научная добросовестность не позволяет ему согласиться с этой гипотезой. Тогда какие же силы, вращают планеты по их орбитам? Ведь надо же искать ответ, если вихревая гипотеза Декарта не проходит. Ньютон не находит ответа на этот вопрос и вынужден ссылаться на бога:

«Шесть главных планет обращается вокруг Солнца приблизительно по кругам, концентрическим с Солнцем, по тому же направлению и приблизительно в той же самой плоскости. Десять лун обращается вокруг Земли, Юпитера и Сатурна по концентрическим кругам, по одному направлению и приблизительно в плоскости орбит самих планет. Все эти правильные движения не имеют своим началом механических причин…



Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа…Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель вселенной, и по господству своему должен именоваться господь бог вседержитель (Повелитель вселенной)». [1, стр. 659].

Лейбниц, прекрасно понимающий эти две слабости теории Ньютона, спустя два года после выхода «Начал», опубликовал статью, в которой объяснял движение небесных тел, не только действием силы, направленной к Солнцу, но еще и переносом их жидкостью (эфиром), движущейся вместе с ним.



Как известно, между Ньютоном и Лейбницем возник конфликт в споре за приоритет в открытии дифференциального исчисления, который затем уже перерос в настоящую войну между сторонниками Ньютона и картезианцами, а полем битвы стала теория вихрей. Более мощная армия ньютониацев, имеющая в своем арсенале такое мощное оружие как «Начала», в этой войне победила, вихревая теория Декарта-Лейбница была разбита, и основательно забыта.

И что же было предложено вместо вихрей? А ничего. Современная академическая наука по-прежнему объясняет вращение планет движением по инерции от какого-то первого толчка, то есть вслед за Ньютоном признает наличие бога творца. Нам следует обратить внимание на фразу Ньютона: «Все эти правильные движения не имеют своим началом механических причин». Ньютон не мог назвать это начало, поскольку Фарадей открыл электромагнитную индукцию только через 145 лет после выхода «Начал» в 1831 году.

3. Наклон осей вращения планет. Из астрономических наблюдений известно, что все планеты Солнечной системы имеют разные наклоны оси вращения. Наклон оси вращения – это угол отклонения оси вращения планеты от перпендикуляра к плоскости ее орбиты. Другими словами – угол между плоскостями экватора планеты и ее орбиты. Так, например, если Меркурий вращается вокруг своей оси почти перпендикулярно к плоскости своего экватора, то Уран вращается практически «лежа на боку».



Почти все планеты Солнечной планеты вращаются вокруг своей оси в одном направлении, а Венера и Уран в другом (ретроградное вращение). Солнце также имеет наклон оси около 7º. Удовлетворительного объяснения этим явлениям современная наука не имеет.

4. Эксперимент Кавендиша и гравитационная постоянная. Физическая суть Закона всемирного тяготения состоит из двух утверждений:

1. Планеты и тела (например, кометы и астероиды) притягиваются к Солнцу, тела притягиваются к планетам, планеты испытывают взаимное притяжение.

2. Все тела притягиваются друг к другу. Мы это в обыденной жизни не замечаем, потому что силы эти очень малы.

Если первое утверждение строго установленный научный факт, то второе, которое по своей сути является обобщением первого утверждения, сегодня многими исследователями ставится под сомнение. Единственным экспериментальным подтверждением того, что все тела испытывают взаимное притяжение являются опыты Кавендиша на крутильных весах, осуществлённые им в 1797 – 1798 годах.

Позднее эти эксперименты стали проводиться для расчета гравитационной постоянной G. В последние двадцать лет разными группами ученых в разных странах ведутся работы по измерению гравитационной постоянной. Эти измерения проводятся как на усовершенствованных крутильных весах, так и с помощью установок, работающих на других принципах.



Оказалось, что результаты довольно точных измерений, кардинально расходятся друг с другом. Разница между двумя самыми крайними значениями превышает 20(!) заявленных погрешностей. Вот что в интернете пишут комментаторы этих измерений:

«Гравитационную постоянную то ли уточнили, то ли нет. Для разных методов измерения гравитационная константа по-прежнему разная, и физики не знают почему».

«Учёные смущённо признают, что до сих пор не знают точной величины гравитационного взаимодействия».

«Новые измерения гравитационной постоянной еще сильнее запутывают ситуацию».

«Неловкая ситуация с гравитационной постоянной».

Неловкость ситуации заключается в том, что тогда численным значениям масс планет из официальных справочников нельзя верить, так как эти расчеты производятся через величину гравитационной постоянной.

Обстоятельную критику толкования опыта Кавендиша дает Гришаев А.А. в своей статье «Бирюльки и фитюльки всемирного тяготения». Несколько выписок из этой любопытной работы, написанной в публицистическом стиле и с легким юморком.

«Да, давно мы подозревали, что с опытом Кавендиша – что-то не так. Ибо трудно поверить в то, что в лабораторных условиях удаётся обнаружить собственное тяготение у чушек в полтораста килограммов – а в полевых условиях, при проведении гравиметрических измерений, не удаётся обнаружить собственного тяготения у триллионов тонн поверхностного вещества Земли. Даже сто раз обнаруженное притяжение лабораторных болваночек померкло бы перед теми неизменно оглушительными результатами, которые даёт гравиметрия».

«Вблизи поверхности Земли сила тяготения, действующая на маленькое пробное тело, равна, как полагают, сумме сил его притяжения ко всем маленьким кусочкам, на которые мысленно разбивают Землю. Если бы Земля была однородным шаром, то результат суммирования зависел бы лишь от расстояния до центра этого шара.



Но в том-то и дело, что Земля не является однородным шаром – а это и предоставляет нам возможность убедиться в том, что её поверхностное вещество не обладает притягивающим действием».

«Кроме глобальной неоднородности Земли, связанной с экваториальной выпуклостью, есть ведь у неё и более мелкие неоднородности – в распределении плотности вещества в поверхностном слое… По идее о всемирном тяготении, все эти неоднородности поверхностной плотности должны сказываться на показаниях гравиметрических инструментов.



Простейшим из них является отвес: он должен уклоняться в ту сторону, с которой сильнее притяжение поверхностных масс.



Так, рядом с мощным горным массивом, отвес должен уклоняться к этому массиву, а на берегу океана он должен уклоняться от океана. Эти уклонения должны быть вполне заметны. Но на практике оказывается, что никто никому не должен: вышеназванные уклонения отвеса – ни вблизи горных массивов, ни вблизи океанов, ни там и сям сразу – не обнаруживаются.



Самое большой шок по этому поводу испытали англичане, которые в середине XIX века проводили изыскания уклонений отвеса южнее Гималаев, а получили шиш. Вообще-то, шиши получались везде, но южно-гималайский случай примечателен тем, что уклонения там ожидались рекордные – ведь севернее находился самый мощный горный массив, а южнее был Индийский океан – так что и шиш получился рекордный».

«Вещество Земли, которое мы попираем своими стопами, собственного тяготения не имеет… нам только кажется, будто это самое вещество притягивает – пока оно входит в состав планеты Земля».

«Кстати, малые-то тела не имеют собственного тяготения. Всех его обладателей в Солнечной системе можно пересчитать по пальцам: это Солнце, планеты, Луна, и, возможно, Титан. Что же касается других спутников планет, а также комет и астероидов – то, несмотря на интенсивные поиски признаков их собственного тяготения, такие признаки не обнаруживаются».

5. Луна и задача трех тел. Движение Луны по ее орбите не подчиняется Закону всемирного тяготения. Если в формулу этого закона подставить численные данные из справочников (гравитационная постоянная массы Солнца, Земли, Луны и расстояния между этими небесными телами), то элементарные расчеты покажут, что сила притяжения Луны к Солнцу в 2,2 раза больше чем ее притяжение к Земле, и Луна должна была бы улететь к Солнцу. [6].

Об этом известно всем и давно, еще со времен Ньютона. Сам Ньютон это знал, он хоть в «Началах» и сформулировал задачу трех тел, но позднее неоднократно возвращался к этой проблеме и признавался, что движение Луны – это для него самая большая головная боль. Кроме того, Луна обращена к Земле всегда одной стороной, т.е. вращение Луны вокруг своей оси синхронизировано с суточным вращением Земли. Современная наука пока не сумела объяснить и этот феномен.

6. Ледниковые периоды и массовые вымирания животного мира. Общепринятым считается, что ледниковый период (оледенение) – периодически повторяющийся этап геологической истории Земли (продолжительностью в несколько миллионов лет), во время которого наблюдается общее относительное похолодание климата и возникают значительные разрастания материковых ледниковых покровов. Гипотез о причинах оледенений множество.



Также установлено, что в истории Земли были периоды массового вымирания животного мира. Гипотез о причинах этих глобальных катастроф также велико.

Иммануил Великовский в своей книге «Земля в перевороте» («Earth in Upheaval») приводит множество фактов, которые находятся в противоречии с общепринятыми гипотезами о ледниковых периодах. Перечислим лишь немногие из них.

В вечной мерзлоте северной Сибири обнаружены вмерзшие мамонты, размороженное мясо которых без ущерба ели собаки. Грунт должен был замерзнуть в момент гибели животных, в противном случае их тела сгнили бы.



Новосибирские и другие острова, находящиеся на 1000 километров севернее Северного Полярного круга, буквально напрессованы огромным количеством останков мамонтов, слонов, носорогов — животных, требующих большого количества растительной пищи ежедневно в течение всего года.



Каким образом большие стада этих животных могли существовать в условиях полярного климата? Громадное количество бивней мамонтов находится на дне Северного ледовитого океана между островами. Эти места были материком, когда здесь жили мамонты.

Чарльз Дарвин считал исчезновение мамонтов в Сибири неразрешимой для него загадкой. В желудке и между зубами замерзших мамонтов были найдены растения, не растущие ныне в северной Сибири. При микроскопическом исследовании кожи обнаружены эритроциты, свидетельствующие о том, что мамонты погибли не мгновенно, а задохнулись — то ли от газов, то ли от воды. Остается загадкой мгновенное замораживание такого громадного животного, как мамонт.



Что могло привести к внезапному изменению температуры в этой области, где когда-то паслись огромные стада мамонтов, слонов, носорогов, бизонов, а сейчас произрастает лишайник, да и то только несколько месяцев в году?

Великовский ссылается на книгу оксфордского геолога профессора Баклэнда, опубликованную в 1925 году. В ней описаны находки в пещерах на территории Англии. В одной из пещер, на высоте 3 метров над уровнем долины, геолог нашел кости и зубы слонов, носорогов, гиппопотамов, лошадей, оленей, тигров (с зубами большими, чем у львов или бенгальских тигров), медведей, волков, гиен, лисиц, зайцев, кроликов и разных птиц.



Многие из этих животных погибли, едва успев родиться. Подобные находки обнаружены на территории всей Англии. Как могли тропические животные жить в холодном климате северной Европы?

Находки, приписываемые ледниковому периоду, были обнаружены в самом жарком месте Бразилии, а затем в экваториальной Африке. Получалось, что лед распространялся от экватора к более умеренным широтам, а в Индии — не только от экватора к северу, но даже из долины вверх, к подножью Гималаев.

На территории Англии, Франции, Гибралтара, Корсики, Сардинии, Сицилии в щелях скал на холмах и возвышенностях найдены переломанные кости множества животных вперемешку с острыми камнями. Всюду следы насильственной смерти, причем не от руки человека и не в борьбе с другими животными.

Сахара, величайшая пустыня мира, когда-то утопала в зелени, питавшей стада травоядных. Об этом свидетельствуют скальные рисунки, изображающие этих животных – в том числе, вымерших. Рядом с этими рисунками найдены орудия, сосуды и оружие, характерные для неолита. Значит, облик Сахары радикально изменился в историческую эпоху.

Возраст горных формаций определяется по ископаемым останкам, которые они содержат. К изумлению учёных, у многих горных массивов более молодые формации находятся выше более старых, т.е. эти массивы росли благодаря последовательным нагромождениям нового материала.



Особенно это касается Скалистых гор и Альп. Проблема горообразования – это больная проблема. Многие горы состоят из скал, сильно сжатых параллельно земной поверхности – что свидетельствует о чудовищных силах, которые морщили земную кору.



Геологи не нашли объяснения ни этим сжатиям, ни способностям некоторых гор продвигаться по поверхности – пересекать долины и даже взбираться на другие горы. Так, Альпы какая-то сила протащила на сотню миль к северу.

Учёные XIX века, исследовавшие самый мощный горный массив, Гималаи, были просто напуганы: на любой высоте, на которую они забирались, в толще скал обнаруживались скелеты морских животных, океанских рыб, а также раковины моллюсков. Самые высокие горы слеплены из бывшего морского дна!

7. Барионная асимметрия. Выписка из Википедии:

«Барионная асимметрия Вселенной – наблюдаемое преобладание в видимой части Вселенной вещества над антивеществом. Этот наблюдаемый факт не может быть объяснён в предположении исходной барионной симметрии во время Большого взрыва ни в рамках Стандартной модели, ни в рамках общей теории относительности – двух теорий, являющихся основой современной космологии… Существует несколько гипотез, пытающихся объяснить явление барионной асимметрии, однако ни одна из них не признана научным сообществом достоверно доказанной».

***

Все эти научные проблемы можно, не скажу решить, а хотя бы определиться с подходом их решения с помощью всего лишь нескольких предположений, которое я для себя назвал Ключевыми догадками, и трех следствий, вытекающих из этих догадок.

2. Ключевые догадки

Вдохнем поглубже, чтобы на этом вдохе глотнуть порцию дерзости мысли. Эта порция дерзости позволит нам гипотезу Ньютона о том, что все тела, состоящие из вещества, притягиваются друг к другу объявить несостоятельной, а общепринятое толкование опыта Кавендиша с крутильными весами и свинцовыми шарами, якобы подтверждающее эту гипотезу Ньютона, ошибочным.



Хотя читатель с хорошей философской выучкой может возразить, что особой дерзости для такого утверждения и не требуется, еще диалектик Гегель резко и непримиримо критиковал Ньютона: если есть притяжение, то где же отталкивание?

Первая ключевая догадка. Тогда из всех взаимодействий, обнаруженных в опытах и экспериментах современной наукой, единственным претендентом на источник гравитации является взаимодействие вещества с антивеществом, при котором происходит их аннигиляция. Вещество и антивещество – это ядерные структуры. У атомов вещества ядро электрически положительно заряженное, оболочка отрицательная. У атомов антивещества ядро электрически отрицательно заряженное, оболочка положительная.

Вторая ключевая догадка. Планеты, как и атомы, ядерные структуры. Ядра планет состоят из антивещества, оболочки (например, кора Земли с ее атмосферой) из вещества. Между ядром планеты и ее оболочкой существует промежуточный слой, состоящий из каких-то доатомных структур, которые в современной науке принято называть элементарными частицами, рождающиеся в процессе аннигиляции граничных слоев вещества коры и антивещества ядра. Таким образом тела, находящиеся на поверхности Земли, притягиваются только ядром Земли, а не всей ее массой.

Спутники планет, имеющее собственное тяготение (например, Луна), устроены как планеты. Остальные небесные тела (астероиды, кометы, спутники планет, не имеющие собственного тяготения) не являются ядерными структурами, а представляют собой частицы, куски, глыбы вещества.

Солнце ведь не такое, как планеты, оно горит. Значит оно – антипланета. У Солнца ядро состоит из вещества, а оболочка из антивещества. Тогда механизм взаимодействия Солнца с планетами, порождающий эффект гравитации состоит в следующем. Ядро Солнца, состоящее из вещества, притягивает к себе Землю, взаимодействуя с ее ядром из антивещества плюс оболочка Солнца притягивает к себе оболочку Земли. Вещество с веществом и не притягиваются, и не отталкиваются.



Несколько иной механизм гравитации у пары Земля – Луна. Ядро Земли притягивает оболочку Луны, оболочка Земли притягивает ядро Луны. И наоборот в соответствии с Третьим законом Ньютона.

Третья ключевая догадка. Сила притяжения планет к Солнцу проявляет себя как механическая сила. Тогда должна быть веревка, через которую передается эта сила, но мы ее не видим. Значит, Землю и Луну связывают мириады невидимых нитей, натянутых как струна. Что это за невидимые нити, с помощью которых Солнце притягивает к себе планеты?



Вещество (антивещество) заканчивается атомом, ядерной структурой, дальше вниз доядерные структуры, которые принято в современной физике назвать элементарными частицами – «электроны», «протоны», «нейтроны», «нейтрино» и прочее.



Это уже не вещество, а энергетические заряды, которые собраны в атомах вещества и, связанные в туго натянутые невидимые глазом нити по всем трем измерениям, заполняют собой все пространство между Солнцем, планетами и другими космическими телами.



Эти заряды и представляют собой единую структуру, которую в физике называют Полем (устаревшее название – эфир). Пустоты, ничего в энергетическом Мире быть не может. Энергетические доатомные заряды там в своем Поле борются за пространство и полностью его заполняют.



Учитывая соотношение размеров Солнечной системы и планет, их спутников, Солнца, вполне может оказаться, что если гипотетически собрать все заряды Поля Солнечной системы в атомы вещества, то масса Поля значительно превысит массу Солнца и планет вместе взятых.

Четвертая ключевая догадка. На поверхности Солнца протекают ядерные реакции. Часть продуктов распада выплескивается в пространство Солнечной системы и по нитям Поля передается планетам. Солнце на протяжении миллиардов лет выплескивает огромную энергию в свою систему в виде разнообразных доатомных энергетических зарядов.



Но во что превращается эта энергия? Возьмем тепловую энергию, которую физика связывает с инфракрасным излучением. Ведь тепло не исчезает в межпланетном пространстве, в космосе очень холодно, температура там близкая к абсолютному нулю. Почему? Потому что теплопоглощение и теплоотдача возникает там, где есть атом.



Атом, принимая и отдавая тепло, то расширяется, то сжимается. Возможно, и доатомные сложные структуры, также имеют свойство сжиматься и растягиваться, то есть занимать меньший или больший объем пространства Солнечной системы. Но теплопоглощение этих структур по сравнению с теплопоглощением атомов очень невелико.



Поэтому температура в безатомном космосе близка к температуре абсолютного нуля, но не достигает его. Таким образом, энергия теплового излучения Солнца «исчезает» в планете. Во что она превращается?

Ответ на это вопрос напрашивается сам собой. Солнечная энергия превращается в атомы вещества в коре планеты. О том, что электромагнитное излучение Солнца через реакции фотосинтеза превращается в атомы растительного и животного мира, я нисколько не сомневаюсь, а просто уверен в этом.



Иначе большие запасы угля, нефти, природного газа и других продуктов органического происхождения в верхних слоях коры Земли ничем другим объяснить нельзя. Физикам, химикам, биологам, на мой взгляд, необходимо объединить усилия и глубоко разобраться в этих процессах, сильно не цепляясь за закон сохранения вещества, а вместо этого открыть закон возникновения вещества.

Но ведь на других планетах Солнечной системы нет жизни? Как быть с этим вопросом? Можно предположить, что солнечное излучение, по нитям нейтральных зарядов проникающее в недра Земли до самого ядра, попадает в промежуточный слой, в котором, как в термоядерном ректоре происходит синтез легких атомов вещества и антивещества. Затем легкие атомы вещества под напором вновь возникающих «всплывают» вверх по коре.



Количество синтезированных атомов на экваторе, значительно больше, чем количество синтезированных атомов на других широтах. В результате нарушается баланс масс на разных широтах как внутри коры, так и внутри ядра. И этот баланс хотя бы частично восстанавливается в процессе регулярных землетрясений.



Таким образом, энергетическим источником землетрясений является Солнце. Кроме того, с помощью этой догадки можно объяснить экваториальное утолщение Земли. В то, что Земля сплющена в своих полюсах из-за центробежной силы своего суточного очень медленного вращения, мне лично как-то не очень верится.

***

Если первые Ключевые догадки в дальнейшем с развитием науки подтвердятся, то тогда можно будет смело утверждать, что так называемая барионная асимметрия является плодом фантазии невнимательных физиков, не сумевших рассмотреть антивещество у себя под ногами в Земле и над своей головой на поверхности Солнца.

3. Следствия Ключевых догадок

Первое следствие. Земля имеет магнитное поле, следовательно, в ядре имеется замкнутый контур с приблизительно постоянным током, который и создает магнитное поле.



А чем кора Земли хуже ядра? Там тоже есть своя обмотка, по которой протекает постоянный ток. Таким образом, ядро является статором, а оболочка – является ротором, электродвигателя постоянного тока модели Земля. И получается, что Земля не вращается вокруг своей оси, вращается только часть Земли, ее оболочка (кора с атмосферой) вокруг неподвижного ядра, промежуточный слой между ядром и корой играет роль подшипника или смазки.

Второе следствие. Известно, что магнитные полюса Земли не совпадают с географическими полюсами нашей планеты, кроме того, они дрейфуют по замысловатой траектории. Нарастание массы Земли за счет преобразования солнечного излучения в вещество и антивещество неравномерное в разных широтах. Контур тока внутри ядра в связи этим меняет свою ориентацию, вслед за которым поворачивается магнитная ось.

Если в результате этих процессов магнитная ось встанет под углом 90° к оси вращения Земли, то наступает критический момент – земная кора в течение очень короткого времени проворачивается вокруг ядра и, шатаясь, как ванька-встанька, устанавливается в новой точке равновесия. В результате этого поворота области вечной мерзлоты оказываются в средних широтах, области средних широт занимают место, близкое к экватору.

Не было никаких ледниковых периодов, просто поверхность Земли, находящаяся длительное время в зоне вечной мерзлоты, переехала в средние широты, где и начала оттаивать. Атомы на холодных полюсах свое время отработали и отправились на отдых в теплые края, а на вахту заступили другие атомы. Все-таки есть на Земле социальная справедливость! Чтобы там не говорили всякие нытики.

В результате быстрого проворота коры на поверхности Земли возникают огромные крутящие моменты, срезающие горы, порода которых на своем пути срубает, ломает лес и заваливает своими камнями, первый слой покрывается вторым, второй третьим и т.д. Так и образовались современные пласты угля, лежащие на разной глубине.



В атмосфере бушуют ураганы, внутри Земли начинается бурная перестройка, в результате которых на поверхности возникают новые горы и впадины.



Материки, океаны, моря, озера переливаются в другие места. Возникает всемирный потоп. Значительная часть растительного и животного мира погибает, динозавры и мамонты погибли, а не вымерли. Нарушается биологическое равновесие, вместо погибших организмов нарождаются новые более совершенные, в развитии жизни на Земле происходит качественный скачок.

Третье следствие. Солнце вращается вокруг своей оси со скоростью, равной приблизительно 25 земных суток и представляет собой похожую на планеты электрическую машину. Вращающаяся оболочка Солнца из антивещества, имеющая огромную массу, увлекает за собой во вращение нити Поля, а это Поле, в свою очередь, связанное с планетами, поддерживает их вращение вокруг Солнца.

На первый взгляд может показаться, что это все тот же картезианский вихрь. Но это не так, этот полевой вихрь устроен по-другому. Ньютон движение твердого шара в вихре жидкости рассматривал следующим образом: вихрь жидкости, в которую помещен твердый шар, не проникает внутрь этого шара, а обтекает его со всех сторон и за счет силы трения между поверхностью шара и жидкостью, вовлекает это тело в свой круговорот.

Полевой вихрь устроен следующим образом. Нити Поля, получающие энергию от суточного вращения оболочки Солнца, насквозь пронизывают тело планеты, поскольку обладают огромной проникающей способностью. Эта высокая проникающая способность позволяет нитям Поля легко разрезать тело планеты и продолжать свое вихревое вращение.



Проходя сквозь тело планеты, пучок нитей взаимодействует с атомами вещества оболочки и атомами антивещества ядра и увлекает за собой планету по ее орбите.

Поскольку этот пучок нитей Поля, разрезав тело планеты, продолжает свое вихревое движение, то планета в своем орбитальном движении не встречает сильного сопротивления со стороны нитей Поля, покинувших тело планеты. Поэтому создается впечатление, что планета вращается по инерции и может продолжать свое орбитальное движение сколь угодно долго.



Во всяком случае, разница угловых скоростей нитей Поля в теле планеты и вне ее весьма незначительна. Поскольку планета по своему химическому составу и плотности весьма неоднородна, то разница угловых скоростей должна наблюдаться не только на границе атмосферы и твердой оболочки коры, но также и в разных слоях коры и ядра.

А как соотносятся полевые вихри с «отрицательным результатом» опытов Майкельсона-Морли? Нормально соотносятся. Поскольку интерферометр Майкельсона при проведении экспериментов находится в зоне вихря около поверхности Земли, он и не должен показывать ожидаемую скорость 30 км/сек (скорость вращения Земли по орбите).



Результат был объявлен отрицательным самим Майкельсоном, поскольку он предполагал, что эфир неподвижен, ведь теория эфирных вихрей усилиями ньютониацев была признана несостоятельной.

Тем не менее, нити полевого вихря в теле Земли должны замедляться и, следовательно, на поверхности Земли в атмосфере, более разряженного вещества чем кора, предположительно, должна наблюдаться разница в угловых скоростях вращения Земли по орбите и вихря нитей Поля в атмосфере, то есть должен наблюдаться так называемый «эфирный ветер».

Американский физик Миллер Д.К., используя интерферометр Майкельсона и более совершенные методики в 1925 г. намерил скорость «эфирного ветра» величиной в 10 км/сек. Усилиями теперь уже релятивистов (релятивисты, если кто не знает, – это такие толкователи Эйнштейна) результаты опытов Миллера Д.К. были признаны ошибочными.



Возможно, релятивисты были и правы, уж очень цифра велика и опыты крайне сложны для экспериментаторов, легко допустить ошибку не только в измерении и обработке результатов измерений, но в самой теории эксперимента. Рекомендую читателям просмотреть добротную и очень качественную в научном плане статью авторов Глушко «Замалчиваемые результаты опытов Майкельсона и Миллера».

В этом опыте необходимо четко понимать, что ты измеряешь. Ведь на поверхности Земли вращаются как минимум три полевых вихря:

- солнечный вихрь, который вращает планеты по их орбитам;

- галактический вихрь, который вращает Солнечную систему вокруг центра нашей галактики Млечный Путь;

- вихрь Земли, образованный от ее суточного вращения, который вращает Луну не только по ее орбите, но и синхронизирует суточное вращение Луны с вращением Земли вокруг ее оси.

Чтобы читателю было легче представить, как действует крутящий момент полевого вихря, мы можем привести аналогию из техники. Инженеры, очень изобретательный народ, давным-давно придумали устройство, копирующее вращение планет по их орбитам. Это устройство так и называется – планетарное передача. Ее еще называют дифференциальной, эти два слова – синонимы. Смотрим на Рисунок 1, скопированный из Википедии.

Читателю необходимо найти статью в Википедии «Планетарная передача». В этой статье есть анимация, и читатель, рассматривая анимацию, в которой солнечная шестерня остановлена, получит зрительное впечатление о кинематике вращения планеты без спутников вокруг Солнца. На рисунке 2 планетарная передача представлена как система Солнце – планета.

Планетарная (дифференциальная) передача нашла широкое применение в технике. Так на ведущей оси автомобиля устанавливается дифференциал.



При повороте колесо автомобиля, движущееся по внешнему радиусу, должно пройти большее расстояние, чем колесо, движущееся по внутреннему радиусу, поэтому при повороте колеса на одной оси должны иметь разные угловые скорости. Вот дифференциал и синхронизирует вращение колес.



Считается, что изобретателем дифференциала является Онесифор Пеккёр, а дата этого изобретения 1825 год.

Рисунок 1. Планетарная передача

Рисунок 2. Вращение корой Солнца планеты по ее орбите

В.И. Белов



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