Обстрелы и столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются. Как сообщают военные корреспонденты, снаряды разрушают и жилые дома, а не только военные объекты. Страдают люди.

Член экспертного совета партии «За Правду», общественный и политический деятель Николай Стариков уверен, что полностью завершить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только одним способом: путем их объединения в составе Российской Федерации.

Впрочем, есть ещё один способ: вступление Нагорного Карабаха в состав Российской Федерации.

О том, почему другие способы не сработают, а максимум, лишь ненадолго успокоят обстановку, Николай Стариков рассказал «Свободной Прессе».

Карабах: Проблема с длинной предысторией

«СП»: — В одном из интервью вы сказали, что конфликт между Арменией и Азербайджаном закончится, если они войдут в состав России. Что вы имели в виду?

— Мне понравилось высказывание Захара Прилепина на эту тему. Он сказал, что Армения часто решала свои проблемы путем вступления населения вместе с территорией в состав России. Я думаю, что окончательно этот вопрос будет решен, если вступит ещё и Азербайджан.

Можно поступить по-другому: включить Нагорный Карабах в состав России. Я напомню, это непризнанная республика, которая не признана даже Арменией. Поэтому Россия как правопреемница не только Советского Союза, но и Российской Империи, как мне кажется, имеет полное право согласно Гюлистанскому договору 1813 года, когда Карабах входил в состав Российской Империи, и сейчас заявить о вхождении этой территории. Может быть, на особых правах, может быть, в прямом подчинении президенту Российской Федерации. И тогда исчезнет сам повод для войны.

Я думаю, что ни одна из сторон не будет атаковать территорию Карабаха, который находится под российским патронажем. А межнациональная рознь сразу исчезает там, где появляются российские правоохранители, российские солдаты. При этом и армяне, и азербайджанцы могут жить в Карабахе, заниматься там экономической деятельностью — никаких проблем с этим нет.

«СП»: — Были ли подобные проблемы во времена Советского Союза? Как вхождение в состав России смог бы помочь этим странам сейчас?

— Проблема межнациональных отношений в этом регионе существует со времен Персидского владычества. С начала XIX века территория вошла в состав Российской Империи, и с тех пор там никаких войн или ярких межнациональных конфликтов не было. Поэтом нельзя говорить, что в происходящем виновата советская власть или цари-батюшки. Это проблема, уходящая в глубь веков. Но она решается, когда на этой территории есть единая, признанная всеми власть. Тогда все спокойно живут, спокойно растят детей, и мирное небо над головой.

Когда начинается деление на «национальные квартиры», всплывают старые обиды, и самое главное, их щедро поливают бензином. По сути, с геополитической точки зрения речь идет о попытке возвращения Турцией роли сверхдержавы. Турция хочет на волне военного конфликта влезть в российское по своей сути Закавказье. Вопрос стоит так: пустит ли Москва Анкару туда, откуда турок вместе с персами изгоняли несколько столетий назад.

Сегодня мы опять должны решать те проблемы, которые решались двести лет назад.

Шах Аббас, Горбачев, Турция, США: Кто приложил руки к проблеме Карабаха

«СП»: — Кто, как Вы считаете, виноват в конфликте?

— Мы можем винить шаха Аббаса, который столетия назад покинул этот мир. Но если говорить о ныне действующих политиках, то мне в этой ситуации вопрос хочется задать Михаилу Сергеевичу Горбачеву: как вам спится? Ничего у вас не ёкает? Кровавые мальчики не приходят к вам по вечерам?

— Да, действительно, Горбачев и некоторые деятели, часть из которых уже ушла из жизни, а часть жива, вновь расковыряли эту рану. И сделали это, на мой взгляд, абсолютно сознательно: с одной стороны, потакая стремлению Армянской ССР перекроить карту Советского Союза. А с другой стороны, проявляя преступную халатность в подавлении армянских погромов, которые происходили в позднем Советском Союзе.

«СП»: — То есть вы считаете, что в нынешнем конфликте есть вина Михаила Горбачева?

— Давайте исходить из фактов. Когда Горбачев взял Советский Союз, войны в Карабахе не было. Когда Горбачев развалил Советский Союз — война в Карабахе началась. Кто виноват? Ответ очевиден.

«СП»: — Чем разрешится этот конфликт?

— Я думаю, судя по количеству задействованной там техники, подразделений, речь о полномасштабной войне не идет. Стороны, скорее, имитируют полномасштабные боевые действия, нежели их ведут.

Мне кажется, опять удастся эту войну ограничить. Но невозможно решить проблему так, чтобы войны не было вообще, и чтобы остановились внешние интересанты, а в данном случае это Турция и США, которые таким образом наносят ущерб ещё и Ирану, ещё одному государству, граничащему с этим регионом.

В сегодняшних постулатах независимых государств, когда два оспаривают принадлежность одной территории, решить проблему невозможно. И здесь, между прочим, урок и для России: по такому же сценарию разыграна проблема между Россией и Украиной. Есть Крым, он присоединился к России. Украина под диктовку американцев не признает этого. Создается конфликт, который не будет решен и через три десятилетия, и если не решать его в другой плоскости, то и через три столетия он может не быть разрешен. А способ разрешения очень простой: объединиться. Тогда Крым общий. Как и было в Советском Союзе.

Чей Карабах? Можно юридически оформить его в качестве отдельного субъекта, но, в принципе, он наш общий.

Источник: https://nstarikov.ru/vkljuchit-nagornyj-karabah-v-sostav-rf-120097