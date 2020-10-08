«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

В нарушение третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня фиксируется размещение вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории. Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 06.10.2020 года.

За прошедшие сутки выявлено размещение техники:

►из состава 25-й овдбр — два зенитно-ракетных комплекса «Оса» в н. п. Райгородка;

►из состава 30-й омбр — два танка (Т-64 и Т-72) в н. п. Спорное и две боевые бронированные машины (типа БМП) в н. п. Катериновка.

Кроме того, зафиксирован один военнослужащий 30-й омбр на бывших позициях ВСУ в районе участка разведения н. п. Золотое.

Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.

Украинское руководство продолжает попытки борьбы с распространением пожаров. Несмотря на усилия ГСЧС Украины, огонь распространяется ближе к полевому артиллерийскому складу ВСУ вблизи н. п. Боровеньки.

Подразделения 14-й бригады продолжают эвакуацию имущества с полевого артиллерийского склада, а население поселка находится в готовности спешно покинуть свои дома.

По имеющимся у нас данным, приоритетом у сотрудников ГСЧС является защита военного объекта, а во вторую очередь — жизни и имущество жителей поселка.

В целях сохранения жизни, здоровья и имущества граждан, проживающих на подконтрольной Украине территории, Народная милиция вновь предоставила гарантии безопасности для полетов специальной авиации, выполняющей задачи по тушению пожаров вблизи линии соприкосновения на территории, подконтрольной Украине.

По имеющейся у нас информации от источника в штабе 80-й бригады, у личного состава отмечаются панические настроения в связи с предстоящим убытием в зону операции оккупационных сил. На это имеется ряд причин, основной из которых является низкая укомплектованность подразделения, которая составляет 56%.

Командование ДШВ ВСУ предпринимает попытки укомплектования бригады до 75% за счет других подразделений десантно-штурмовых войск, а также проводит активную работу среди провинившихся военнослужащими 25-й овдбр по принуждению их к продлению контрактов и откомандированию в 80-ю бригаду.

Особую озабоченность у боевиков 80-й одшбр вызывают неудовлетворительные бытовые условия и антисанитарные условия размещения военнослужащих на передовых позициях сменяемого подразделения.

Также командир 80-й бригады Шворак пытается скрыть статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией среди личного состава, готовящегося к убытию в зону «ООС». Кроме того, Шворак отправил в зону ответственности 25-й бригады в составе рекогносцировочных групп военнослужащих с симптомами заболевания COVID-19.

На фоне распространения инфекции коронавируса в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне «ООС», продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния.

Отмечены случаи заболевания у боевиков из 80-й одшбр, прибывших для ротации 25-й бригады. Украинский солдат госпитализирован с высокой температурой. Кроме того, всех военнослужащих, которые контактировали с зараженными представителями 80-й одшбр, Зенченко перевел на казарменное положение и приказал развернуть обсервационный лагерь для изоляции заболевших военнослужащих.

Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ротация в 25-й бригаде может перенестись на неопределённый срок.

Вчера на площади Ленина в Стаханове состоялось прощание с ушедшим из жизни 3 октября Павловым Алексеем Анатольевичем, позывной «Леший», активным участником штурма и взятия СБУ, а также обороны Луганска. Человеком, посвятившим себя защите родной земли с первых дней войны и до весны этого года, неоднократно спасавшим жизни своих подчиненных и самим получавшим ранения в ходе обстрелов украинских боевиков.