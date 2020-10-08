Скрытые шифры: что нам кричит кинематограф. Александр Дугин
09:25. 8 октября 2020 220 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Почему в последние годы западный кинемаграф рисует исключительно в тёмных тонах. О чем нам хором говорят все созданные им антиутопии. Почему это будущее видится таким безальтернативным и что нам предлагают в качестве компенсации. Об этом и многом другом рассказывает философ Александр Дугин.
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Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8
Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Дугин #будущее #цифровизация #кинематограф #сериалы #роботы #кино