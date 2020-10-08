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Скрытые шифры: что нам кричит кинематограф. Александр Дугин

09:25. 8 октября 2020 220 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему в последние годы западный кинемаграф рисует исключительно в тёмных тонах. О чем нам хором говорят все созданные им антиутопии. Почему это будущее видится таким безальтернативным и что нам предлагают в качестве компенсации. Об этом и многом другом рассказывает философ Александр Дугин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8YRKPIgMBH0

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