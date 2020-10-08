Почему в последние годы западный кинемаграф рисует исключительно в тёмных тонах. О чем нам хором говорят все созданные им антиутопии. Почему это будущее видится таким безальтернативным и что нам предлагают в качестве компенсации. Об этом и многом другом рассказывает философ Александр Дугин.Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BПриобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Дугин #будущее #цифровизация #кинематограф #сериалы #роботы #кино

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8YRKPIgMBH0