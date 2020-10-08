Сирийский рубеж: как Россия вернула себе статус великой державы

В прошедшее воскресенье телеканал «Звезда» показал интервью президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, которое он дал в Дамаске ведущей программы «Главное» Ольге Беловой. Разговор был посвящен итогам пятилетия антитеррористической кампании России в Сирии

Российская операция официально началась 30 сентября 2015 г. В этот день Совет Федерации единогласно одобрил использование Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. Решение послужило ответом на официальное обращение сирийского лидера Башара Асада. И уже 1 октября воздушно-космические силы нанесли первые удары по позициям боевиков.

К тому времени война в Сирии продолжалась четыре года. Большую часть страны захватили боевики террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джебхат-ан-Нусра» (организации, запрещенные в РФ). Правительственные войска контролировали лишь 8% территории САР. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране.

«Террористы наступали в различных районах страны, захватывали города при непосредственной помощи из США, Франции, Великобритании, Катара, Саудовской Аравии. Непрямую поддержку им оказывали западные страны, весь Запад в целом», — отметил Асад в интервью. И уточнил: «…терроризм, с которым боролась Сирия, это тот же терроризм, который несет ответственность за захват детей в школе в Беслане в 2004 году, за убийство невинных людей в театре на Дубровке. Это международный терроризм. Поэтому в интересах России было, во-первых, нанести удар по терроризму, а во-вторых – избежать дестабилизации в Сирии, поскольку её последствия могли повлиять на интересы других стран, в том числе и самой России».

Во всей новейшей истории России Вооруженные силы нашей страны впервые были применены на столь удаленном театре военных действий. Активная фаза нашей военной операции в Сирии продолжалась 804 дня.

В декабре 2017 г. президент Владимир Путин заявил, что поставленные перед ВС РФ задачи выполнены.

В статье «Решимость на передовой борьбы с мировым злом» министр обороны РФ Сергей Шойгу («Красная звезда», 30.09.2020) почеркнул, что за пять лет международная террористическая организация «Исламское государство» в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию. «Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства», — сказал министр. Безусловно, в ходе выполнения боевых задач был решен и ряд важных геополитических вопросов, которые напрямую затрагивали национальные интересы Российской Федерации, добавляет министр обороны. В общем итоге военным присутствием России на Ближнем Востоке, по его словам, удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности. «Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — утверждает Сергей Шойгу.

Он напоминает, что с оружием в руках против сирийского государства и народа Сирии выступали «идейно мотивированные, достойно подготовленные в военном отношении вооружённые формирования, участники которых противопоставили себя всему остальному миру». Фактически, по словам министра обороны России, можно говорить о том, что это была первая полноценная террористическая армия — хорошо организованная и сплоченная, обученная, качественно вооруженная. Террористы хотели создать особое государственное квазиобразование «Ирака и Леванта» (запрещено в РФ).

В какой-то момент, пишет глава российского военного ведомства, стало понятно, что эта сила напрямую угрожает уже не региону, а всему миру, в том числе России. Но самое опасное, что эта структура планировала в будущем навязать свои «порядки» всему человечеству. Сергей Шойгу напоминает, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин поставил перед военными задачу ликвидировать террористические группировки в Сирии, а также не дать боевикам, выходцам из России, вернуться назад: «Необходимо было защитить страну от террористических угроз «на дальних подступах»».

Согласно данным Минобороны, обнародованным 30 сентября 2020 года, за время российской операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. боевиков. Результативность применения российского оружия, по словам С. Шойгу, не подлежит сомнению, и в этот раз оно подтвердило свою мощь и потенциал.

«Выполняя задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии, ВКС России всего совершили более 44 тысяч боевых вылетов. В ходе активных фаз операций по освобождению ключевых сирийских городов, таких, как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор, интенсивность применения авиации достигала 100 и более вылетов в сутки. То есть каждый самолет совершал ежесуточно по 3-4 вылета — темп, более чем внушительный! Максимальное количество самолётовылетов в сутки — 139 было зафиксировано 20 ноября 2015 года, в ходе серии операций по уничтожению отрядов исламистов», — пишет руководитель военного ведомства России.

Корабли и подводные лодки ВМФ совершили к берегам Сирии почти 200 боевых походов.

«Беспилотными летательными аппаратами было совершено более 37,6 тысячи вылетов. Ежедневно в ходе активных боевых действий в сирийском небе полёты выполняли одновременно до 70 беспилотников. Всего же по результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 тысячи 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ», — говорится в публикации министра.

Для нанесения ударов по наиболее важным целям были использованы высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101. В операциях участвовал и Военно-морской флот РФ. 100 ударов было нанесено с кораблей и подводных лодок.

Первое боевое применение новейших крылатых ракет «Калибр» состоялось в ночь на 7 октября 2015 г., когда группа кораблей Каспийской флотилии нанесла удар по объектам террористов в Сирии. Сегодня очевидно, что это событие имеет ис­то­ри­че­ское зна­че­ние. После этого мно­гие в мире по-но­во­му оце­ни­ли мощь российского Во­ен­но-мор­ско­го флота, да и Рос­сии в целом.

Главное, наши западные «партнеры» поняли, что монополии на высокие технологии, в чем они были до тех пор уверены, у них больше нет. Возвращение России в большую геополитическую игру стало неприятной неожиданностью для Запада (НАТО+ ЕС), которые во главе с США проводили в регионе агрессивную неоколониальную политику.

Залп «Калибров» из акватории Каспийского моря необратимо не только изменил расстановку геополитических сил в мире, но и поставил под сомнение эффективность военной машины США. А, кроме того, даже перед союзниками Вашингтона в полный рост поставил вопрос, действительно ли тот борется с международным терроризмом или только использует такую «борьбу» как дымовую завесу для достижения иных целей.

Тем не менее успех российской кампании признали даже на Западе. Так, американские аналитики недавно представили в Конгрессе доклад, подтверждающий, что без помощи России Асад бы с боевиками не справился. Сегодня С. Шойгу пишет: «При поддержке российской авиации сирийскими вооруженными силами было освобождено от террористов 1024 населенных пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения перешло 88% территории страны. На сегодняшний день правительство Сирии контролирует 1435 населенных пунктов».

Сирийская пустыня стала своеобразным полигоном для отработки военных технологий в боевых условиях и подготовки личного состава. Через Сирию прошли 63 тыс. военнослужащих, в том числе 25 тыс. офицеров и более 460 генералов. Опыт управления войсками в бою получили все командующие военными округами и армиями, командиры дивизий, бригад и полков. Специалисты опробовали в реальных боевых условиях 231 образец модернизированного и перспективного вооружения — крылатые ракеты морского и воздушного базирования, высокоточное оружие, самолеты и вертолеты, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Многие на Западе, да и в самой России (особенно среди либерально ориентированной «публики»), предрекали, что операция в Сирии станет для нас «вторым Афганом», эдакой топкой, где будут сгорать люди и деньги, пока не настанет момент, когда издержки превысят все разумные пределы и российская армия вернется домой с позором. Этот «позор» как будто гарантировали и сложность задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ, и обилие желающих сунуть палку в их колеса. Да, не все прошло гладко, были ошибки, потери, были потенциально опасные кризисы и даже разногласия с силами главного союзника, президента Башара Асада. Однако позора не было, ровно наоборот — назло скептикам произошел триумф: Россия решила все основные задачи, которые ставила перед собой в САР. Влияние РФ на Ближнем Востоке усилится ещё больше, когда проект по воссоединению Сирии удастся довести до конца. Путь предстоит долгий и сложный, но миссия больше не кажется невыполнимой. Сирийская кампания явилась, по сути, тем рубежом, после которого процесс возрождения величия России, запущенный возвращением Крыма в «родную гавань», стал необратимым.

Начав военную операцию в Сирии, Россия позиционировала себя как единственная сила, способная одержать окончательную победу над мировым терроризмом, разрушив тем самым целый ряд геостратегических планов США.

И если уничтожение террористической угрозы является жизненным интересом России и её союзников, то для США террористы — лишь инструмент влияния на Евразию.

Историк и писатель Вебстер Тарпли в одном из своих интервью обобщил проект Бжезинского — Льюиса (авторы политики «управляемого хаоса») такими словами: «Стратегическая цель США на Ближнем Востоке заключается в разрушении всех существующих национальных государств. Для этого есть генеральная схема, известная как «План Бернарда Льюиса». Этот план был вновь озвучен людьми вроде Збигнева Бжезинского: микро-государства, мини-государства, государства-обрубки, сепаратизм, хаос, полевые командиры и НАТО вольны захватывать любые важные, по их мнению, активы». К тому же «балканизация» Ближнего Востока это ещё и мощный инструмент для сохранения Вашингтоном контроля над Европой, воспринимающей США как единственную силу, способную защитить Старый Свет от хаоса с Юга.

Показательный факт в «разночтении» наших с Западом подходов к сирийским проблемам. В интервью Би-би-си полковник Райан Диллон (армия США), руководитель пресс-службы международной коалиции по борьбе с ИГ (запрещено в РФ), на вопрос «Как вы оцениваете российскую военную операцию в Сирии?» двусмысленно ответил: «Я не буду оценивать действия России. У них свои цели в Сирии, у нас — свои».

Но давно не секрет, что международные террористические структуры со времен войны СССР в Афганистане являются орудием борьбы США за геополитическое влияние в Евразии. ИГ не является в данном случае исключением, получая от Вашингтона и его союзников разнообразную поддержку. Вмешательство США и возглавляемой ими военно-политической коалиции из 60 стран в гражданскую войну в Сирии фактически является иностранной интервенцией в суверенное государство. России пришлось учитывать и этот взрывоопасный фактор.

Наполеон однажды сказал: «Армия войны всегда побеждает армию мира», — и это военная максима. Участвуя в боевых действиях в Сирии, российские войска получают опыт, который может сделать её сильнейшей армией мира. Техническое оснащение, тактическая выучка и боевая подготовка – это все, конечно, важно. Но на войне опыт часто значит гораздо больше. Армия, воздушно-космические силы и флот России находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны. Благодаря инвестициям произошла также модернизация оборонной промышленности и научно-исследовательской базы военных институтов. К такому выводу пришли авторы доклада «Оценка российской модернизации вооруженных сил» из Международного института стратегических исследований (IISS). Это тоже — результат сирийской кампании России.

С начала 2020 года активизировалось наступление ВС Сирии на районы, подконтрольные вооруженной оппозиции и другим радикальным группировкам. В настоящее время более 80% страны контролирует уже сирийская армия и проправительственные формирования. В регионе, где все воюют против всех, Россия умудрилась наладить деловые отношения с большинством стран, замешанных в сирийской войне. Как и с жителями Сирии.

Виктор Бондарев председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, точно подметил: «Мы укрепили нашу дружбу с Сирией и в очередной раз подтвердили особую миссию России — быть гарантом и источником мира».

И вот итог. Предварительный. Но ещё пять лет тому назад эти факты показались бы выдуманными. Иранцы, например, помогли спасти нашего штурмана Константина Мурахтина. Израиль продал нам лицензию на беспилотники Searcher (у нас — «Форпост»). Турция купила С-400 на миллиарды долларов, не испугавшись даже угроз США и потери доступа к F-35. Российские специалисты строят заводы в Ираке и выгружают туда же честно купленные Т‑90. В общем, сирийская операция — это ещё и продажа пакета «национальная безопасность». В ограниченном масштабе — берите наши комплексы ПВО, танки и броневики. В более широком варианте — вот нам контракт на строительство АЭС, разработку местной нефтянки и прочие полезные вещи.

Да, были потери. Как на любой войне. И каждый военный человек знает, что, получая погоны, он тем самым дает согласие на участие в смертельно опасных делах. А помните, как лихо начинали США в Ираке, в Афганистане? И чем закончили? Полным крахом.

Мы должны сказать «спасибо» всем тем людям, благодаря которым наш мир становится безопаснее. Башар Асад ведь не ради красного словца отметил в интервью: «… российский народ, всегда гордившийся своей армией, после этих пяти лет должен гордиться ею ещё сильнее в связи с её большими успехами в Сирии».

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Асад рассказал, как привлечь США к ответственности за поддержку террористов

США оккупировали сирийские земли и спонсировали террористические группировки. Так будет продолжаться, пока в международных отношениях не будет баланса.

Об этом рассказал президент Сирии Башар Асад, комментируя для РИА Новости признание Дональда Трампа в намерении убить лидера арабской республики.

Асад отметил, что нет ничего удивительного в заявлении Трампа, ведь убийство – это «американский метод работы» на протяжении многих десятков лет.

«И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего. Они оккупировали нашу землю, они поддерживают террористов. Это вполне ожидаемо. Ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления», — сказал он.

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Взрыв в Сирии: два человека получили ранения

В сирийском городе Дераа в юго-западной части страны прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило агентство SANA.

В результате инцидента пострадали два человека.

«Два человека получили ранения в результате взрыва взрывного устройства в районе Ас-Сабиль города Дараа», — говорится в сообщении.

Известно, что сработало самодельное взрывное устройство.

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В США призывают ввести санкции против Турции из-за С-400

Cенаторы Крис Ван Холлен и Джеймс Лэнкфорд призвали Госдепартамент США ввести санкции против Турции в связи с планируемыми испытаниями российских ЗРК С-400. «Мы обеспокоены в связи с сообщениями об активации Турцией радаров системы С-400 для обнаружения истребителей американского производства F-16, возвращавшихся в конце августа с учений Франции, Италии, Греции и Кипра, посвященных агрессии Турции в Восточном Средиземноморье. Мы вновь призываем ввести санкции против Турции, как требуется законом (о противодействии противникам Америки посредством санкций — прим. РВ)», — говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора. Сенаторы Ван Холлен и Лэнкфорд отмечают, что на сегодняшний день администрация президента США не наложила санкции на Турцию за покупку С-400, а сообщения об активации радаров С-400 «ясно показывают, что Турция не намерена отказываться от этой системы». Как сообщала «Русская Весна», вчера по этому же поводу крайнюю обеспокоенность выражал Госдепартамент.

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