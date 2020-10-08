В этом выпуске:- Минобороны Карабаха сообщило о гибели 30 военных, всего непризнанная республика потеряла уже 350 человек;- В Киргизии потеряли президента и премьера – об этом сообщили в совете безопасности и на всякий случай закрыли границы;- Под Рязанью со вчерашнего дня канонада – горит склад боеприпасов;- Мурманское пароходство признано банкротом;- Форбс посчитал компании, богатеющие вопреки или благодаря пандемии;- Васильева стала академиком;- В США прошли очередные дебаты – между кандидатами в вице-президенты;- Путин присматривается к американским демократам – Байден пока по всем опросам лидирует в предвыборной гонке;- В России за сутки плюс 11 с половиной тысяч заболевших коронавирусом;- Сингапур с ноября запускает “круизы в никуда” – несколько дней или недель в море;- Среди российских детей до 14 лет лишь 28 процентов полностью здоровы;- У берегов Камчатки токсинов не обнаружено – заявил губернатор Солодов;- В Саратове сотрудники Кировского троллейбусного депо итальянскими забастовками добились пересмотра условий труда._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yA53FOHfo8Q