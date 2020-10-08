Путин — коммунист? Академик Васильева, Пенс под мухой // Галопом по Европам #310
20:35. 8 октября 2020 166 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Минобороны Карабаха сообщило о гибели 30 военных, всего непризнанная республика потеряла уже 350 человек;
- В Киргизии потеряли президента и премьера – об этом сообщили в совете безопасности и на всякий случай закрыли границы;
- Под Рязанью со вчерашнего дня канонада – горит склад боеприпасов;
- Мурманское пароходство признано банкротом;
- Форбс посчитал компании, богатеющие вопреки или благодаря пандемии;
- Васильева стала академиком;
- В США прошли очередные дебаты – между кандидатами в вице-президенты;
- Путин присматривается к американским демократам – Байден пока по всем опросам лидирует в предвыборной гонке;
- В России за сутки плюс 11 с половиной тысяч заболевших коронавирусом;
- Сингапур с ноября запускает “круизы в никуда” – несколько дней или недель в море;
- Среди российских детей до 14 лет лишь 28 процентов полностью здоровы;
- У берегов Камчатки токсинов не обнаружено – заявил губернатор Солодов;
- В Саратове сотрудники Кировского троллейбусного депо итальянскими забастовками добились пересмотра условий труда.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Минобороны Карабаха сообщило о гибели 30 военных, всего непризнанная республика потеряла уже 350 человек;
- В Киргизии потеряли президента и премьера – об этом сообщили в совете безопасности и на всякий случай закрыли границы;
- Под Рязанью со вчерашнего дня канонада – горит склад боеприпасов;
- Мурманское пароходство признано банкротом;
- Форбс посчитал компании, богатеющие вопреки или благодаря пандемии;
- Васильева стала академиком;
- В США прошли очередные дебаты – между кандидатами в вице-президенты;
- Путин присматривается к американским демократам – Байден пока по всем опросам лидирует в предвыборной гонке;
- В России за сутки плюс 11 с половиной тысяч заболевших коронавирусом;
- Сингапур с ноября запускает “круизы в никуда” – несколько дней или недель в море;
- Среди российских детей до 14 лет лишь 28 процентов полностью здоровы;
- У берегов Камчатки токсинов не обнаружено – заявил губернатор Солодов;
- В Саратове сотрудники Кировского троллейбусного депо итальянскими забастовками добились пересмотра условий труда.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам