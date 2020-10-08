О прорывной российской технологии по извлечению урана-235
22:03. 8 октября 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
„Россия ввозит радиоактивные отходы из Германии” – подобные заголовки наверняка встречал каждый.
Что конкретно с точки зрения физики, безопасности, технологии кроется за этими словами? Рассказывает эксперт по геоэнергетике Б.Л. Марцинкевич.
Что конкретно с точки зрения физики, безопасности, технологии кроется за этими словами? Рассказывает эксперт по геоэнергетике Б.Л. Марцинкевич.
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