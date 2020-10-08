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„Россия ввозит радиоактивные отходы из Германии” – подобные заголовки наверняка встречал каждый.Что конкретно с точки зрения физики, безопасности, технологии кроется за этими словами? Рассказывает эксперт по геоэнергетике Б.Л. Марцинкевич.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5251003.html