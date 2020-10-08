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О прорывной российской технологии по извлечению урана-235

22:03. 8 октября 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
„Россия ввозит радиоактивные отходы из Германии” – подобные заголовки наверняка встречал каждый.

Что конкретно с точки зрения физики, безопасности, технологии кроется за этими словами? Рассказывает эксперт по геоэнергетике Б.Л. Марцинкевич.




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Метки: атом, Германия, здоровье, марцинкевич, Россия, США, технологии, экология, энергетика

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5251003.html

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