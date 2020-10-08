Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Мы стали первыми в мире на советском образовании. Николай Пак

20:35. 8 октября 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как вживую отличается образование на Западе от нашего, почему у них оно качественнее, а у нас лучше. Как фундамент советской образовательносй базы позволяет спокойно конкурировать с лучшими командами на олимпиадах по робототехнике. Об этом рассказывает Николай Пак, лидер Федеральной секции робототехники «Лига роботов», тренер мировых чемпионов по робототехнике и судья международной категории. Ведущий Сергей Харцызов.

Усилитель интернет-сигнала Street II Pro https://www.ys-system.ru/product/stre…
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #роботы #программирование #ЛигаРоботов #НиколайПак #инженеры #ТРИЗ #СССР #образование

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jMl4WZlf948

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Системный кризис отечественного образования
... образовании, является демографическая. Россия занимает первое место в мире ... Российская академия образования стала подчинённой структурой Министерства образования, а Российская...г) ясную цель системы советского образования — «планомерное, целеустремлённое и ...
Российское образование в условиях глобализации
... Образования, стала одним из мощных факторов, приведших к разрушению советской...новый феодальный строй. В мире возникают несмешивающиеся (почти несмешивающиеся..., осложняющие процесс глобализации образования.Первая проблема-противоречие заключается в...
Образование в России. Ниже плинтуса можно?
...мира. Просто, деньги сейчас платят за «естествознание сложного».11 Четвертым направлением стала...конца посвящена физике. Первая же формула первого параграфа (диссоциация ... Говоря о низком уровне советского образования, принято приводить количество нобелевских...
Советская система образования: достоинства и недостатки образования в СССР
...годах на первые строчки в рейтинге самых образованных государств мира.Страна ... же они были, советская наука и советское образование, если кадры действительно... воспитала множество советских учёных, педагогов, которые впоследствии стали лауреатами престижных ...
Советская система образования
...и ВУЗов. Только за первое десятилетие Советской власти было построено 7780...на разрушение Великой державы. Советский Союз стал "Империей зла". Все достижения... советская система образования и коллективистского воспитания сделала СССР второй державой мира за...
Образ учителя в советском и современном российском кинематографе
... жить в новом, коммунистическом мире» [4: С. 389... ещё образованье души, Самое высшее образованье… Действительно, в советском кинематографе... социально негативного эффекта стал такой излюбленный приём... например, «Республика ШКИД», «Первый учитель» и др. [2...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)