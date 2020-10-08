Как вживую отличается образование на Западе от нашего, почему у них оно качественнее, а у нас лучше. Как фундамент советской образовательносй базы позволяет спокойно конкурировать с лучшими командами на олимпиадах по робототехнике. Об этом рассказывает Николай Пак, лидер Федеральной секции робототехники «Лига роботов», тренер мировых чемпионов по робототехнике и судья международной категории. Ведущий Сергей Харцызов.Усилитель интернет-сигнала Street II Pro https://www.ys-system.ru/product/stre…Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #роботы #программирование #ЛигаРоботов #НиколайПак #инженеры #ТРИЗ #СССР #образование

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jMl4WZlf948