Мы стали первыми в мире на советском образовании. Николай Пак
20:35. 8 октября 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как вживую отличается образование на Западе от нашего, почему у них оно качественнее, а у нас лучше. Как фундамент советской образовательносй базы позволяет спокойно конкурировать с лучшими командами на олимпиадах по робототехнике. Об этом рассказывает Николай Пак, лидер Федеральной секции робототехники «Лига роботов», тренер мировых чемпионов по робототехнике и судья международной категории. Ведущий Сергей Харцызов.
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Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #роботы #программирование #ЛигаРоботов #НиколайПак #инженеры #ТРИЗ #СССР #образование