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Коротко по Карабаху. 08.10.2020

13:14. 8 октября 2020 201 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Одна из версий ситуации на юго-востоке Карабаха, где дела у армян идут прямо скажем так себе.

1. Армяне понесли существенные потери к юго-востоку от Гарадиза. Судя по всему, действовавший там танковый батальон понес существенные потери. Впрочем, сам Гарадиз и Физули армяне удерживают.
2. Обещанных вчера Пашиняном кадром разгрома азербайджанского корпуса у границы с Ираном пока не представлено.
3. Вместе с тем, Пашинян заявил, что Карабах никогда не вернется в Азербайджан, что в тылу у армян действуют предатели. Также Пашинян призывает мировое сообщество признать Карабах. Тут можно только развести руками – можеть быть начать с признания Карабаха самой Арменией.
4. Кроме того, уволен глава службы безопасности Армении 29-летний Карамян (из молодых "революционных кадров"), который судя по всему все подготовку к войне провалил. Как пишут, вместе этого он боролся с пророссийскими силовиками и входил в круг людей http://www.moscow-post.su/in_world/set_agentov_sorosa_v_armenii33687/ связанных с Джорджем Соросом
5. Степанакерт всю ночь и утром продолжали бомбить, в городе серьезные разрушения. Азербайджан заявил, что армяне обстреляли азербайджанские населенные пункты с использованием "Точек" и "Смерчей".
6. Советник Алиева продолжает отжигать. После того, как он спалил турецких военных в Гяндже, сегодня в Твиттере он пытался выдать израильский дрон "Harop" за сбитый армянский дрон. Сам ли дрон упал или его по ошибке сбили свои, неизвестно.





Репортаж Anna News из ночного Степанакерта.


Еще трофеи подъехали. Армяне пролюбили несколько танков к юго-востоку от Гарадиза.
Штук на 5 на ходу, плюс несколько битых. На Лост Арморе насчитали суммарно 10 или 11. Азербайджан вчера заявлял 27, так что всего в 2,5 раза преувеличили.
Сюда же до кучи видео с раненым армянским танкистом попавшим в плен https://twitter.com/JSalimzadeh/status/1314105829591785476


Поражение азербайджанских позиций.


Обстрел армянской военной базы. Вроде из "Полонеза".




Степанакерт после ночных атак.


Работа военной пропаганды в прифронтовой полосе Азербайджана.


Вербовка наемников в Африне для войны в Карабахе.


Сбитый азербайджанский дрон, который советник Алиева выдавал за армянский.


Отец и сын Карапетяны – оба погибли в ходе боевых действий в Карабахе.


Обстрелы городов Азербайджана армянами по версии Азербайджана. Армяне существенную часть этих обстрелов отрицают.

Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах, турция, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6229301.html

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