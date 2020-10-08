Имитаторство против смысла
Думая над недавней белорусской бурей, сопоставляя её фальшивую повестку с реальным потоком гробов из Карабаха (вот где НАСТОЯЩЕЕ политическое противостояние!) я постепенно понял, как объяснить простыми словами, так, чтобы всем было понятно, «ЧТО НЕ ТАК» С ЛИБЕРАЛЬНЫМИ ПРОТЕСТАМИ.
Ясно, что нельзя отрицать революционность, как таковую, скатываясь в махровую реакционность. Ясно, что нельзя примыкать к любому бунту, путчу и погрому – называя их «революцией».
Но где грань? Где та черта, которая отделяет – послушайте внимательно – БОРЬБУ С ТИРАНИЕЙ от БОРЬБЫ ПУТЧИСТОВ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СВОЕЙ ТИРАНИИ?
ВМЕСТО ЭПИГРАФА: Мне рассказали такую байку, очень похожую на правду. За достоверность не ручаюсь, но сами слова – истинная правда.Израильский политтехнолог говорит Алиеву:-Ты заяви, что идёшь в Карабах бороться с коррупцией, нищетой и подтасовками при голосовании!
Скажи, что хочешь освободить людей от тоталитарного гнёта полицейского государства!-Зачем? – удивился умный Алиев – Они не поверят!-Ну, русские же верят…-Все?!-Допустим не все. Но многие!
+++
Ведь чаще всего (положа руку на сердце – кто этого не видит сегодня?!) – «освободители» гораздо более жестоки, нетерпимы, остервенело-тоталитарны, чем те, против кого они борются. Эти т.н. «освободители», ещё не придя к власти, уже разворачивают террор против всякого инакомыслия, о чём предыдущий, размякший и расслабившийся, режим даже и не думал.
В Белоруссии молодой, здоровенный подонок избил дедушку, за то, что дедушка хвалил Лукашенко. Две женщины сняли это на телефон, и вызвали полицию. Мерзавца, у которого рука поднялась на старика – только за неугодное слово – «взяли» по горячим следам. Дома у него нашли «коктейли Молотова».
- Готовил, чтобы сжигать ваши полицейские машины! – с гордостью бросил в лицо правоохранителям мерзавец. Вряд ли у него есть холодно-продуманные интересы в их некролюции, он кажется вполне искренним.
Его внутренняя природа – взвинченная до высшего накала, экзальтация истерии. Долгое время подонка, склонного к истерии, заводили и/или он сам себя заводил. Такие люди, в состоянии крайней истерии, иногда сжигают заживо других людей, а иногда – самих себя. Доведя свой «перфоманс», свои кривляния до высшей точки, до самоликвидации.
Кстати говоря, социопатология – наука об этом. О мыслях, которые не помогают носителю жить, а приводят его к той или иной форме личного или видового самоуничтожения.
А вот теперь зададим вопрос: даже если этот подонок, избивший дедушку за неугодные слова и готовившийся жечь сограждан горючей смесью придёт к власти? Вам не страшно?! Просто, чисто по человечески, не страшно вам – с такими людьми дело иметь?!
Вооружившись такой иллюстрацией (а подобных много, очень много!) – ответим на главный вопрос статьи: ЧТО НЕ ТАК с «цветными протестами»?
+++
История полноценной революции созревает, как и всё на свете, через смысловой и анатомический ряд преображений. Никогда полноценная революция не является вопросом персоналий. Как жёлудь далеко не сразу становится могучим дубом, обязан сперва побывать проростком, ростком, стебельком, молодым деревцем, так и настоящая революция не может начинаться с персональных претензий.
Всякая претензия к политику – это претензия к тому, что он делает, или не делает.
Прежде, чем прийти к идее свержения царя, крестьянские массы в России в течение 50 лет (!) просили себе землю. И вначале эти просьбы были очень вежливыми и предельно корректными. «Ты нам дай, чего нам позарез нужно, мы успокоимся».
Всякий протест рабочей массы тоже начинается ВСЕГДА с экономических требований. Это подчёркивает даже классический, ортодоксальный марксизм, хоть он, на мой взгляд, нуждается в серьёзных коррективах. Но даже и он, уже 150 лет назад, прекрасно понимал, что у прогрессивного движения – ВНАЧАЛЕ ВСЕГДА экономические требования.
И это понятно, и даже является основой психической вменяемости. Говори о своей жизни, которой ты живёшь, и в которой ты компетентен!
Если ты металлург или врач, отдал этому делу двадцать-тридцать лет жизни, и видишь, что «неладно что-то в датском королевстве», там, где ты всё знаешь и понимаешь (в металлургии или медицине) – так ты об этом и говори!
На какого рожна тебе лезть в сферы, в которых ты ничего не понимаешь, никогда не был, о которых знаешь только понаслышке, и неизбежно – слышите, неизбежно! – в разговоре о них будешь петь с чужого голоса.
+++
Обратите внимание, что настоящая революция требует земли крестьянам и заводов рабочим. Она не требует земли рабочим и заводов крестьянам. Потому что – у кого что болит, тот о том и говорит.
Революция переходит к попыткам свержения власти только тогда и там, где её экономические требования, насущные нужды человека – долго и злостно не выполняются. Человек попросил раз, попросил второй раз и третий, и десятый – а ему – отлуп.
И человек постепенно приходит к пониманию, что политика власти – неправильная. А поскольку политика неправильная – то никакая смена персон, Ивана на Петра, ничего не решит. Это же тоже надо понимать!
Ну, будет другой президент – и что? Он будет честным? А кто вам это сказал? Ах, он сам же и сказал! А предыдущий про себя как говорил? Клялся на Библии, что будет злым и нечестным?!
+++
У психически здоровых и взрослых людей требования никогда не носят персонального характера. Это же нужно быть психически-нездоровым, патологически-экзальтированным инфантилам, чтобы привязаться к носу не той формы или усам не той пышности, к росту или срокам пребывания во власти! Это же не муж и не жена, товарищи! Вам с ним не спать! Он должен подписывать правильные бумаги, больше-то всё равно вы с ним никак не контактируете!
Так, значит, и разговор должен быть у площади – что не так в бумагах? Где власть совершила «поворот не туда», и какие тексты, подписанные руководителем, могут вернуть на «торную дорогу цивилизации».
-Он долго сидит! – это не претензия, понимаете?!
Это глупая детская зависть – «вот он там долго сидит, а на его месте мог бы быть я»…
«Мы все глядим в Наполеоны» – писал Пушкин, но в юности.
Так вам политика не нравится – или вы в Наполеоны глядите? Хотя бы для себя на этот вопрос ответствуйте, сразу полегчает…
+++
Соплячьё, которое, не успев школы закончить – уже идёт «злочинну владу» свергать – глядит в Наполеоны, несёт в себе хунвейбинскую диктатуру, и победив – оказывается самой-пресамой «злочинной владой». Потому что они же видят в смуте только себя – «двуногих тварей миллионы для нас орудие одно»…
А вот тут со всеми «оппозициями» во всех постсоветских республиках одна-единая беда. В их программных требованиях, из-за которых (а не за усов или подштанников!) разгораются революции, МАРАЗМ И МРАКОБЕСИЕ.
Нет там «земли крестьянам». Нет там «заводов рабочим». Нет там «мира народам». Нет там требований электрификации, организации машинно-транспортных станций на селе, проблем пенсионного обеспечения, здравоохранения или образования, рабочего дня и условий труда…
Я не хочу сказать, что всё перечисленное – у постсоветских властей на высоте. Наоборот: всё в завале, потому что постсоветская власть – она сама майданная. Она на площадь придурков глядится, как в зеркало. Или как на машину времени, которая переносит постсоветчиков в их бурную молодость…
Это плохо.
Но ещё хуже, гораздо хуже – что народу всего перечисленного как бы и не нужно…
Если начальник не понимает твоих проблем – это плохо.
Но если ты сам не понимаешь своих проблем – гораздо хуже.
Потому что как ни крути – заинтересованное-то лицо ты, а не начальник. Ему-то что, ему-то на жизнь хватает! Не хватает-то тебе, друг, внизу социальной пирамиды!
И если всё, что тебе нужно – это карусель «регулярной сменяемости президентов», то плохи, брат, твои дела. Получается, что всё остальное тебя устраивает – «так и запишем», говорят жулики.
Нельзя построить сколько-нибудь цивилизованную, благополучную, попросту щадящую человека власть – если твоя голова забита «регулярными сменяемостями, коррупциями, честными судами, многопартийностями» и прочей трухой.
Потому что это всё – или ритуал, или оценочное понятие. Задумайтесь, очень вас прошу! Это же нисколько не касается вашей жизни, вашего быта. Дурачков в ритуальном кресле можно менять каждый день – но это же не политика, а обрядность! Поделить правящую партию на десять клонов можно хоть завтра – что, кроме дополнительного хаоса и перестрелок это принесёт трудящемуся человеку? Или вы верите, что стать главарём банды легче, если банд будет много? Так вы хотите жизнь общества обустроить – или в главари маленькой банды прорваться?
Честный суд? А какой суд говорит и пишет про себя, что он нечестный? Чистой воды оценочное, субъективное понятие!
Коррупция? А что такое коррупция? Это получение сверхдоходов в обход общей нормы. А теперь спросите самих себя – кто из богачей получил свои капиталы в общей очереди, по общей норме выдачи? Какое может быть равенство перед законом в обществе богатых и бедных?! В чём оно заключается – опять в обрядах и ритуалах?!
Если вы против капитализма – имейте мужество так и сказать: «я против капитализма». А когда площади борются «против коррупции» – то они пушечное мясо одних коррупционеров против других коррупционеров. Богатые жулики сводят счёты, а вы лезете одной из группировок в бесплатные помощники – зачем?!
+++
Если головы людей набиты трухой и гнилью этого маразма и мракобесия, если люди лезут в бой – не понимая, за что – то революция явно преждевременна. И – тащит страну в страну аятолл и хунвейбинов.
На мой взгляд, а это взгляд социопатолога – всякой оперной арии должна предшествовать постановка голоса, а всякой политической деятельности должна предшествовать постановка разума.
Зрелый разум складывается:
- Из ясности научной картины мира, которая владеет логикой, способностями к анализу и помнит ранее поставленные опыты.
- Из устойчивой и внятной, последовательной и отчётливой нравственной позиции, способность различать добро и зло, «что такое хорошо, и что такое плохо».
- Из понимания своего места и интересов в этом мире, когда человек живёт своей жизнью, а не играет в чужую жизнь (например, не рядится в XXI веке в корниловца с царскими орденами).
Если разум хорошо поставлен, сложился зрелым (а зрелость – от слова «зреть», т.е. видеть, не быть слепым) – тогда можно уже ставить и вопрос о политической повестке. Ведь не может обустроить жизнь человек, который даже и собственной головы не обустроил! Который живёт, словно в очках виртуальной реальности, химерами, фантомами, беспочвенными мечтаниям, оторвавшись от земли и улетевший в страну галлюцинаций.
+++
Армяне и турки сегодня стоят на реальной почве. Турки в рамках неогитлеризма хотят зачистить жизненное пространство, уничтожив армян и поселившись поверх их могил на их земле. Армяне не хотят, чтобы их вырезали. Обе стороны имеют реальные цели и добиваются их реальными средствами (такими, как тяжёлое вооружение).
Аналогична ситуация на Донбассе: там НАСТОЯЩЕЕ политическое противостояние, без клоунады и кривляний паяцев. Там не покривляешься – даже с КВН-опытом г-на Зеленского и его шутовского «самогонного аппарата президента».
- Отдайте нам вашу землю и жизнь! – говорят одни.
- Не хотим, не отдадим! – говорят другие.
Серьёзный жанр, никаких «гэгов», чтобы «чисто поржать и приколоться», за кадром. Галицаям пообещали по три раба на Донбассе. Они носят нашивки «рабовладник». А потенциальным рабам дали оружие в руки – чтобы они не стали рабами. Это не эстрада и не оперетта. Это жизнь и биосфера.
Параллельно этому кровавому разбору – кому жить, а кому уже хватит – жбаном с фекалиями бурлит белорусский «протест»! Неужели вы, взрослый человек, не ощущаете фальши – когда на одном экране, в одном блоке новостей – идут кадры из Карабаха, с Донбасса – и из Минска?!
Это не ненастоящие люди, это дети, заведённые детскими аниматорами, придумавшими детям игру «в войнушку». Понарошку войнушка с «кровавым режимом», который тоже кровав понарошку! Да если бы таким способом можно было бы свергнуть Франко или Пиночета – испанцы или чилийцы справились бы в два дня!
Говна-то, выйти на улицу и покричать, что ты несогласный! И – о чудо! – «диктатор», услышав твои вопли, пускает слезу, кается, спешит тебе навстречу, сопли подтирать! Мол, не плач, маленький, чего хочешь? Хочешь, голоса пересчитаю, а хочешь – конституционную реформу проведу?
А Пиночет, кумир либералов, когда тысячами толпы из пулемётов резал – думаете, был просто глухим? Просто не слышал, как люди кричат, что не согласные они? И думал, что они, падая под пулемётным огнём, свою радость выражают ему, Пиночету?!
Ну, откуда вы такие народились? С какого Марса вы все прилетели или с какой Луны упали – если думаете, что настоящему диктатору (а не тому плюшевому мишке, с каким вы сражаетесь) будут ваши сопли и ваше мнение интересны?!
+++
Либерализм сформировал экзальтированного придурка, в состоянии истерии готового убивать и даже иногда умирать – в состоянии зомбированной заданности, не умея сформулировать – за что?
Человека берут и заводят. На эмоциональной волне, приводя в состояние исступлённого бешенства, теряющее и причины и следствия своего звериного гнева.
Если носорог вас увидит у себя на пути – то в свирепой злобе растопчет. Но у носорога очень слабое зрение. И если вы отступите чуть-чуть в бок, то носорог протопает мимо. Потому что вы ему нахрен не сдались, ему, травоядному – вы не пища и не угроза. Ему безразлично – втоптать вас в кровавое месиво, или оставить в покое. 50 на 50, как говорится. Обратит внимание – затопчет. Не обратит – ваше счастье…
Причина: носорог тупой. Даже среди животных – он далеко не самый умный. Его слепая ярость столь же чудовищна, сколь и беспричинна. Она возникает на пустом месте, и так же быстро рассасывается в никуда. У его ярости нет не только причин, но и следствий.
Украина была в заднице с 1991 года, сразу после распада СССР. Двумя майданами она эту задницу существенно углубила, провалилась поглубже в черноту. Потому что тупым, как носороги, погромщикам, вообще безразлично – наверх ли из ямы выбираться или вглубь копать, лишь бы «пар выпустить»…
Либеральный бунтарь ярость испытывает, доходит в этой ярости до крайних степеней взвинченности, эмоциональной нетерпимости, бешенства с пеной у рта. А вот целей такой бунтарь не имеет. И главная его трагедия – его фундаментальная бесцельность.
Если у существа нет собственной сознательности – им управляет чужое сознание. Оно науськивает на объект приложения погромной ярости произвольно. Науськивало бы на другой объект – и слепая ярость тупых обрушилась бы туда.
Например, собаки очень любят охотиться. Нужно видеть, как искренне и непосредственно они радуются, когда завидят охотничьи сборы хозяина, предвкушая погоню и драму. Но собаки понятия не имеют – на кого их берут охотится. И собаки, которые преследовали беглецов из концлагерей – они ведь не виноваты. Они-то, овчарки, заточены охотится, они стараются человеку услужить. И когда хозяин говорит «фас!» – собака атакует, не понимая, кого и зачем.
«Виноваты ль попугаи в том, что матом говорят?» – спрашивал мой однофамилец, А.П. Филиппов в своих замечательных стихах. Но, как вы думаете, может быть у попугаев есть своё удовольствие, своя искренность в самореализации – когда они говорят, в том числе и матом? У собак – точно есть. Они охотиться любят.
Майдаун тоже любит громить всё, сам по себе. Подобно тому, как похотливая развратница ждёт хоть какого-нибудь партнёра, городской «креативный» паразит, в своих виртуальных играх давно потерявший связь с реальностью, вожделеет вождей уличного протеста. Куплены, говорите? Булочками Нуланд?
Да они не то, что куплены – они сами приплатить готовы, только чтобы покуражится в драках, тем более драках совсем не карабахских, не донецких, драках понарошку, в которых максимум вероятного ущерба – синяк. А уж гибель – что-то уникальное и из ряда вон выходящее! Вероятность гибели в драке понарошку – близка к нолю. Один-два погибших (чаще всего случайно) – потом превращаются в героев толпы…
Настоящая война плодит столько трупов, что даже через полвека людская река, несущая портреты её жертв – нескончаема. Когда счёт жертв настоящего политического противостояния пошёл на миллионы – мало кто, кроме близких родственников, запомнит фамилию рядовой жертвы…
+++
В общем, так, по-взрослому: или предъявляйте программу, то, что лично вам нужно позарез. Или не обижайтесь, что вас назовут дегенератом, который сам не знает, чего хочет, а после, разочаровавшись в «избранниках» – парой слов покаяния думает воскресить жертв своего необдуманного выбора!
До тех пор, пока вам нечего требовать
от власти – отстаньте от власти. То, что недоросли считают «революционностью» – банальное и глубоко деструктивное пубертатное хулиганство.
Вначале крестьяне должны понять, что им нужна земля, а рабочие – что им нужны заводы. Потом попросить у власти это дать. И только если власть окажется – требовать. И только если власть требования не выполнит – ТОЛЬКО ТОГДА пытаться её свергнуть.
У майдаунов всё наоборот. Они сперва свергают власть – просто из хулиганских побуждений, и потому что власть размякла и раскиселилась. Потом, уже свергнув власть, сам не зная зачем – майдаун начинает требовать. Потом – униженно просить, например, взять его мыть унитазы в Польшу. А уж если в Париж мыть унитазы – ну, тогда «несгибаемый борец» готов на карачках всю дорогу проползти…
Майдауны не только не просили и не требовали у власти ничего – они не удосужились даже сами для себя сформулировать, чего им, собственно надо: «конституции или осетрины с хреном» – как смеялся над либералами классик ещё XIX века.
+++
Итог: будучи дебилами, либералы свергают не ту власть, которая плохая, а ту, которую могут. Они вообще не различают во власти никакого функционала, и всё у них сводится к детской обиде, что власть – не они персонально, а какие-то другие люди. «А мы не хуже их» – воняют либералы, хотя жизнь доказывает, что чаще всего – и хуже, и глупее.
Власть либералами понимается как кормушка, вообще не требующая никакого профессионализма, критериев пригодности! «Чего там уметь-то, наливай да пей!».
Человек тёмный видит в рядах власти только банкет. И чем он беднее – тем яростнее этот банкет он мысленным оком наблюдает. У него текут слюнки – ах, как бы за этот стол попасть?!
Соросята приходят во власть в слюнявчиках, пуская пузыри от хорошего аппетита, предвкушая банкетные сладости и концертные номера – и вдруг обнаруживают, что банкету угрожают турки (немцы, поляки, англосаксы, ваххабиты, игиловцы и далее по списку).
И оказывается – некогда сидеть за ломящимися столами, надо ехать на фронт, командовать крупными соединениями, отражать атаки… А они ж не обучены, они, потребляди, только жрать и умеют!
Словно бы про них спел В. Высоцкий:
И пытались постичь мы, не знавшие войн,За воинственный клич пpинимавшие вой,Тайну слова «пpиказ», назначени гpаниц,Смысл атаки и лязг, боевых колесниц.
Я не сомневаюсь, что любая кухарка, попав управлять государством, и любая уборщица протестного голосования заведомо умеют вкусно покушать, если есть что есть.
Ну, а кроме этого они что-то умеют, как вы думаете?
Они понимают смысл атаки и не оглохут от лязга боевых колесниц?
И успеют ли научится – в суровой школе у турок.
+++
Уважаю армян за то, что их «оппозиция», отнюдь не чуждая гедонизма, всё же не видит в турках «освободителей». И не ждёт «танков Гудериана» – как наши вожделенцы.
***
Источник.
.
Автор – наш мужик! Его обзор и анализ заставляют задуматься. Задуматься о России и сохранении Русского Народа. Ясно, что Россия, в понятиях современного права, никакая не держава, и даже не государство, а некая ООО. А люди, живущие на её территории, никакие не граждане, а юридические лица, связанные с ООО договорными отношениями через Конституцию. Такая ситуация может закончится только тем, что ООО Россия обречена на исчезновение. Но в перспективе нам светит новое общественное образование -”Держава Света”. Это уже не ООО, а государственное образование, граждане которого живут по Законам Мироздания. То-есть без собственников, без насилия, на принципах совести!
Вряд ли кто-то, кому эта статья адресована, сумеет хотя бы до конца добраться, не потеряв общую нить ее. Я уж не говорю провести анализ ее. И уж совсем молчу про связь с другими подобными эссе.
А жили бы все по заветам В.И.Ленина “Учиться, учиться,учиться” – глядишь, задумались. Etc.
Зоветы Ленина это ” Вешать,вешать и ещё раз вешать”.
11 августа 1918 года Ленин направил большевикам в Пензу указание: “повесить (непременно повесить), чтобы народ видел”, не менее 100 зажиточных крестьян. Для исполнения казни подобрать “людей потверже”.
Ты почему не повешен?
Ведь ты предал Ленина и живёшь в буржуинии и пузо отрастил.
Обрати внимание, РусоФиля, где-то цитаты с отсылом к ПСС, а где-то без…
Сам-то как думаешь, отчего так?
1918 год
«Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами». (Ленин, ПСС, т. 50, с. 245).
———11.VIII.1918 г.
В Пензу
Т[овари]щам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам.
Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь везде «последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать.
1) Повесить (непременно повесить, чтобы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, Кровопийцев.
2) Опубликовать их имена.
3) Отнять у них весь хлеб.
4) Назначить заложников – согласно вчерашней телеграмме.
Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков.
Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин.
P.S. Найдите людей потверже».
———
Г.Е. ЗИНОВЬЕВУ
26/VI.1918.
Также Лашевичу и другим членам ЦК
Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.
Протестую решительно!
Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.
Это не-воз-мож-но!
Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает.
Привет! Ленин (Ленин, ПСС, т. 50, с. 106).
———
5 июля
Из речи В.И. Ленина на V Всероссийском Съезде Советов:
«Революционер, который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни Ссылаются на декреты, отменяющие смертную казнь. Но плох тот революционер, который в момент острой борьбы останавливается перед незыблемостью закона. Законы в переходное время имеют временное значение. И если закон препятствует развитию революции, он отменяется или исправляется» (Ленин, ПСС, т. 36, с. 503, 504).
———
22 августа
Из телеграммы В.И. Ленина А.К. Пайкесу:
«…Временно советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты…»
1919 год
15 февраля
Поручить Склянскому, Маркову, Петровскому и Дзержинскому немедленно арестовать нескольких членов исполкомов и комбедов в тех местностях, где расчистка снега производится не вполне удовлетворительно. В тех же местностях взять заложников из крестьян с тем, что, если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Доклад об исполнении со сведениями о количестве арестованных назначить через неделю.
———
3 июня
В.И. Ленин – И.В. Сталину:
«Насчет иностранцев советую не спешить с высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь, чтобы потом обменять» (Ленин, ПСС, т. 50, с. 335).
———
30 августа
«Фрунзе. Шифром.
Особо обсудите внимательнейше как захватить нефть в Гурьеве, это обязательно, действуйте и подкупом и угрозой поголовного истребления казаков, если они сожгут нефть в Гурьеве. Отвечайте скорее и точнее.
Ленин» (В.И. Ленин Неизвестные документы.., 1999, с. 297).
———
22 октября
В.И. Ленин – Л.Д. Троцкому:
«…Покончить с Юденичем (именно покончить – добить) нам дьявольски важно. Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича…»
———
1920 год
16 февраля
В.И. Ленин – И.В. Сталину:
«… Пригрозите расстрелом тому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной…» (Ленин, ПСС, т. 51, с. 134).
———
28 февраля
В.И. Ленин – И.Т. Смилге и Г.К. Орджоникидзе:
«… Нам до зарезу нужна нефть, обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут или испортят нефть и нефтяные промыслы, и наоборот даруем жизнь всем, если Майкоп и особенно Грозный передадут в целости…»
———
16 июня
В.И. Ленин – Отделу топлива Московского Совета Депутатов трудящихся:
«… Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Обороны и в Цека не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы…» (Ленин, ПСС, т. 51, с. 216).
———
2 октября
Существует ли коммунистическая нравственность? Конечно, да Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата Мы говорим: нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов». (Ленин, ПСС, т. 41, с. 303, 309, 311).
1921 год
5 августа
В.И. Ленин – Г.И. Мясникову:
«… Мы в «абсолюты» не верим. Мы над «чистой демократией» смеемся…
Нет ни одной страны в мире, которая бы так много делала и делает для освобождения масс от влияния попов и помещиков, как РСФСР. Эту задачу «свободы печати» мы выполнили и выполняем лучше всех в мире.
Свобода печати во всем мире, где есть капиталисты есть свобода покупать газеты, покупать писателей, подкупать и покупать и фабриковать «общественное мнение» в пользу буржуазии.
Это факт.
Никто никогда не сможет его опровергнуть.
А у нас? Может ли кто отрицать, что буржуазия разбита, но не уничтожена? Что она притаилась? Нельзя этого отрицать.
Свобода печати в РСФСР, окруженной буржуазными врагами всего мира, есть свобода политической организации буржуазии и ее вернейших слуг, меньшевиков и эсеров.
Это факт неопровержимый
Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем.
Мы ясно видим факт: «свобода печати» означает на деле немедленную покупку международной буржуазией сотни и тысячи кадетских и меньшевистских писателей и организацию их пропаганды, их борьбы против нас.
Это факт. «Они» богаче нас и купят «силу» вдесятеро большую против нашей наличной силы.
Нет. Мы этого не сделаем, мы всемирной буржуазии помогать не будем». (Ленин, ПСС, т. 44, см. 78-79).
1922 год
19 марта
Письмо В.И. Ленина В.М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП (б) [приведены наиболее принципиальные отрывки]
«Строго секретно
Просьба ни в каком случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои заметки на самом документе.
Ленин.
———
Товарищу Молотову для членов Политбюро
для нас, именно в данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления Нам надо во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей. Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности, совершенно немыслимы
Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что, если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый кратчайший срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут
Самую кампанию проведения этого плана я представляю себе следующим образом:
Официально выступить с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, – никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий
В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких) , чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченным на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе как расстрелом очень большего числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности, также и не только этого города. а и Москвы и нескольких других духовных центров чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше
Ленин.
———
19.III.22
Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруговую сегодня же (не снимая копий) и просить их вернуть секретарю тотчас же Ленин» («Известия ЦК КПСС», 1990, № 4, с. 190-193).
———
16 июля
«т. Сталин!
К вопросу о высылке из России меньшевиков, н[ародных] с[оциалист]ов, кадетов и т п я бы хотел задать несколько вопросов ввиду того, что эта операция, начатая до моего отпуска, не закончена и сейчас.
Решительно «искоренить» всех энесов? Пешехонова, Мякотина, Горнфельда? Петрищева и др. По-моему всех выслать. Вреднее всякого эсера, ибо ловчее.
Тоже А.Н. Потресов, Изгоев и все сотрудники «Экономиста» (Озеров и мн, мн другие). Меки: Розанов (врач, хитрый), Вигдорчик (Мигуло или как-то в этом роде), Любовь Никол Радченко и ее молодая дочь (по наслышке злейшие враги большевизма); Н.А. Рожков (надо его выслать, неисправим); С.Л. Франк (автор «Методологии»). Комиссия под надзором Манцева, Мессинга и др должна представить списки и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго.
С ком прив Ленин».
Полностью поддерживаю тов.Ленина. Особо понравилось по шуйскому делу. Уж больно попы нынче распоясались.
Обизян ты зачем на других стрелки переводишь,это ж ты будучи членом КПСС принимал присягу,до сих пор так и не ответил на вопрос – куда партбилет дел макак?
Кто вам такую херню за “державу света” рассказал? Путин? этот может он уже 20 лет сказки рассказывает.
Снимаю шапку!!! Как будто меня, местами отчитывал…Ажно уши покраснели.
Сейчас практически во всём мире капитализм.
Революция это смена общественного строя.
Автор почему-то решил,что революция может быть только социалистической.
А может кто-то хочет революцию рабовладельческую?))
Автор берет за шкирку и тыкает носом в книги:”Читай! Учись, дибил! Все ответы на все твои вопросы есть в них, все уже придумано и проверено”.
Многих хочется отослать к ЭТОМУ персонажу: “Ну-ка, поглядим, как тут избы делаются?..”
Товарь начинает сравнивать куй с пальцем в армении нац конфликт а в белорусии майдан это разные уровни противостояния националистам всегда проще бойню начать.
Вообще-то машинно-ТРАКТОРНАЯ станция.