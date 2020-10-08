+++ Ведь чаще всего (положа руку на сердце – кто этого не видит сегодня?!) – «освободители» гораздо более жестоки, нетерпимы, остервенело-тоталитарны, чем те, против кого они борются. Эти т.н. «освободители», ещё не придя к власти, уже разворачивают террор против всякого инакомыслия, о чём предыдущий, размякший и расслабившийся, режим даже и не думал.

Думая над недавней белорусской бурей, сопоставляя её фальшивую повестку с реальным потоком гробов из Карабаха (вот где НАСТОЯЩЕЕ политическое противостояние!) я постепенно понял, как объяснить простыми словами, так, чтобы всем было понятно, «ЧТО НЕ ТАК» С ЛИБЕРАЛЬНЫМИ ПРОТЕСТАМИ . Ясно, что нельзя отрицать революционность, как таковую, скатываясь в махровую реакционность. Ясно, что нельзя примыкать к любому бунту, путчу и погрому – называя их «революцией». Но где грань? Где та черта, которая отделяет – послушайте внимательно – БОРЬБУ С ТИРАНИЕЙ от БОРЬБЫ ПУТЧИСТОВ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СВОЕЙ ТИРАНИИ?



В Белоруссии молодой, здоровенный подонок избил дедушку, за то, что дедушка хвалил Лукашенко. Две женщины сняли это на телефон, и вызвали полицию. Мерзавца, у которого рука поднялась на старика – только за неугодное слово – «взяли» по горячим следам. Дома у него нашли «коктейли Молотова».

- Готовил, чтобы сжигать ваши полицейские машины! – с гордостью бросил в лицо правоохранителям мерзавец. Вряд ли у него есть холодно-продуманные интересы в их некролюции, он кажется вполне искренним.



Его внутренняя природа – взвинченная до высшего накала, экзальтация истерии. Долгое время подонка, склонного к истерии, заводили и/или он сам себя заводил. Такие люди, в состоянии крайней истерии, иногда сжигают заживо других людей, а иногда – самих себя. Доведя свой «перфоманс», свои кривляния до высшей точки, до самоликвидации.

Кстати говоря, социопатология – наука об этом. О мыслях, которые не помогают носителю жить, а приводят его к той или иной форме личного или видового самоуничтожения.

А вот теперь зададим вопрос: даже если этот подонок, избивший дедушку за неугодные слова и готовившийся жечь сограждан горючей смесью придёт к власти? Вам не страшно?! Просто, чисто по человечески, не страшно вам – с такими людьми дело иметь?!

Вооружившись такой иллюстрацией (а подобных много, очень много!) – ответим на главный вопрос статьи: ЧТО НЕ ТАК с «цветными протестами»?

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История полноценной революции созревает, как и всё на свете, через смысловой и анатомический ряд преображений. Никогда полноценная революция не является вопросом персоналий. Как жёлудь далеко не сразу становится могучим дубом, обязан сперва побывать проростком, ростком, стебельком, молодым деревцем, так и настоящая революция не может начинаться с персональных претензий.

Всякая претензия к политику – это претензия к тому, что он делает, или не делает.

Прежде, чем прийти к идее свержения царя, крестьянские массы в России в течение 50 лет (!) просили себе землю. И вначале эти просьбы были очень вежливыми и предельно корректными. «Ты нам дай, чего нам позарез нужно, мы успокоимся».



Всякий протест рабочей массы тоже начинается ВСЕГДА с экономических требований. Это подчёркивает даже классический, ортодоксальный марксизм, хоть он, на мой взгляд, нуждается в серьёзных коррективах. Но даже и он, уже 150 лет назад, прекрасно понимал, что у прогрессивного движения – ВНАЧАЛЕ ВСЕГДА экономические требования.

И это понятно, и даже является основой психической вменяемости. Говори о своей жизни, которой ты живёшь, и в которой ты компетентен!

Если ты металлург или врач, отдал этому делу двадцать-тридцать лет жизни, и видишь, что «неладно что-то в датском королевстве», там, где ты всё знаешь и понимаешь (в металлургии или медицине) – так ты об этом и говори!

На какого рожна тебе лезть в сферы, в которых ты ничего не понимаешь, никогда не был, о которых знаешь только понаслышке, и неизбежно – слышите, неизбежно! – в разговоре о них будешь петь с чужого голоса.

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Обратите внимание, что настоящая революция требует земли крестьянам и заводов рабочим. Она не требует земли рабочим и заводов крестьянам. Потому что – у кого что болит, тот о том и говорит.

Революция переходит к попыткам свержения власти только тогда и там, где её экономические требования, насущные нужды человека – долго и злостно не выполняются. Человек попросил раз, попросил второй раз и третий, и десятый – а ему – отлуп.

И человек постепенно приходит к пониманию, что политика власти – неправильная. А поскольку политика неправильная – то никакая смена персон, Ивана на Петра, ничего не решит. Это же тоже надо понимать!

Ну, будет другой президент – и что? Он будет честным? А кто вам это сказал? Ах, он сам же и сказал! А предыдущий про себя как говорил? Клялся на Библии, что будет злым и нечестным?!

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У психически здоровых и взрослых людей требования никогда не носят персонального характера. Это же нужно быть психически-нездоровым, патологически-экзальтированным инфантилам, чтобы привязаться к носу не той формы или усам не той пышности, к росту или срокам пребывания во власти! Это же не муж и не жена, товарищи! Вам с ним не спать! Он должен подписывать правильные бумаги, больше-то всё равно вы с ним никак не контактируете!

Так, значит, и разговор должен быть у площади – что не так в бумагах? Где власть совершила «поворот не туда», и какие тексты, подписанные руководителем, могут вернуть на «торную дорогу цивилизации».

-Он долго сидит! – это не претензия, понимаете?!

Это глупая детская зависть – «вот он там долго сидит, а на его месте мог бы быть я»…

«Мы все глядим в Наполеоны» – писал Пушкин, но в юности.

Так вам политика не нравится – или вы в Наполеоны глядите? Хотя бы для себя на этот вопрос ответствуйте, сразу полегчает…

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Соплячьё, которое, не успев школы закончить – уже идёт «злочинну владу» свергать – глядит в Наполеоны, несёт в себе хунвейбинскую диктатуру, и победив – оказывается самой-пресамой «злочинной владой». Потому что они же видят в смуте только себя – «двуногих тварей миллионы для нас орудие одно»…

А вот тут со всеми «оппозициями» во всех постсоветских республиках одна-единая беда. В их программных требованиях, из-за которых (а не за усов или подштанников!) разгораются революции, МАРАЗМ И МРАКОБЕСИЕ.

Нет там «земли крестьянам». Нет там «заводов рабочим». Нет там «мира народам». Нет там требований электрификации, организации машинно-транспортных станций на селе, проблем пенсионного обеспечения, здравоохранения или образования, рабочего дня и условий труда…

Я не хочу сказать, что всё перечисленное – у постсоветских властей на высоте. Наоборот: всё в завале, потому что постсоветская власть – она сама майданная. Она на площадь придурков глядится, как в зеркало. Или как на машину времени, которая переносит постсоветчиков в их бурную молодость…

Это плохо.

Но ещё хуже, гораздо хуже – что народу всего перечисленного как бы и не нужно…

Если начальник не понимает твоих проблем – это плохо.

Но если ты сам не понимаешь своих проблем – гораздо хуже.

Потому что как ни крути – заинтересованное-то лицо ты, а не начальник. Ему-то что, ему-то на жизнь хватает! Не хватает-то тебе, друг, внизу социальной пирамиды!

И если всё, что тебе нужно – это карусель «регулярной сменяемости президентов», то плохи, брат, твои дела. Получается, что всё остальное тебя устраивает – «так и запишем», говорят жулики.

Нельзя построить сколько-нибудь цивилизованную, благополучную, попросту щадящую человека власть – если твоя голова забита «регулярными сменяемостями, коррупциями, честными судами, многопартийностями» и прочей трухой.

Потому что это всё – или ритуал, или оценочное понятие. Задумайтесь, очень вас прошу! Это же нисколько не касается вашей жизни, вашего быта. Дурачков в ритуальном кресле можно менять каждый день – но это же не политика, а обрядность! Поделить правящую партию на десять клонов можно хоть завтра – что, кроме дополнительного хаоса и перестрелок это принесёт трудящемуся человеку? Или вы верите, что стать главарём банды легче, если банд будет много? Так вы хотите жизнь общества обустроить – или в главари маленькой банды прорваться?

Честный суд? А какой суд говорит и пишет про себя, что он нечестный? Чистой воды оценочное, субъективное понятие!

Коррупция? А что такое коррупция? Это получение сверхдоходов в обход общей нормы. А теперь спросите самих себя – кто из богачей получил свои капиталы в общей очереди, по общей норме выдачи? Какое может быть равенство перед законом в обществе богатых и бедных?! В чём оно заключается – опять в обрядах и ритуалах?!

Если вы против капитализма – имейте мужество так и сказать: «я против капитализма». А когда площади борются «против коррупции» – то они пушечное мясо одних коррупционеров против других коррупционеров. Богатые жулики сводят счёты, а вы лезете одной из группировок в бесплатные помощники – зачем?!

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Если головы людей набиты трухой и гнилью этого маразма и мракобесия, если люди лезут в бой – не понимая, за что – то революция явно преждевременна. И – тащит страну в страну аятолл и хунвейбинов.

На мой взгляд, а это взгляд социопатолога – всякой оперной арии должна предшествовать постановка голоса, а всякой политической деятельности должна предшествовать постановка разума.

Зрелый разум складывается:

- Из ясности научной картины мира, которая владеет логикой, способностями к анализу и помнит ранее поставленные опыты.

- Из устойчивой и внятной, последовательной и отчётливой нравственной позиции, способность различать добро и зло, «что такое хорошо, и что такое плохо».

- Из понимания своего места и интересов в этом мире, когда человек живёт своей жизнью, а не играет в чужую жизнь (например, не рядится в XXI веке в корниловца с царскими орденами).

Если разум хорошо поставлен, сложился зрелым (а зрелость – от слова «зреть», т.е. видеть, не быть слепым) – тогда можно уже ставить и вопрос о политической повестке. Ведь не может обустроить жизнь человек, который даже и собственной головы не обустроил! Который живёт, словно в очках виртуальной реальности, химерами, фантомами, беспочвенными мечтаниям, оторвавшись от земли и улетевший в страну галлюцинаций.

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Армяне и турки сегодня стоят на реальной почве. Турки в рамках неогитлеризма хотят зачистить жизненное пространство, уничтожив армян и поселившись поверх их могил на их земле. Армяне не хотят, чтобы их вырезали. Обе стороны имеют реальные цели и добиваются их реальными средствами (такими, как тяжёлое вооружение).



Аналогична ситуация на Донбассе: там НАСТОЯЩЕЕ политическое противостояние, без клоунады и кривляний паяцев. Там не покривляешься – даже с КВН-опытом г-на Зеленского и его шутовского «самогонного аппарата президента».

- Отдайте нам вашу землю и жизнь! – говорят одни.

- Не хотим, не отдадим! – говорят другие.

Серьёзный жанр, никаких «гэгов», чтобы «чисто поржать и приколоться», за кадром. Галицаям пообещали по три раба на Донбассе. Они носят нашивки «рабовладник». А потенциальным рабам дали оружие в руки – чтобы они не стали рабами. Это не эстрада и не оперетта. Это жизнь и биосфера.

Параллельно этому кровавому разбору – кому жить, а кому уже хватит – жбаном с фекалиями бурлит белорусский «протест»! Неужели вы, взрослый человек, не ощущаете фальши – когда на одном экране, в одном блоке новостей – идут кадры из Карабаха, с Донбасса – и из Минска?!

Это не ненастоящие люди, это дети, заведённые детскими аниматорами, придумавшими детям игру «в войнушку». Понарошку войнушка с «кровавым режимом», который тоже кровав понарошку! Да если бы таким способом можно было бы свергнуть Франко или Пиночета – испанцы или чилийцы справились бы в два дня!

Говна-то, выйти на улицу и покричать, что ты несогласный! И – о чудо! – «диктатор», услышав твои вопли, пускает слезу, кается, спешит тебе навстречу, сопли подтирать! Мол, не плач, маленький, чего хочешь? Хочешь, голоса пересчитаю, а хочешь – конституционную реформу проведу?

А Пиночет, кумир либералов, когда тысячами толпы из пулемётов резал – думаете, был просто глухим? Просто не слышал, как люди кричат, что не согласные они? И думал, что они, падая под пулемётным огнём, свою радость выражают ему, Пиночету?!

Ну, откуда вы такие народились? С какого Марса вы все прилетели или с какой Луны упали – если думаете, что настоящему диктатору (а не тому плюшевому мишке, с каким вы сражаетесь) будут ваши сопли и ваше мнение интересны?!

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Либерализм сформировал экзальтированного придурка, в состоянии истерии готового убивать и даже иногда умирать – в состоянии зомбированной заданности, не умея сформулировать – за что?

Человека берут и заводят. На эмоциональной волне, приводя в состояние исступлённого бешенства, теряющее и причины и следствия своего звериного гнева.

Если носорог вас увидит у себя на пути – то в свирепой злобе растопчет. Но у носорога очень слабое зрение. И если вы отступите чуть-чуть в бок, то носорог протопает мимо. Потому что вы ему нахрен не сдались, ему, травоядному – вы не пища и не угроза. Ему безразлично – втоптать вас в кровавое месиво, или оставить в покое. 50 на 50, как говорится. Обратит внимание – затопчет. Не обратит – ваше счастье…

Причина: носорог тупой. Даже среди животных – он далеко не самый умный. Его слепая ярость столь же чудовищна, сколь и беспричинна. Она возникает на пустом месте, и так же быстро рассасывается в никуда. У его ярости нет не только причин, но и следствий.

Украина была в заднице с 1991 года, сразу после распада СССР. Двумя майданами она эту задницу существенно углубила, провалилась поглубже в черноту. Потому что тупым, как носороги, погромщикам, вообще безразлично – наверх ли из ямы выбираться или вглубь копать, лишь бы «пар выпустить»…

Либеральный бунтарь ярость испытывает, доходит в этой ярости до крайних степеней взвинченности, эмоциональной нетерпимости, бешенства с пеной у рта. А вот целей такой бунтарь не имеет. И главная его трагедия – его фундаментальная бесцельность.

Если у существа нет собственной сознательности – им управляет чужое сознание. Оно науськивает на объект приложения погромной ярости произвольно. Науськивало бы на другой объект – и слепая ярость тупых обрушилась бы туда.

Например, собаки очень любят охотиться. Нужно видеть, как искренне и непосредственно они радуются, когда завидят охотничьи сборы хозяина, предвкушая погоню и драму. Но собаки понятия не имеют – на кого их берут охотится. И собаки, которые преследовали беглецов из концлагерей – они ведь не виноваты. Они-то, овчарки, заточены охотится, они стараются человеку услужить. И когда хозяин говорит «фас!» – собака атакует, не понимая, кого и зачем.

«Виноваты ль попугаи в том, что матом говорят?» – спрашивал мой однофамилец, А.П. Филиппов в своих замечательных стихах. Но, как вы думаете, может быть у попугаев есть своё удовольствие, своя искренность в самореализации – когда они говорят, в том числе и матом? У собак – точно есть. Они охотиться любят.

Майдаун тоже любит громить всё, сам по себе. Подобно тому, как похотливая развратница ждёт хоть какого-нибудь партнёра, городской «креативный» паразит, в своих виртуальных играх давно потерявший связь с реальностью, вожделеет вождей уличного протеста. Куплены, говорите? Булочками Нуланд?

Да они не то, что куплены – они сами приплатить готовы, только чтобы покуражится в драках, тем более драках совсем не карабахских, не донецких, драках понарошку, в которых максимум вероятного ущерба – синяк. А уж гибель – что-то уникальное и из ряда вон выходящее! Вероятность гибели в драке понарошку – близка к нолю. Один-два погибших (чаще всего случайно) – потом превращаются в героев толпы…

Настоящая война плодит столько трупов, что даже через полвека людская река, несущая портреты её жертв – нескончаема. Когда счёт жертв настоящего политического противостояния пошёл на миллионы – мало кто, кроме близких родственников, запомнит фамилию рядовой жертвы…

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В общем, так, по-взрослому: или предъявляйте программу, то, что лично вам нужно позарез. Или не обижайтесь, что вас назовут дегенератом, который сам не знает, чего хочет, а после, разочаровавшись в «избранниках» – парой слов покаяния думает воскресить жертв своего необдуманного выбора!

До тех пор, пока вам нечего требовать

от власти – отстаньте от власти. То, что недоросли считают «революционностью» – банальное и глубоко деструктивное пубертатное хулиганство.

Вначале крестьяне должны понять, что им нужна земля, а рабочие – что им нужны заводы. Потом попросить у власти это дать. И только если власть окажется – требовать. И только если власть требования не выполнит – ТОЛЬКО ТОГДА пытаться её свергнуть.

У майдаунов всё наоборот. Они сперва свергают власть – просто из хулиганских побуждений, и потому что власть размякла и раскиселилась. Потом, уже свергнув власть, сам не зная зачем – майдаун начинает требовать. Потом – униженно просить, например, взять его мыть унитазы в Польшу. А уж если в Париж мыть унитазы – ну, тогда «несгибаемый борец» готов на карачках всю дорогу проползти…

Майдауны не только не просили и не требовали у власти ничего – они не удосужились даже сами для себя сформулировать, чего им, собственно надо: «конституции или осетрины с хреном» – как смеялся над либералами классик ещё XIX века.

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Итог: будучи дебилами, либералы свергают не ту власть, которая плохая, а ту, которую могут. Они вообще не различают во власти никакого функционала, и всё у них сводится к детской обиде, что власть – не они персонально, а какие-то другие люди. «А мы не хуже их» – воняют либералы, хотя жизнь доказывает, что чаще всего – и хуже, и глупее.

Власть либералами понимается как кормушка, вообще не требующая никакого профессионализма, критериев пригодности! «Чего там уметь-то, наливай да пей!».

Человек тёмный видит в рядах власти только банкет. И чем он беднее – тем яростнее этот банкет он мысленным оком наблюдает. У него текут слюнки – ах, как бы за этот стол попасть?!

Соросята приходят во власть в слюнявчиках, пуская пузыри от хорошего аппетита, предвкушая банкетные сладости и концертные номера – и вдруг обнаруживают, что банкету угрожают турки (немцы, поляки, англосаксы, ваххабиты, игиловцы и далее по списку).

И оказывается – некогда сидеть за ломящимися столами, надо ехать на фронт, командовать крупными соединениями, отражать атаки… А они ж не обучены, они, потребляди, только жрать и умеют!

Словно бы про них спел В. Высоцкий:

И пытались постичь мы, не знавшие войн,За воинственный клич пpинимавшие вой,Тайну слова «пpиказ», назначени гpаниц,Смысл атаки и лязг, боевых колесниц.

Я не сомневаюсь, что любая кухарка, попав управлять государством, и любая уборщица протестного голосования заведомо умеют вкусно покушать, если есть что есть.

Ну, а кроме этого они что-то умеют, как вы думаете?

Они понимают смысл атаки и не оглохут от лязга боевых колесниц?

И успеют ли научится – в суровой школе у турок.

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Уважаю армян за то, что их «оппозиция», отнюдь не чуждая гедонизма, всё же не видит в турках «освободителей». И не ждёт «танков Гудериана» – как наши вожделенцы.

А. Леонидов



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