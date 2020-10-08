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ИДЕИ БУДУЩЕГО

22:08. 8 октября 2020 103 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Каким должно быть общество будущего? Какая из форм государственного правления будет наиболее подходящей для постпутинской России? В чьём владении должны находится "средства производства"? На какой ценностной базе должно строится государство?

Youtube-канал "Сталинград": https://www.youtube.com/channel/UCntR...

Источник: https://youtu.be/BWG88rEa_MA

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