ИДЕИ БУДУЩЕГО
22:08. 8 октября 2020 103 просмотра Один комментарий Опубликовал: Владимир
Каким должно быть общество будущего? Какая из форм государственного правления будет наиболее подходящей для постпутинской России? В чьём владении должны находится "средства производства"? На какой ценностной базе должно строится государство?
Youtube-канал "Сталинград": https://www.youtube.com/channel/UCntR...
Вот какую форму правления https://mmanificarum.blogspot.com/2020/10/blog-post_3.html и технологический уклад Путин вырабатывает прямо сейчас https://mmanificarum.blogspot.com/2020/10/blog-post.html, – такая и будет.