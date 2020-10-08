Каким должно быть общество будущего? Какая из форм государственного правления будет наиболее подходящей для постпутинской России? В чьём владении должны находится "средства производства"? На какой ценностной базе должно строится государство?

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Источник: https://youtu.be/BWG88rEa_MA