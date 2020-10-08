По законам современной физики и аэродинамики майский жук летать не должен. Площадь крыла слишком мала по отношению к массе тела самого насекомого. Для того чтобы летать, майский жук при средней массе 9 г должен иметь коэффициент подъемной силы от 2 до 3. Фактически же у этого насекомого коэффициент подъемной силы меньше единицы ! Полет майского жука был темой специального исследования. Вот к какому выводу пришел руководитель этих изысканий, американский ученый Леон Беннет: « Если мы сумеем определить аэродинамику полета майского жука, мы или обнаружим какое-то несовершенство современной теории полета насекомого, или откроем, что майский жук обладает каким-то неизвестным нам способом создания высокой подъемной силы ». На стене Французской Академии Наук в лаборатории аэродинамики висит плакат: « Майский жук летает, нарушая все законы аэродинамики. Но он этого не знает и продолжает летать ». Люди пока не знают, почему летает майский жук. По мнению авиаконструкторов, у жука все "рассчитано" неправильно: и вес, и крылья, и "мощность мотора". Как люди ни считают, получается, что, чтобы жук полетел, он должен быть или в три раза легче, или в три раза сильнее (Рисунок 1).

Аннотация : Согласно законам современной физики и аэродинамики майский жук летать не должен . В статье вскрыт дополнительный источник энергии, позволяющий летать майским жукам, шмелям и геликоптеру Ю.И. Володько. Необратимые, нестационарные процессы расширения газов и ускорения молекул воздуха при выходе из сопла геликоптера, обуславливают активное влияние на систему квантового вакуума (темной материи). Вопрос о том, как перейти от объяснения роста энергии частиц в щели к росту энергии всей системы, решен на основе нового подхода к описанию макроскопических состояний тела через микроскопическое описание отдельных частиц, атомов и молекул с точки зрения Унитарной квантовой теории Льва Сапогина. Источником дополнительной энергии выступает в открытой Вселенной квантовый вакуум (темная энергия), нарушая симметрии и законы сохранения, принятые в теоретической физике для замкнутой Вселенной.



Группа инженеров во главе с доктором Ю.И. Володько в НПО им. Лавочкина установили эффект увеличения скорости газа после выхода из узкой щели [1].



Из многочисленных экспериментов следует, что кинетическая энергия истекающего газа вдвое и более превышает энергию, затрачиваемую на сжатие воздуха (Рисунок 2). Другими словами, скорость молекул газа на выходе из сопла превышает скорость молекул на входе в начале сопла в 2-4 раза.

Рисунок 2. Испытательный стенд. Геликоптер Ю.И.Володько, НПО им Лавочкина



Этот непонятный эффект противоречит современной газовой динамике и приводит к значительному росту избыточного давления. На этой основе был создан совершенно новый тип летательных аппаратов, летающая тарелка (Геликоптер Ю.И.Володько).



Около 80% тяги в таком устройстве происходит за счет избыточного статического давления на сопловой секции, а оставшиеся 20% – за счет реактивного действия. Д-р Ю.И. Володько считают, что возникающая дополнительная энергия берется из окружающей среды [1]. Подобный эффект наблюдается при полете жука [2].



При движении крыла жука вниз создается подъемная сила и дополнительно к ней, благодаря некоторому повороту крыла, создается также сила тяги (толкающая сила). При этом также происходит засасывание воздуха в пространство между надкрыльем и крылом. В нижней мертвой точке крыло жука разворачивается и меняет угол атаки.



Теперь при движении вверх крыло вытесняет воздух из пространства под надкрыльем. Причем получающаяся струя воздуха создает одновременно и подъемную силу, и силу тяги, так как эта струя направлена под углом вниз и назад. Таким образом, получается, что майский жук объединил машущий и реактивный полет.



Для майского жука удалось обнаружить только замеренный Су машущего крыла на режиме висения, оказался 0, 6 при весе жука 0, 059 Н, а число Рейнольдса (Re) для крыла по хорде оказалось большой Re=4700. Это не удивительно, так как от числа Рейнольдса зависит соотношение между сопротивлением трения и сопротивлением давлению.



При неравновесном состоянии системы позади тела возникают вихри. В то же время энергия вихрей активно воздействует на систему «извне» (со стороны окружающей среды). Давление в зоне вихря, образовавшейся за телом, будет уменьшено, поэтому равнодействующая сил давления будет отлична от нуля, определяя, в свою очередь, лобовое сопротивление.



В результате лобовое сопротивление складывается из сопротивления трения и сопротивления давлению. Чем больше Re, тем больше роль сопротивления давлению. Рост лобового сопротивления будет противодействовать изменению состояния системы, т.е. генерировать дополнительное поле инерции, которое становится тем сильнее, чем большее возмущение оказывается на окружающую среду.



Таким образом, майский жук зависая у зеленого листа, служащего ему пищей, практически большую часть энергии черпает из окружающей среды. Д-р Ю.И. Володько считает, что и для геликоптера возникающая дополнительная энергия берется из окружающей среды [1].



Профессор Л.Г. Сапогин , автор Унитарная квантовая теория (УКТ) не согласен с этим и дает другое объяснение этим экспериментам: « В УКТ, отсутствие трансляционной инвариантности уравнений движения с осциллирующим зарядом подразумевает, что для них нет законов сохранения энергии и импульса.



В этом случае молекулы газа в узкой щели при движении будет периодически натыкаться на стенки. В результате множества ударов может накапливаться лишняя энергия.



При определенной геометрии щели можно подавить процессы уменьшения энергии частицы после множества ударов. Такой подход напоминает решение «роддома» для процессов, происходящих в гармоническом осцилляторе» [3]. Присутствие или отсутствие космической среды как собственно физической субстанции для Сапогина не имеет значения.



Конечно, УКТ допускает обмен энергией с космической средой, состоящий из скопления случайных колебаний, но не как необходимое условие для генерации энергии.



Профессор Лев Сапогин объясняет аномальное высвобождение энергии при колебании частиц в потенциальной яме неограниченным ростом энергии в частицах, согласно дифференциальным уравнениям УКТ для колеблющегося заряда, описывающим движущиеся одиночные микрочастицы [3]. Он предполагает, что «законы сохранения применимы только к усредненному ансамблю частиц и никогда к отдельным частицам.



Генерация энергии определяется природой уравнений движения частиц, независимо от того, колеблются ли они в вакууме или в среде» [3].



В новой физике, необратимые, нестационарные процессы расширения газа и ускорения частиц при выходе из сопла геликоптера или из-под крыла майского жука, сопровождаются активным влиянием на систему извне, нарушая симметрии и законы сохранения принятые в теоретической физике для замкнутой Вселенной [4].

3. Заключение

Таким образом, впервые предлагается решать загадку полета майского жука и Геликоптера профессора Володько как макроскопических состояний тела, через его микроскопические состояния, описываемые отдельными частицами, атомами и молекулами с точки зрения Унитарной квантовой теории Льва Сапогина.



Подобный подход был мною изложен в статье «Физические основы левитации и пирокинеза» [4]. В новой физике, перечень необратимых, нестационарных процессов связанных с расширением газа и ускорением частиц при выходе из сопла геликоптера, приводящих к значительному росту избыточного давления или с аномальным энерговыделением в реакторе Андреа Росси E-Cat можно продолжить.



В инженерных технологиях Ушеренко, аномальное энерговыделение в режиме сверхглубокого проникновения частиц диаметром 100 мкм в мишень со скоростью 1 [км / с] превышает кинетическую энергию частиц в 100 и более раз.



Выбирая разные материалы, как для ударников-частиц, так и для преград-мишеней, С.М. Ушеренко разработал технологию создания новых композиционных материалов [5].



Лауреат Нобелевской премии И. Пригожин, исследуя динамику развития систем, установил, что «в устойчивом состоянии активное влияние извне на систему незначительно, но может иметь большое значение, когда система переходит в неравновесное состояние» [6]. Все приведенные выше примеры подтверждают этот вывод.

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С.И. Константинов



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