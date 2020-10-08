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Чему учат эти события?

11:32. 8 октября 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Белорусское ТВ ухватилось за благодатную киргизскую тему, благо там все настолько наглядно и смешно, что грех было бы этим не воспользоваться. Кадры "победившей революции" служат наглядной агитацией за Лукашенко.

















"Киргизинг" как обычно – бессмысленный беспощадный.

PS. Кстати, Башар Асад поздравил Лукашенко с инаугурацией и вступлением в должность президента Белоруссии. Лучший офтальмолог Ближнего Востока хорошо знает, кому и когда уходить.
Что мы говорим Белоруссии без Лукашенко? Не сегодня.

Метки: асад, белоруссия, бишкек, Видео, киргизия, средняя азия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6229094.html

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