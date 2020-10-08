Чему учат эти события?
11:32. 8 октября 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Белорусское ТВ ухватилось за благодатную киргизскую тему, благо там все настолько наглядно и смешно, что грех было бы этим не воспользоваться. Кадры "победившей революции" служат наглядной агитацией за Лукашенко.
"Киргизинг" как обычно – бессмысленный беспощадный.
PS. Кстати, Башар Асад поздравил Лукашенко с инаугурацией и вступлением в должность президента Белоруссии. Лучший офтальмолог Ближнего Востока хорошо знает, кому и когда уходить.
Что мы говорим Белоруссии без Лукашенко? Не сегодня.