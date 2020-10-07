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Сводки от ополчения Новороссии 07 октября 2020

17:05. 7 октября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Пока Донбасс взрывается, Украина уже отправила самолёт с вооружением Азербайджану и готовит боевиков

Пока Донбасс взрывается, Украина уже отправила самолёт с вооружением Азербайджану и готовит боевиков | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

За прошедшие сутки нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований не зафиксировано.

Однако нашими наблюдателями отмечены шесть взрывов на территории противника.

Так, из-за продолжающегося пожара в зоне ответственности 35-й бригады вблизи позиций 137-го батальона морской пехоты в районе н. п. Майорск был зафиксирован один взрыв. Еще два подрыва неизвестных взрывных устройств произошли на позициях 1-го механизированного батальона 54-й бригады в районе н. п. Авдеевка и три взрыва зафиксированы на позициях батальона морской пехоты 36-й бригады в районе н. п. Водяное.

Не исключаем, что взрывы произошли вследствие несанкционированных подрывов военнослужащих ВСУ на собственных минно-взрывных устройствах.

С начала текущих суток с позиций 1-го батальона 54-й бригады ВСУ, расположенных в районе н. п. Авдеевка, зафиксировано открытие огня из стрелкового оружия в направлении н. п. Ясиноватая.

Военнослужащие Народной милиции строго придерживаются условий дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, на провокации противника не поддались.

Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 06 октября 2020 года подтверждены факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.

Так, боевики 56-й бригады разместили бронированную разведывательно-дозорную машину (типа БРДМ-2) в дачном массиве н. п. Галициновка, еще два бронетранспортера отмечены в зоне ответственности 35-й бригады в районах н. п. Майорск, Новобахмутовка.

В связи с многочисленными жалобами на горячую линию министерства обороны Украины военнослужащих 56-й и 54-й бригад ВСУ в штаб 54 омбр в н. п. Авдеевка прибыла комиссия под руководством командующего ОТГ «Восток» Содоля.

Отмечается, что в зоне «ООС» начала действовать система Министерства обороны Украины о наказании военнослужащих штрафом за обстрел и выплаты премий за «режим тишины» согласно приказу МО Украины № 330 «О соблюдении полного и всестороннего режима прекращения огня».

Однако, несмотря на доклады командиров 56-й и 54-й бригад Иванова и Майстренко о беспрекословном выполнении приказа министерства обороны, военнослужащие мотопехотного батальона 54-й бригады и 21-го батальона 56-й бригады выразили недовольство по факту невыплат обещанных им денежных средств в размере от 8 до 18 тыс. гривен.

Кроме этого, бойцы продолжают жаловаться на командиров подразделений за вымогательство денежных средств для оформления документа участника боевых действий и восстановление имущества, утраченного в результате пожаров.

В ходе предварительного разбирательства комиссия штаба ОТГ «Восток» установила, что премиальные поступили в подразделения финансовых служб, в том числе имеются росписи получателей денег. Однако, со слов самих военнослужащих, премию за соблюдение «режима тишины» они не получали.

Для исключения возможного бунта среди военнослужащих Содоль пообещал выявить виновных и привлечь к ответственности, следующие выплаты премиальных осуществить уже через мобильные банки.

Также в ходе инспекции Содоль заслушал доклад командира 54-й бригады по развертыванию в районе н. п. Константиновка палаточного лагеря для изоляции заболевших военнослужащих коронавирусной инфекцией. В ходе доклада озвучено, что в лагере в настоящее время пребывает 67 военнослужащих соединения, за последнюю неделю трое скончались.

Мы продолжаем наблюдать за развитием армяно-азербайджанского конфликта и попытке участия военно-политического руководства Украины в нем.

Ранее мы сообщали об отправке с территории Украины в Азербайджан партии ПТРК «Стугна-П», а также 14 единиц боевых машин пехоты.

Вчера в подтверждение информации о поставках Украиной вооружения и военной техники в Азербайджан через программу «Флайтрадар24» можно было наблюдать за полетом рейса Баку — Киев военного самолета Ан-22А, грузоподъёмность которого достигает 80 тонн, предназначенного для транспортировки тяжелого вооружения и военной техники.

Вместе с этим, стало известно, что националисты из числа террористических организаций «Национальный корпус» и «Правый сектор»* начали активную агитацию среди своих сторонников по привлечению к непосредственному участию в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне ВС Азербайджана. При этом предлагается заработная плата в размере 3 тыс. долларов за месяц пребывания на фронте.

Не исключено, что в ближайшее время мы увидим подтверждающие видеокадры и с участием граждан Украины в боевых действиях в Карабахе.

 * запрещенная в РФ террористическая организация.

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Район оцеплен: В ЛНР уничтожены десантники, вскрыт крупный схрон (ВИДЕО)

Район оцеплен: В ЛНР уничтожены десантники, вскрыт крупный схрон (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

На станично-луганском направлении в зоне ответственности 1 батальона 25 бригады ВСУ в районе н. п. Кондрашевская Новая наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК зафиксирован взрыв.

Кроме того, нами зафиксирован один военнослужащий 30 омбр на бывших позициях ВСУ в районе участка разведения н. п. Золотое.

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Вооруженные формирования Украины продолжают нести небоевые потери в зоне оккупационных сил.

Так, во время проведения рекогносцировки очередных позиций боевиками 80-й бригады в районе н. п. Кряковка (оккупированная территория ЛНР, – прим. РВ) произошла детонация неизвестного взрывного устройства, в результате которого двое десантников погибли.

Прибывшая на место происшествия саперная группа обнаружила схрон с боеприпасами, оставленный боевиками 25-й бригады для вывоза из зоны «ООС» в глубину страны.

В настоящее время район оцеплен представителями СБУ, работает следственная группа военной прокуратуры, осуществляется вывоз найденного оружия и боеприпасов.

По предварительной информации, в тайнике обнаружено 5 кг тротила, 3 кг пластида, 20 детонаторов, 12 ручных противотанковых гранатометов, 26 противотанковых и противопехотных мин, 40 гранат, а также шесть автоматов и семь «цинков» с патронами калибра 5,45 мм. Ведутся совместные следственные мероприятия ВСП и СБУ.

В свою очередь жадность командира 25 бригады ВСУ Зенченко не имеет предела.

Прибывшим на рекогносцировку в бригаду офицерам 80 бригады было доведено, что если они хотят по прибытию в зону «ООС» принять от соединения позиции с картами минных полей, им необходимо заплатить сумму в 100 тысяч гривен за уточненные карты.

Примечателен тот факт, что в настоящее время боевики 25-й бригады продолжают минирование территории вблизи своих позиций в районе н.п. Орехово-Донецкий и Нижнее. При установке минно-взрывных заграждений преступники ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности.

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Командование оккупационных сил продолжает вводить в заблуждения общественность касаемо потерь ВСУ в зоне «ООС». В свою очередь мы продолжаем фиксировать небоевые потери со стороны противника.

Нам стали известны подробности сразу двух происшествий, произошедших в рядах вооруженных формирований Украины и скрываемых командирами соединений от вышестоящего руководства.

Во время проверки несения боевого дежурства в зоне ответственности 24-й бригады на наблюдательном пункте в районе н. п. Троицкое подполковник Балыкин получил перелом левой ноги  и был доставлен в военно-медицинский госпиталь н. п. Часов Яр. В ходе предварительного разбирательства установлено, что Балыкин в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения оступился и упал в окоп, в результате чего получил многочисленный перелом нижней конечности.

Также в состоянии алкогольного опьянения закрытый перелом левого наколенника получил майор Масленников, который был отправлен для проверки проведения сезонного обслуживания в парк 14-й бригады.

В обоих случаях прибывшие для проведения разбирательства следователи ВСП столкнулись с препятствием со стороны командования бригад, выражавшееся в отсутствии у офицеров справок о проведении теста на коронавирусную инфекцию.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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