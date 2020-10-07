«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

За прошедшие сутки нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований не зафиксировано.

Однако нашими наблюдателями отмечены шесть взрывов на территории противника.

Так, из-за продолжающегося пожара в зоне ответственности 35-й бригады вблизи позиций 137-го батальона морской пехоты в районе н. п. Майорск был зафиксирован один взрыв. Еще два подрыва неизвестных взрывных устройств произошли на позициях 1-го механизированного батальона 54-й бригады в районе н. п. Авдеевка и три взрыва зафиксированы на позициях батальона морской пехоты 36-й бригады в районе н. п. Водяное.

Не исключаем, что взрывы произошли вследствие несанкционированных подрывов военнослужащих ВСУ на собственных минно-взрывных устройствах.

С начала текущих суток с позиций 1-го батальона 54-й бригады ВСУ, расположенных в районе н. п. Авдеевка, зафиксировано открытие огня из стрелкового оружия в направлении н. п. Ясиноватая.

Военнослужащие Народной милиции строго придерживаются условий дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, на провокации противника не поддались.

Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 06 октября 2020 года подтверждены факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.

Так, боевики 56-й бригады разместили бронированную разведывательно-дозорную машину (типа БРДМ-2) в дачном массиве н. п. Галициновка, еще два бронетранспортера отмечены в зоне ответственности 35-й бригады в районах н. п. Майорск, Новобахмутовка.

В связи с многочисленными жалобами на горячую линию министерства обороны Украины военнослужащих 56-й и 54-й бригад ВСУ в штаб 54 омбр в н. п. Авдеевка прибыла комиссия под руководством командующего ОТГ «Восток» Содоля.

Отмечается, что в зоне «ООС» начала действовать система Министерства обороны Украины о наказании военнослужащих штрафом за обстрел и выплаты премий за «режим тишины» согласно приказу МО Украины № 330 «О соблюдении полного и всестороннего режима прекращения огня».

Однако, несмотря на доклады командиров 56-й и 54-й бригад Иванова и Майстренко о беспрекословном выполнении приказа министерства обороны, военнослужащие мотопехотного батальона 54-й бригады и 21-го батальона 56-й бригады выразили недовольство по факту невыплат обещанных им денежных средств в размере от 8 до 18 тыс. гривен.

Кроме этого, бойцы продолжают жаловаться на командиров подразделений за вымогательство денежных средств для оформления документа участника боевых действий и восстановление имущества, утраченного в результате пожаров.

В ходе предварительного разбирательства комиссия штаба ОТГ «Восток» установила, что премиальные поступили в подразделения финансовых служб, в том числе имеются росписи получателей денег. Однако, со слов самих военнослужащих, премию за соблюдение «режима тишины» они не получали.

Для исключения возможного бунта среди военнослужащих Содоль пообещал выявить виновных и привлечь к ответственности, следующие выплаты премиальных осуществить уже через мобильные банки.

Также в ходе инспекции Содоль заслушал доклад командира 54-й бригады по развертыванию в районе н. п. Константиновка палаточного лагеря для изоляции заболевших военнослужащих коронавирусной инфекцией. В ходе доклада озвучено, что в лагере в настоящее время пребывает 67 военнослужащих соединения, за последнюю неделю трое скончались.

Мы продолжаем наблюдать за развитием армяно-азербайджанского конфликта и попытке участия военно-политического руководства Украины в нем.

Ранее мы сообщали об отправке с территории Украины в Азербайджан партии ПТРК «Стугна-П», а также 14 единиц боевых машин пехоты.

Вчера в подтверждение информации о поставках Украиной вооружения и военной техники в Азербайджан через программу «Флайтрадар24» можно было наблюдать за полетом рейса Баку — Киев военного самолета Ан-22А, грузоподъёмность которого достигает 80 тонн, предназначенного для транспортировки тяжелого вооружения и военной техники.

Вместе с этим, стало известно, что националисты из числа террористических организаций «Национальный корпус» и «Правый сектор»* начали активную агитацию среди своих сторонников по привлечению к непосредственному участию в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне ВС Азербайджана. При этом предлагается заработная плата в размере 3 тыс. долларов за месяц пребывания на фронте.

Не исключено, что в ближайшее время мы увидим подтверждающие видеокадры и с участием граждан Украины в боевых действиях в Карабахе.

* запрещенная в РФ террористическая организация.