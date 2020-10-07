Скандальный законопроект Крашенинникова – Клишаса
Лишить ребенка за 24 часа. Закон ухудшающий положение родителей! Раньше деток пугали Бабой Ягой, а нынче пугают опекой.
Подписывайте петицию против варварского антисемейного закона
https://citizengo.org/ru/fm/181032-my-protiv-ekspress-sudov-po-otobraniyu-detey
ссылки на мой сети Александры Машковой-Благих https://vk.com/sashablagih
https://instagram.com/al.m.b?igshid=1b5jwizgwn5u7
Весь Путин, как на ладони,достаточно просто перечислить законы им подписанные.