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Разгул демократии в Киргизии

13:59. 7 октября 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Покуда в Бишкеке делят власть и пытаются отстранить президента Жээнбекова от власти, по стране прокатилась волна грабежей, в том числе и на золотодобывающих предприятиях.






Месторождение Джеруй.



Часть банков прекратила работу.



Милиционеры боятся ходить по Бишкеку в форме. Ввиду чего преступность чувствует себя вольготно. Ночью прошли грабежи магазинов, букмекерских контор и банкоматов.
Парламент пытался заседать в гостинице, но толпа пришла и туда, воспрепятствовав неправильному демократическому процессу.

В общем, все как во время "киргизингов" 2005-го и 2010-го годов. Годы идут, но ничего не меняется. Желаемое счастье конечно не наступит и этих через некоторое время тоже скинут, как и предыдущих.

Метки: бишкек, Видео, киргизия, средняя азия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6226475.html

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