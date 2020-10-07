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Путин, Герасимов и «Циркон»: крупнейшее международное информагентство опубликовало фото дня (ФОТО)

18:15. 7 октября 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Путин, Герасимов и «Циркон»: крупнейшее международное информагентство опубликовало фото дня (ФОТО) | Русская весна

Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации Reuters опубликовало фото дня.

По мнению международного агентства, сегодня — это кадр с Владимиром Путиным и Валерием Герасимовым.

На фото, которое было размещено на ресурсах Reuters, запечатлен момент доклада начальника Генштаба ВС РФ Герасимова президенту России Путину об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Как сообщала «Русская Весна», Герасимов доложил Владимиру Путину об успешном запуске ракеты, а Минобороны опубликовало видео с запуском «Циркона».

Путин, Герасимов и «Циркон»: крупнейшее международное информагентство опубликовало фото дня (ФОТО) | Русская весна
Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1602083721

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