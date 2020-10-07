Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика, Творчество

“Люди в сложной жизненной ситуации”

08:23. 7 октября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Курдская Rojava Network о сирийских боевиках в Азербайджане, с опорой на про-турецкие источники:

1. Прибытие на азербайджанские территории ряда лидеров поддерживаемых Турцией группировок. В число лидеров входят: Саиф Абу Бакр, лидер террористов «Дивизия Хамза» и Фахим Исса, командир «Дивизии Султана Мурада».
2. Командиры передавали приказы турецкой разведки, проверяя телефоны оперативников и не давая им общаться с агентствами или снимать видео, что является красной линией для Турции.
3. Соответственно, сотовые телефоны, принадлежащие сирийским боевикам, будут конфискованы с более тщательной проверкой при условии, что им будет разрешено носить их и общаться со своими семьями каждые два или три дня в течение ограниченного периода времени.
4. Турецкая разведка провела рейд и арестовала ряд членов "дивизии Хамза", которые делали селфи на одном из фронтов в Азербайджане, и увезла их в неизвестном направлении.
5. Турецкая разведка запросила размещение 1300 сирийских наемников, 300 из которых были переброшены в Азербайджан.
6. Стоит отметить, что большинство сирийских наемников, находящихся на азербайджанских территориях, бунтуют, чтобы вернуться в Сирию из-за серьезности боев.
7. Правозащитная организация из Африна: В призывных лагерях для Азербайджана в районе Джиндереса, оккупированной сельской местности Африна, произошел массовый побег. Десятки сирийских наемников скрылись. (Также там вчера убит турецкий офицер).

https://twitter.com/RojavaNetwork – цинк

Турки вполне логично пытались и пытаются пресечь утечку информации о действиях подконтрольных боевиков в Карабахе, но в силу того, какая именно это публика, ничего удивительного в том, что полноценная военная цензура протекает. Если присутствие своих военных еще удается скрывать (был лишь один серьезный залет – турецкие военные в Гяндже, которых спалил по глупости советник Алиева), то боевики куда как чаще нарушают информационную безопасность, выкладывая видео с фронта, которых с начала войны набралось уже 5 или 6 штук, включая демонстрацию лиц, а также видео с вывозом трупов в Турцию. Это естественно мешает Турции и Азербайджану делать вид, что этих боевиков там нет. Поэтому в последние 2-3 дня от режима отрицания, который протекает, турецкая и азербайджанская пропаганда перешла в режим "А у вас…", обвиняя Армению и Карабах в том, что за них воюют боевики Курдской Рабочей Партии и боевики YPG,

Относительно вопроса недовольства боевиков, то его как раз легко представить. С одной стороны, платят им в Азербайджане куда как больше, чем в Сирии и Ливии (где после отказа наступать на Сирт и Аль-Джуфру, зарплаты существенно упали). По сути, из тех гибридных войн которые сейчас ведет Турция, самая высокая зарплата для боевиков сейчас в Азербайджане – от 1500 долларов. Разумеется, это лишь на период интенсивных боевых действий. Когда они остановятся, никто такие деньги боевикам платить не будет – это просто способ заманить их на горячий фронт, где они выступают в роли пушечного мяса. Когда боевики понимают, что их привезли не "охранять", а идти пушечным мясом в первой линии, естественно начинается недовольство, отсюда и упоминаемые бунты и побеги, а также утечки в идлибских соц.сетях, где боевики и члены их семей горюют о погибших в Карабахе и обсуждают плюсы/минусы турецкого предложения "поехать воевать в Карабах". Не случайно, что и проповедники связанные с ХТШ еще до начала войны в Карабахе, выступали с осуждением подобных поездок за деньги, "ибо кровавый тиран Асад еще не побежден, Дамаск не взят, а воины джихада за бабло едут помирать непонятно куда и зачем". С другой стороны, материальное положение боевиков достаточно сложное, многим надо кормить семьи, а турки платят сейчас мало, а главари ХТШ и других группировок не могут предложить существенного роста благосостояния рядового боевика, за исключением совсем уж криминальных вариантов. Поэтому перед боевиками и стоит простой выбор – либо жить бедно в Идлибе, где пока интенсивность боевых действий низкая (хотя ВКС РФ и артиллерия Асада периодически обрабатывает фронт и тыловые базы), либо же поехать за хорошие деньги в Карабах, где риск погибнуть в данный момент существенно выше, чем в Идлибе. Разумеется, заставить подобных боевиков "выполнять правила", та еще задача.

Метки: азербайджан, армения, война в сирии, идлиб, карабах, курды, нкр, сирия, терроризм, турция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6225862.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Послание Путина Федеральному собранию — полный текст
.... Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших...в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где...известны: сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
... места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других... пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Решение...медсестёр за сложный и такой нужный труд. На этих людях держится очень...
Косметическая детозащита
... различных полюса" - неумирающе-актуальны. МЫ - Люди России - считаем, что "острые социальные... организацию, призванную помогать детям в "сложных жизненных ситуациях", фонд провоцирует своей деятельностью создание...
Что такое РУНЫ (Викинг)
... людей, чтобы помочь (или, наоборот, помешать) им выбраться из сложных жизненных ситуаций.... и "магнетические": несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что использование ... ситуации, указывает выход, подводит итог. Дает "подсказку" на жизненном ...
Новости России и Крыма. Сегодня 3 апреля 2015
... считают, что на женатых людей давят обязанности: необходимость много работать...него определенные юридические обязательства. «Люди сейчас в хорошем смысле слова... семьям членов экипажа, находящимся в сложной жизненной ситуации», — добавил Баяндин, передаёт «...
Подборка из соцсетей №6: О ситуации, в которой мы все находимся
... Во втором случае гораздо сложнее заметить и ощутить стороннее ...и неспособности реализовать себя в сложной ситуации, а проявлению эгоизма в...пример с других людей, особенно если их жизненная ситуация напоминает жизненную ситуацию человека, наложившего...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)