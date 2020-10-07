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Люди готовы начать действовать

10:46. 7 октября 2020 300 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Кандидат исторических наук , директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова о том, кто стоит за нынешней информационной обработкой массового сознания населения.

Источник: https://youtu.be/wCHLFyDuvHs

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 33701 29327
    Вячеслав 7 октября 2020 в 12:15

    Чем сильнее сжимается пружина, тем с большей отдачей она распрямится… Неурядицы с поиском работы, неуверенность в будущем своём и своих детей, наглость чинуш и т.п. накапливает в людях уже не злость, а ярость… С точки зрения психологии есть подсознательная программа выживания и, как только человек становится на грань между смертью и жизнью, эта программа запускается.

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    3
    • 2278 2002
      georgi tarabovВячеслав 7 октября 2020 в 13:16

      дор. Вячеслав-

      Вы такой умненький,добрый ,заботливый ,ГРАМОТНЫЙ , Я ВОЗХИЩАЮСЬ ВАМ – но ,вы-невооружен !
      Против Империалистических Гиен не воюют словечками ,с олигархозной гадюкой под пазухой !

      Смотрите как США размазывает ООН, ОЗХО ,ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ДОГОВОРЫ И ВСЯ ДРЕБЕДЕНЬ КАК ПАРАВОЗ- А ЗА НИМИ ТИШИНА !

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      1
  • 2278 2002
    georgi tarabov 7 октября 2020 в 13:06

    Пружинку смазывают пОцреотическими клипчикОФ , и ВИДЕО-конферент. разговорчики , , ,
    , ощущать пульс умирающей нации , ( ОЩУЩАТЬ – книжн. чувствовать, воспринимать органами чувств )

    ХАБАДНИКИ-ТАРАКАНЫ с КОЗЛИНЫМИ БОРОДАМИ ПРЯЧУТСЯ ОТ ПУБЛИКИ И КАМЕРЫ КАК ВАМПИРЫ ,
    И КОПАЮТ ПО НОЧАМ ПОД ПОВЕЛИТЕЛЯ НЕБЕСНОЙ СИНЕВОЙ И ОКЕАНСКОЙ БЕЗДНОЙ ,

    А ПЕНСИИ ГОВОРЯТ,САМЫЕ НИСКИЕ В Гейропе !
    Что такОЙ п-п-п-и-з- -ой без бородОЙ ?

    ” -Тов ЛЕНИН , ИМПЕРИАЛИЗМ ПРИШЕЛ ! ”
    из поема Б. Брехта- ” ЛЕНИН “

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  • 5207 4135
    Sergey64 7 октября 2020 в 13:20

    Используя этот ресурс, поздравляю всех с Днем Конституции (“брежневской”) 1977 года. Последняя…

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    1
  • 5482 3670
    чужой 7 октября 2020 в 13:28

    Можно бесконечно смотреть на три вещи
    1 На голую бабу после пятидесяти
    2 На то как она хочет шубу
    3 На выступление Лукашенко по телевизору

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