Люди готовы начать действовать
10:46. 7 октября 2020 300 просмотров 6 коммент. Опубликовал: Владимир
Кандидат исторических наук , директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова о том, кто стоит за нынешней информационной обработкой массового сознания населения.
Чем сильнее сжимается пружина, тем с большей отдачей она распрямится… Неурядицы с поиском работы, неуверенность в будущем своём и своих детей, наглость чинуш и т.п. накапливает в людях уже не злость, а ярость… С точки зрения психологии есть подсознательная программа выживания и, как только человек становится на грань между смертью и жизнью, эта программа запускается.
дор. Вячеслав-
Вы такой умненький,добрый ,заботливый ,ГРАМОТНЫЙ , Я ВОЗХИЩАЮСЬ ВАМ – но ,вы-невооружен !
Против Империалистических Гиен не воюют словечками ,с олигархозной гадюкой под пазухой !
Смотрите как США размазывает ООН, ОЗХО ,ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ДОГОВОРЫ И ВСЯ ДРЕБЕДЕНЬ КАК ПАРАВОЗ- А ЗА НИМИ ТИШИНА !
Пружинку смазывают пОцреотическими клипчикОФ , и ВИДЕО-конферент. разговорчики , , ,
, ощущать пульс умирающей нации , ( ОЩУЩАТЬ – книжн. чувствовать, воспринимать органами чувств )
ХАБАДНИКИ-ТАРАКАНЫ с КОЗЛИНЫМИ БОРОДАМИ ПРЯЧУТСЯ ОТ ПУБЛИКИ И КАМЕРЫ КАК ВАМПИРЫ ,
И КОПАЮТ ПО НОЧАМ ПОД ПОВЕЛИТЕЛЯ НЕБЕСНОЙ СИНЕВОЙ И ОКЕАНСКОЙ БЕЗДНОЙ ,
А ПЕНСИИ ГОВОРЯТ,САМЫЕ НИСКИЕ В Гейропе !
Что такОЙ п-п-п-и-з- -ой без бородОЙ ?
” -Тов ЛЕНИН , ИМПЕРИАЛИЗМ ПРИШЕЛ ! ”
из поема Б. Брехта- ” ЛЕНИН “
Используя этот ресурс, поздравляю всех с Днем Конституции (“брежневской”) 1977 года. Последняя…
Можно бесконечно смотреть на три вещи
1 На голую бабу после пятидесяти
2 На то как она хочет шубу
3 На выступление Лукашенко по телевизору
сам придумал или приказали озвучить?