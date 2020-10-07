Как падал Советский Союз
В феврале 1984 года в моем тогдашнем миропонимании и родино-ощущении образовался серьезный рубец. Причина была проста и прозаична – производственная практика на заводе «Динамо».
Тонкая нервная организация студента 4-го курса экономического факультета МГУ начала подвергаться испытаниям в первый же день практики, точнее, с первого часа пребывания на заводе. Завод, производивший львиную долю крановых электродвигателей в стране, а также (насколько помню) все электромоторы для метрополитена, к моменту описываемых событий пребывал в возрасте 86 годиков, что само по себе нестрашно, – но предприятие и выглядело соответственно.
Хорошо помню пол в цехах – совершенно покрытый какой-то темной и липкой субстанцией, которая при ходьбе по ней издавала характерный чмокающий звук. Повсюду лежащие груды заготовок с надписью «брак». Массу станков с немецкими надписями и годами изготовления – 1936, 1937 и т.д.
Последняя коренная модернизация завода имела место в 1930 году (в дате нет опечатки), но вот литейный цех, по всей видимости, сохранился в своем первозданном виде с момента строительства – с 1898 года. Сквозь наглухо закопченые окна дневной свет практически не пробивался, а оборудование и технологические процессы представляли собой точный консерв конца XIX века.
Столовая. Этот запах. Он сам по себе практически исключал возможность принятия пищи внутрь в этом помещении. И сама пища. Как мы все знаем, друзья, студенты – это не самые привередливые и утонченные гурманы, да и студенческие столовые – это место спартанской закалки юных желудочно-кишечных трактов, но тут пищевод напрочь блокировал доступ внутрь прямо на уровне горла и категорически возражал. Вот вспомнил – и ощутил легкое соматическое напоминание о том визите.
Кто-то, дочитавший до этого места, мог уже подумать «ну, все понятно, вот она, совковая чернуха, потом совок и рухнул». А вот и нет, дорогие друзья. Весь сказ ещё впереди.
Ибо состояние конкретного взятого завода «Динамо» хоть и было чудовищным, но не могло само по себе диагностировать всю систему в целом. В конце концов, электродвигатели завод производил, а руки до его модернизации, типа, просто не дошли. Бывает.
Но я был отправлен на это предприятие не музейной литейкой любоваться и не «мсяо говюжье» в столовке нюхать, а получать опыт анализа экономической деятельности. Потому был определен в планово-экономический отдел, куда и прибыл под начало руководителя данного отдела. Мне была сформулирована тема: «Причины невыполнения заводом плана на 1982 год». «Динамо» таки не выполнил план в том году на 6 млн. рублей (при вале в 85 млн.. кажется).
Мне сразу была выдана соответствующая справка самого завода, в которой по пунктам были перечислены эти самые причины. Мне предстояло выяснить, какие из этих пунктов носили «объективный» характер, а какие были вызваны недоработками предприятия и его руководства.
И вот теперь внимательно следите за деталями.
Пунктом первым в справке о причинах невыполнения плана значилось буквально следующее: «Превышение плана по номенклатуре над планом на 6 млн. рублей».
Я прочел этот пункт раз пять, а может – десять, но так и не смог при максимальном привлечении как common sense, так и просто фантазии, понять смысл написанного. Было понятно, что тут сказано что-то очень простое и очень банальное, но я не мог въехать в тему ни с какого края.
Пошел к моему куратору, который мгновенно вывел меня из когнитивного диссонанса. Вот что выяснилось.
Заводу «Динамо», как и любому советскому предприятию тех времен, изначально спускалось ДВА ПЛАНА, причем один – выраженный в стоимостных единицах, то есть рублях – из отраслевого министерства, а второй – в натуральных единицах – в данном случае, штуках электромоторов разных модификаций – из Госплана.
И весь цимес состоял в двух обстоятельствах.
1) Эти два плана ИЗНАЧАЛЬНО расходились на 6 млн. То есть госплановская номенклатура, пересчитанная в рубли, изначально превышала министерский план на 6 млн.
2) Все основные ништяки заводу и заводчанам (квартиры, премии, повышения зарплаты, заказы, путевки и все остальное) , а также поощрения либо вдувания руководству, в основном коррелировали как раз со стоимостным планом министерства, а не с планом по номеклатуре из Госплана.
Вот так.
Что в итоге? А в итоге мы видим превращение всех преимуществ планового хозяйства в свою абсолютную противоположность.
Суть и смысл всякого директивного плана – это снятие неопределенности, гарантия востребованности вполне конкретной продукции. Естественно, что ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. Тому же метрополитену не нужны абстрактные «рубли» или даже «доллары», ему нужны конкретные электродвигатели с конкретными параметрами и характеристиками.
Расчет государственного натурального плана в масштабах такого гигантского хозяйства, каким был СССР, есть само по себе дело необыкновенно сложное, особенно в отсутствие современных вычислительных средств.
Но что видим на нашем примере?
Материально-вещественные диспропорции и дисбалансы, оказывается, многие годы подряд зашивались в саму систему изначально, ещё на этапе постановки задачи предприятиям. Предприятия стремились выторговать себе максимально приемлемый план со своим профильным министерством – причем в стоимостном выражении.
А балансы Госплана, которые, собственно, и были призваны обеспечивать макроэкономические пропорции, носили чуть ли не «индикативный» характер; они, эти балансы, являлись, по сути, лишь официальным поводом для реализации настоящих интересов и мотивов предприятий и их руководителей.
Вероятно, в ВПК существовала иная система, но смею предполагать, что вся «гражданка» работала в условиях обрисованных натурально-стоимостных ножниц.
Отсюда очевидным образом вытекает факт перманентной дефицитности экономики СССР, по крайней мере, в её позднем, брежневском варианте. Диспропорции и дисбалансы были не ошибками и погрешностями расчетов и даже не издержками знаменитой уравниловки, а прямо и непосредственно вытекали из реальной практики планирования, то есть, принципиального устройства системы.
Такая система возникла неслучайно. Она стала, фактически, запланированным следствием проведённой реформой Косыгина (которую правильно называть реформой Косыгина-Либермана). Получился некий «микс», который по самому своему устройству должен был в результате привести к возникновению дисбалансов критического уровня. Что и произошло в итоге.
В завершение простой вопрос. Если я, 20-летний студент экономического факультета, немедленно понял всю нелепость и порочность такой практики (после открытия мне сакральной истины я вышел с завода и с изумлением смотрел вокург – почему есть электричество в проводах, почему ещё ходят трамваи и есть продукты в магазинах), — то как её могли не замечать многие годы подряд опытнейшие и профессиональнейшие спецы и руководители?
Поймите меня правильно, дорогие друзья, я не про теорию заговора, а про элементарный здравый смысл.
Когда я и все выпускники вузов сибири приходили на крупное производство то начинали с самых низких рабочих должностей. Тут птица крупная прилетела после четвертого курса т.е. незаконченное высшее она должна была разрулить план завода милионника, жалко что я не учился в мгу. Походу именно такие студенты посмотрели там и тут решили закрыть динамо а заодно и совок поломать чтоб ******* не кидался.
Я выпускник завода-ВТУЗа, поэтому с первого дня учебы на заводе. Когда на 5 курсе уже замещал производственного мастера столкнулся с производственным месячным планом, который спускался в плановых часах. Изначально стоимость всего “заказа” определялась плановой трудоемкостью, она была отлична от технологической на величину “коэффициента разрыва” – чем он больше, тем проще при одинаковых трудозатратах выполнить план. Плановая трудоемкость была привязана к сдельной зарплате таким образом, что при перевыполнении плана увеличивался ФЗП, при выполнении плана на 170-180% ФЗП удваивался, что реально, без приписок позволяло “закрываться” каждый месяц на 2 тарифа. 7 лет в должности мастера я только один раз “закрыл” тариф – все остальные месяцы только около 2-х. Хочешь жить – умей вертеться… Бригада не чуралась абсолютно никакой работы – знали, что всегда могут рассчитывать на хорошую зарплату. Но и сами, в отличие от других бригад, впахивали как проклятые.
PS: ни слова вымысла – только личный опыт.