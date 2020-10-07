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Дискуссия о Пакте Молотова-Риббентропа

15:05. 7 октября 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Большая дискуссия о Пакте Молотова-Риббентропа на фестивале "Цифровая история".
"Дилетант" ожидаемо был жалок, в особенности Дымарский.



Метки: 1939, Видео, вторая мировая война, Гитлер, дымарский, исаев, история, пакт молотова-риббентропа, ссср, сталин, яковлев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6226937.html

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